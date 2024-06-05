تعرف على الجهود الأردنية الطبية في غزة والضفة الغربية

في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تتواصل الجهود الأردنية بتقديم الخدمات الطبية والجهد الإغاثي لدعم الأشقاء في غزة والضفة الغربية.

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وتاليا المستشفيات الأردنية في القطاع والضفة:



الجهود الأردنية في تقديم الخدمات الطبية للأهل في قطاع غزة



1-المستشفى الميداني الأردني – شمال غزة

تأسس عام 2009 من قبل القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني.

استقبل المستشفى أكثر من 2 مليون مريض منذ بدء مهامه عام 2009

استقبل المستشفى أكثر من 43 ألف مريض منذ اندلاع الحرب في 7 تشرين الأول، 2023.





2-المستشفى الميداني الأردني – جنوب غزة

تأسس أواخر شهر تشرين الثاني 2023 من قبل القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، استجابة للوضع الصحي المتدهور في القطاع.

المستشفى بسعة 41 سرير و41 حاضنة.

إجراء أكثر من 10 آلاف عملية جراحية.

استقبل المستشفى أكثر من 86 ألف مريض منذ بدء مهامه.









الجهود الأردنية في تقديم الخدمات الطبية للأهل في الضفة الغربية

المستشفى الميداني الأردني – نابلس

تأسس أواخر شهر تشرين الثاني 2023 من قبل القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني.

إجراء أكثر من 900 عملية جراحية.

استقبل المستشفى أكثر من 83 ألف مريض منذ بدء مهامه



يوجد أيضا مركزين صحيين في مدينتي رام الله وجنين، قدمت عبر سنوات خدمات الرعاية الصحية لعشرات الآلاف من المرضى في الضفة الغربية.