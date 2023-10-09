تعميم بأوقات دوام المدارس في ظل تثبيت التوقيت الصيفي

وقالت الوزارة في وثيقة وصلت الغد نسخة منها إنه سيتم العمل بهذا الدوام اعتبارا من يوم الأحد تاريخ 2023/10/29 ولغاية يوم الأحد تاريخ 2024/4/14
وأضافت أنه يبدأ الطابور الصباحي في مدارس الفترة الواحدة الساعة 8:15 وتكون الحصة الدراسية الأولى الساعة 8:30 ومدتها (45)دقيقة.
أما دوام مدارس الفترتين فسيكون كالاتي:
- الفترة الصباحية : يبدأ الطابور الصباحي الساعة 8:15 وتكون الحصة الدراسية الأولى الساعة8:30 صباحًا.
- الفترة المسائية يبدأ الطابور الساعة 12:50 وتكون الحصة الدراسية الأولى الساعة 1:00 ظهرا
- تكون مدة الحصة الدراسية في كلا الفترتين الصباحية والمسائية (35) دقيقة، وتلغى استراحة الـ (5) دقائق.
على أن تفتح المدارس أبوابها لاستقبال الطلبة الساعة 7:45 دقيقة.