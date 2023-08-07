تفاصيل الخطة الدراسية الجديدة للمسار الأكاديمي في الصف العاشر

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عمم وزير التربية والتعليم، الدكتور عزمي محافظة، الخطة الدراسية الجديدة للمسار الأكاديمي في الصف العاشر للعمل بها مطلع العام الدراسي المقبل 2023/2024.ووفق الخطة سيتلقى طلبة المسار الأكاديمي في الصف العاشر 34 حصة أسبوعيا توزعت كما يلي: التربية الإسلامية 3، اللغة العربية 5، اللغة الإنجليزية 5، الرياضيات 5، العلوم 6، الدراسات الاجتماعية 3، الحاسوب (المهارات الرقمية) 2، الثقافة المالية 1، النشاط الحر 2، التربية الرياضية 1، التربية الفنية والموسيقية 1، اللغة الفرنسية 3 (اختياري).وقسمت الوزارة حصص العلوم كالآتي: تخصص حصتان لمبحث الفيزياء وحصتان لمبحث الكيمياء وحصة واحدة لمبحث العلوم الحياتية وحصة واحدة لمبحث علوم الأرض والبيئة.كما قسمت الوزارة حصص الدراسات الاجتماعية كما يلي: تخصص حصة واحدة لمبحث التاريخ وحصة واحدة لمبحث الجغرافيا وحصة واحدة لمبحث التربية الوطنية والمدنية.ونوهت بأن مبحث اللغة الفرنسية يعد مبحثا اختياريا في المدارس التي تدرس هذا المبحث، ولا يدخل في المجموع العام لعدد الحصص في المدارس الأخرى.(هلا أخبار)