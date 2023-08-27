تغير جذري على حالة الطقس الاثنين

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وفق ما ورد في حالة الطقس الصادرة عن إدارة الأرصاد الجوية فانه من المرجح أن تميل الأجواء للبرودة ليلا اعتبارا من يوم غد الاثنين فيما من المحتمل تساقط زخات من المطر وحدوث الضباب غلى المرتفعات العالية.