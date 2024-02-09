الأحد 11 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تغير المُناخ يُخفض نسبة سكان الريف من 48% إلى 8%

منظر عام لمنطقة ريفية في إحدى مناطق محافظة عجلون شمال المملكة-(أرشيفية)
منظر عام لمنطقة ريفية في إحدى مناطق محافظة عجلون شمال المملكة-(أرشيفية)

كشف موجز أممي للسياسات عن "انخفاض نسبة سكان الريف في الأردن من 48 % إلى أقل من 8 % بين العامين 1960 و2022، نتيجة تداعيات التغير المناخي مثل ندرة المياه، وتكرار موجات الجفاف والتصحر، مع انعدام الفرص الاقتصادية الريفية".

اضافة اعلان


وهذه المؤشرات الأممية، تتطابق مع ما ورد في تقرير البلاغات الوطني الرابع، الذي أعدته وزارة البيئة وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي كشفت نتائجه عن "المحرومون من سكان الريف، هم أولى ضحايا تدهور الموارد الطبيعية، ويتأثرون بالأزمة بشكل أكثر حدة من أي شريحة أخرى من السكان". 


وبالتالي، فإن قلة فرص العمل، بخاصة في الزراعة تشكل "عائقاً خطراً" أمام تحقيق الأمن الغذائي في الأردن، في وقت يسهم تدهور الموارد الطبيعية الناجم عن تغير المُناخ بزيادة الهجرة من الريف إلى الحضر، وارتفاع عدد من يعانون من انعدام الأمن الغذائي في المدن، وفق ما أشار اليه التقرير.


وهذا ما حذرت منه نتائج موجز السياسات، الصادر مطلع الشهر الحالي عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية (الإسكوا)، من "تغير المناخ لما له من تأثير مدمر على حياة الناس في الأردن، ومجتمعاتهم المحلية، ووظائفهم، وسبل عيشهم". 


وأكدت نتائج الموجز، الذي حمل عنوان "الهجرة وتغير المُناخ في المنطقة العربية"، أن "الأردن شهد، الى جانب العديد من دول المنطقة تحديات كبيرة، وخصوصاً على صعيد التحضر، بسبب ازدياد الهجرة من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية".


وشددت نتائج الموجز على "أهمية الاعتراف بالأثر الشديد للهجرة والنزوح الناجمين عن تغير المناخ، ولا سيما على النساء والأطفال ومعالجته، إلى جانب آثار تغير المناخ على إنتاج الأغذية في الأردن والمنطقة على حد سواء".


ويمكن للهجرة وتنقل اليد العاملة، إذا ما أُديرا بفعالية، أن يمثلا استراتيجية لتعزيز القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ، والتكيف معه سواء للمجتمعات المحلية الأصلية أو المضيفة، ولذا فإن "صنعَ السياسات القائمة على الأدلة أمر بالغ الأهمية"، وفق الموجز. 


ويعد انعدام الأمن المائي المعضلة المناخية الأكبر لدى النساء، ما يضعف فرصهن بالوصول إلى الزراعة المروية مقارنة بالرجال.
وفي ريف الأردن، لا تستطيع النساء الوصول إلى المياه التي توفرها الصهاريج مرة واحدة كل أسبوعين، وكثيراً ما تكون الأسر الفقيرة التي تعيلها نساء، غير قادرة على تحمل تكاليف المياه أو شراء خزانات المياه.


ووفق تحليل معدلات الهجرة الداخلية (أي الدخول والخروج من المحافظات حسب مكان الإقامة الحالية والسابقة ومكان إقامة الأم حاليا وعند ميلاد الفرد)، فإن "العقبة سجلت أعلى نسبة للهجرة الداخلية والخارجية بنسبتي 7.6 % و19.9 % على التوالي"، كما ورد في تقرير البلاغات الوطني الرابع. 


وبحسب مكان الإقامة الحالي والسابق، سجلت الطفيلة أعلى نسبة هجرة بلغت 4.2 %، فيما بلغت نسبة الهجرة مدى الحياة 10.1 %. 


