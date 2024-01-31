تغريد حكمت: كيف نحقق العدالة في العمل القضائي؟

يوسف عبدالله محمود

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كدأبها دوماً تتابع القاضي الدولي تغريد حكمت كل تطور يطرأ على "التقاضي" مستفيدة من الانفتاح على التطور التكنولوجي.في هذا السياق يأتي كتابها الجديد "العدالة الرقمية وضرورات العصر" إنجازا رفيع المستوى يستمد مفرداته من ثورة الاتصالات والتكنولوجيا. أما الهدف المنشود فهو "تحقيق العدالة والنزاهة في العمل القضائي". (المرجع السابق 4)وبموضوعية أكثر يطرح هذا القاضي المتحدرة من أسرة قانونية لها باعٌ وأي باع في فن القضاء، بعض التساؤلات التي لا بد من أخذها في الحسبان مقاربة لهذه القفزة التكنولوجية في التعامل مع القضايا المعروضة على المحاكم.تتحدث تغريد حكمت العضو في المحكمة الدستورية عن المقصود بالعدالة الرقمية وما هي مظاهرها ثم ما المتطلبات الفنية والقانونية لوجودها وما دور المحامي الرقمي، وما أهم تطبيقات العدالة الرقمية؟ (المرجع السابق ص 4)تسهب تغريد حكمت في التعريف بالعدالة الرقمية التي من شأنها "تسهيل التواصل بين المواطنين والمحامين والقضاة". وذلك هدف نبيل يختصر النمط التقليدي في المحاكمات التي يستغرق النظر فيها زمناً طويلاً.وكما تشير، "ففي مجال العدالة الرقمية يُعفى بعض المتقاضين من الانتقال إلى المحاكم، وهذا يحد من اكتظاظ المحاكم". (المرجع السابق ص 8)ورغم التحديات التي تواجه هذا النظام المتعلق بتطبيق العدالة الرقمية فإن هذا القاضي الدولي يرى "أن لدينا من الإمكانيات والكفاءات والقيادات ذوي الخبرة والإرادة ما يمكننا من ريادة هذا التطور الرائع والمفيد". (المرجع السابق ص 9)تؤكد تغريد حكمت "أن التقاضي الإلكتروني هو الحل العصري لأزمة بطء إجراءات التقاضي". وهذا صحيح يختصر الجهد والمال والزمن.في كتابها تشير تغريد حكمت إلى المزايا العديدة لنظام رفع الدعوة إلكترونياً "حيث يقدم نوعاً من التكنولوجيا يسمح للمحامين والمتقاضين بتقديم المستندات القانونية بطريقة إلكترونية وفق منظومة متكاملة". (المرجع السابق ص 12)ومن مزايا هذا النظام أيضاً "أنه يوفر إمكانية استلام المستندات في أي وقت يومياً حتى في أيام الإجازات والعطلات الرسمية طوال 24 ساعة ومن أي مكان عبر شبكة الإنترنت". (المرجع السابق ص 12)إن القضاء الإلكتروني كما يراه هذا القاضي الدولي يجيب عن تشوّق "المغبون" الذي يرفع دعواه إلى المحكمة وهو متلهف إلى "نتيجتها العاجلة". وكما تشير تغريد حكمت "إن نظام العدالة الرقمية يهدف إلى تجاوز سلبيات العدالة التقليدية وتحسين جودتها وسيرها".وإذا كان المحامي الرقمي يقع في "صلب العدالة الرقمية". فإن عليه "أن يراعي بصرامة الواجبات التي تفرضها عليه القوانين والأنظمة والتقاليد والعادات المهنية تجاه القضاة وزملائه والمتقاضين". (المرجع السابق ص 73)عليه التزام الاستقامة والنزاهة والاعتدال، كما عليه أن يدرس ملف موكله بإخلاص وعناية.في الختام تشير تغريد حكمت "إن ثورة التكنولوجيا انهضت المجتمعات وطورت وبدلت مختلف جوانب الحياة". (المرجع السابق ص 54)ورغم إيجابيات العدالة الرقمية فقط طرأ عليه بعض "الخروقات" التي تخترق "السرية". من هنا فهي تدعو إلى إرساء معايير تضمن "أمن المعلومات".مرة أخرى لا يسعني كقارئ إلا أن أشيد بهذا الإنجاز الرائع الذي يلبي ضرورات العصر فهو يحقق أبرز الفوائد الرئيسية لنظام "العدالة الرقمية".