تعميم بأوقات دوام المدارس في ظل تثبيت التوقيت الصيفي

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عممت وزارة التربية والتعليم على مديرياتها دوام المدارس في ظل تثبيت التوقيت الصيفي.وقالت الوزارة في وثيقة وصلت الغد نسخة منها إنه سيتم العمل بهذا الدوام اعتبارا من يوم الأحد تاريخ 2023/10/29 ولغاية يوم الأحد تاريخ 2024/4/14وأضافت أنه يبدأ الطابور الصباحي في مدارس الفترة الواحدة الساعة 8:15 وتكون الحصة الدراسية الأولى الساعة 8:30 ومدتها (45)دقيقة.أما دوام مدارس الفترتين فسيكون كالاتي:- الفترة الصباحية : يبدأ الطابور الصباحي الساعة 8:15 وتكون الحصة الدراسية الأولى الساعة8:30 صباحًا.- الفترة المسائية يبدأ الطابور الساعة 12:50 وتكون الحصة الدراسية الأولى الساعة 1:00 ظهرا- تكون مدة الحصة الدراسية في كلا الفترتين الصباحية والمسائية (35) دقيقة، وتلغى استراحة الـ (5) دقائق.على أن تفتح المدارس أبوابها لاستقبال الطلبة الساعة 7:45 دقيقة.