الأحد 28 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تفاصيل جديدة للمنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة

الأمطار -(الغد)
الأمطار -(الغد)

يستمر تأثر المملكة الليلة ونهار السبت بالمُنخفض الجوي من الدرجة الثالثة المُرفق مع كتلة هوائية باردة ورطبة، ويتوقع استمرار هطول الأمطار على فترات، وبحسب لطقس العرب.

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وأضاف أنه يطرأ المزيد من الانخفاض على درجات الحرارة، ويكون الطقس بارداً بشكل لافت وغائماً وماطراً في مُختلف المناطق الشمالية والوسطى وأجزاء من المنطقة الجنوبية، وتكون هذه الأمطار غزيرة أحياناً تترافق أحيانا مع تساقط البَرَد خاصة فوق المُرتفعات الجبلية العالية، كما ويتشكل الضباب تدريجياً مع مُرور ساعات الليل فوق العديد من المُرتفعات الجبلية إثر مرور غيوم مُنخفضة ملامسة لسطح الأرض.
وأشار إلى أن أنه يستمر تأثر الأردن بذات المُنخفض جوي والذي سيتحرك شرقاً و يتمركز سطحياً إلى الشرق من الأراضي التركية.

ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة وتُصبح أقل من مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بعدّة درجات مئوية، ويكون الطقس بارداً وغالباً غائم مع هطول الأمطار فترات في شمال ووسط الأردن بالإضافة إلى محافظة الكرك و قد تطال محافظة الطفيلة لفترات وجيزة، وقد تكون هذه الأمطار غزيرة في بعض الأوقات، كما يتشكل الضباب صباحاً فوق المرتفعات الجبلية العالية إثر مرور غيوم مُنخفضة ملامسة لسطح الأرض.

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