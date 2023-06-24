السبت 24 حزيران 2023
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تعرفوا على حالة الطقس خلال عيد الأضحى

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العاصمة عمان - الغد
قال مدير الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب، إن تحليلات النماذج العددية في إدارة الأرصاد الجوية تشير إلى أن الأجواء خلال يوم عرفة وعيد الأضحى المبارك ستكون أجواء مستقرة في كافة مناطق المملكة.اضافة اعلان

وستسود أثناء النهار أجواء صيفية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق بينما خلال الليل ستكون الأجواء لطيفة حيث ستتراوح درجة الحرارة العظمى في العاصمة عمان خلال فترة النهار من 30-31 درجة مئوية بينما تنخفض خلال الليل ما بين 17-18 درجة مئوية.

أما بالنسبة للمرتفعات الجبلية العالية، فقد بين آل خطاب بأنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة ما بين 27-28 درجة مئوية نهارا وتنخفض ليلا ما بين 14-15 درجة مئوية.

وأضاف ال خطاب بان التحليلات تشير إلى أن المناطق المنخفضة مثل الأغوار والبحر الميت والعقبة ستسود فيها الأجواء الحارة نهارا والمعتدلة ليلا ويتوقع أن تكون درجات الحرارة خلال فترة العيد في هذه المناطق تتراوح ما بين 38-39 درجة مئوية نهارا وتنخفض ليلا ما بين 25-27 درجة مئوية.

وأشار ال خطاب إلى أن كافة المناطق في المملكة مناسبة للقيام بالرحلات والسياحة الداخلية مع التنبيه خلال فترة الظهيرة وخاصة في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس ولفترات طويلة.


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