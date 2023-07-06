تعرف على أجواء عطلة نهاية الأسبوع

و يُتوقع بمشيئة الله أن تسود أجواء صيفية اعتيادية في أغلب المناطق بما فيها عمان و المدن الأردنية، في حين تستمر حارة نسبياً إلى حارة في البادية و مناطق الأغوار و البحر الميت و العقبة، و تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط على فترات بعد الظهر.
و تبلغ العظمى في أنحاء العاصمة و المدن الأردنية مع ساعات العصر قُرابة 29-32 مئوية، تنخفض ليلاً إلى بداية العشرينيات مئوية مع أجواء لطيفة إلى مُعتدلة ليلاً في مُعظم المناطق.
و تعتبر هذه الأجواء مناسبة جداً للجلسات الخارجية و الرحلات برفقة العائلة و الأصدقاء، سواءً في المناطق الجبلية أو في الأغوار و منطقتي البحر الميت و العقبة.