الإثنين 04 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

تعرض عائلة أردنية لقصف من قبل قوات الاحتلال في غزة.. والخارجية تتابع

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين - (أرشيفية)
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين - (أرشيفية)
تتابع مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تعرض أحد المواطنين الأردنيين وأفراد عائلته لقصف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. اضافة اعلان
وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة بأنه تم التواصل مع المواطن وعائلته حيث أفاد بتعرض المنزل الذي يقطنه للقصف مما أسفر عن استشهاد أحد أبنائه وإصابة آخر، موضحاً بأن ابنه المصاب في حالة غيبوبة ويتلقى العلاج في المستشفى المعمداني في  قطاع غزة. 
وأكد السفير القضاة أن الوزارة تتابع حالة المواطن الأردني وابنه المصاب، وتعمل على نقلهم لتلقي العلاج في المستشفى الميداني الأردني إلى حين إجلائهم إلى المملكة. 
وقال الناطق الرسمي بأن الحكومة الأردنية تحمل قوات الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن سلامة هذه العائلة وجميع المواطنين الأردنيين الذين لم يتمكنوا من الخروج من القطاع.
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