ووفق حساب معدل الهجرة الصافي للمحافظات، فإن معظم المحافظات كانت تفقد عدد سكانها حسب مكان الإقامة الحالي والسابق، باستثناء محافظات العقبة والبلقاء وعمان التي كانت جاذبة للمهاجرين (السكان الوافدين).

 

اقرأ المزيد : 

تقرير: فجوة عالمية في وصول الإنترنت بين "الحضر" و"الريف"

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
سد-الموجب-أحد-سدود-المملكة-العشرة-الرئيسية-أرشيفية-scaled

خطط حكومية لتسخير التكنولوجيا في الحفاظ على أمن التزويد المائي

02 شباط 2024
اقرأ أيضا
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين - (أرشيفية)

"الخارجية" تتابع حادثة وفاة مواطن أردني بمنزله في رام الله

منذ4 ساعة
ولي العهد للنشامى: "شكرا لكم بحجم الوطن راسكم مرفوع يا رفاق"

ولي العهد للنشامى: "شكراً لكم بحجم الوطن.. راسكم مرفوع يا رفاق"

منذ5 ساعة
الانتقال الكبير

"الانتقال الكبير".. وثيقة تؤكد أن الأردن بناء جماعي لا يؤمن بالفردية

منذ5 ساعة
الأميرة سمية خلال لقائها وفداً أكاديميًا أميركيا أمس-(بترا)

الأميرة سمية: تعزيز الروابط الأكاديمية بين الجامعات العالمية والمحلية

منذ5 ساعة
ناخبة تدلي بصوتها في الانتخابات النيابية الماضية - (أرشيفية)

الأردن يشهد إصلاحات دستورية تحقق نقلة نوعية بمسيرته الديمقراطية

منذ5 ساعة
Untitled-1

بطاقة تعريفية لـ"ذوي الإعاقة" تعفيهم من رسوم "الاستقدام".. ومصير غامض لكبار السن

منذ5 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

المرحلة الأخطر من حرب الإبادة

ماهر أبو طير |اليوم
سلامة الدرعاوي

تعزيز الثقة بالنظام المالي

سلامة الدرعاوي |اليوم

يوبيل ماسي للأردن ويوبيل فضي لعبد الله

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
‏متظاهر يعرض لافتة كتب عليها "حياة الفلسطينيين مهمة" خلال احتجاج مؤيد للفلسطينيين في برلين 2021 - (أرشيفية)‏

في الإعلام الغربي.. حياة الإسرائيليين فقط هي المهمة‏

ترجمات | منذ6 ساعة
عربة عسكرية تابعة لـ"لواء الطفوف" من "قوات الحشد الشعبي" العراقية - (أرشيفية)

"لواء الطفوف" (اللواء 13 في "الحشد الشعبي").. لمحة عامة

ترجمات | منذ6 ساعة
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

عن القوى السياسية التي أسهمت في صعود نتنياهو

ترجمات |09 شباط 2024
عامل يحمل كيس دقيق في مركز توزيع الأغذية التابع للأمم المتحدة في مخيم الشاطئ، غزة، 2009 - ‏‏(أرشيفية)

باستهدافه وكالة الأمم المتحدة، الغرب يقف إلى جانب الإبادة الجماعية‏

ترجمات |07 شباط 2024
هجوم "حماس" الصاروخي على إسرائيل، 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 – (المصدر)

الرواية الرسمية لـ"حماس"‏

ترجمات |06 شباط 2024
حريق في سفينة شحن أصيبت بصاروخ في مياه الخليج العربي - (أرشيفية)

هل تشعل التوترات الراهنة فتيل حرب عالمية ثالثة؟

ترجمات |05 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
ثاني أبطال كأس آسيا

ثاني أبطال كأس آسيا

النشامى وكأس آسيا 09 شباط 2024

14

غزة 08 شباط 2024

غزة

دامت الأفراح 07 شباط 2024

6666666

اليوبيل الفضي 06 شباط 2024

حمزة حجاج -اليوبيل الفضي

تطورات 05 شباط 2024

تطورات
 
 