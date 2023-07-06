تعرف على أجواء عطلة نهاية الأسبوع

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تبقى الأردن يومي الجمعة و السبت تحت تأثير كتلة هوائية ذات درجات حرارة حول مُعدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من بداية تموز من كل عام، مع عدم وجود تغيرات ملموسة على الطقس في المملكة عطلة نهاية الأسبوع، بحسب موقع طقس العرب.و يُتوقع بمشيئة الله أن تسود أجواء صيفية اعتيادية في أغلب المناطق بما فيها عمان و المدن الأردنية، في حين تستمر حارة نسبياً إلى حارة في البادية و مناطق الأغوار و البحر الميت و العقبة، و تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط على فترات بعد الظهر.و تبلغ العظمى في أنحاء العاصمة و المدن الأردنية مع ساعات العصر قُرابة 29-32 مئوية، تنخفض ليلاً إلى بداية العشرينيات مئوية مع أجواء لطيفة إلى مُعتدلة ليلاً في مُعظم المناطق.و تعتبر هذه الأجواء مناسبة جداً للجلسات الخارجية و الرحلات برفقة العائلة و الأصدقاء، سواءً في المناطق الجبلية أو في الأغوار و منطقتي البحر الميت و العقبة.