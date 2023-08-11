السبت 12 آب 2023
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تعمق تأثير الكتلة الحارة.. و"الأرصاد" تحذر

طقس حار -(الغد)
طقس حار -(الغد)
عمان- يتعمق تأثير الكتلة الحارة على المملكة السبت، وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (7-9) درجات مئوية؛ وتكون الأجواء حارة جدا في مناطق المملكة كافة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.اضافة اعلان
وتبقى المملكة الأحد تحت تأثير الموجة الحارة، وتستمر الأجواء حارة جدا في كافة المناطق، كما تكون مغبرة على فترات، خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة، وتظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
ويتراجع الاثنين، تأثير الكتلة الحارة على المملكة قليلا، وتنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف لتكون الأجواء حارة فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارة جدا في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
إلى ذلك، دعت إدارة الأرصاد الجوية المواطنين إلى التأكد من خلو المركبة من جميع عبوات الغاز، والشاحن المتنقل وبطارية الهاتف، وذلك عند ارتفاع درجات الحرارة خلال موجة الحر.
وأكدت في بيان صحفي، الجمعة، وجوب عدم ترك ولاعات السجائر داخل المركبة، وكذلك عبوات العطور المضغوطة.-(بترا)
طقس حار - (تعبيرية)

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