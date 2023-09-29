الجمعة 29 أيلول 2023
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تفاصيل حالة الطقس للأيام القليلة القادمة

الخريف
فصل الخريف
 تسجل درجات الحرارة العظمى اليوم الجمعة، أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (2-3) درجات مئوية، وتسود أجواء حارة نسبيا في اغلب مناطق المملكة باستثناء المرتفعات الجبلية العالية تكون أقل حرارة وتميل إلى الاعتدال، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.اضافة اعلان
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تتراجع درجات الحرارة يوم غد السبت، حيث تنخفض لتعود لمعدلاتها الاعتيادية، وتكون الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في معظم المناطق، وحارة نسبيا في المناطق المنخفضة مثل الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما تظهر الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات في مناطق البادية.
وتتأثر المملكة الأحد، بكتلة هوائية رطبة ومعتدلة الحرارة، حيث توالي درجات الحرارة انخفاضها ؛ وتسود أجواء خريفية لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة كما تظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا تثير الغبار خاصة في مناطق البادية.
ويطرأ الاثنين، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء غائمة جزئيا ولطيفة في أغلب مناطق المملكة ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وهناك احتمال في ساعات الصباح لسقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء من شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا .
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 33 - 19 درجة مئوية، وفي غرب عمان 31 - 17، وفي المرتفعات الشمالية 31 - 18 وفي مرتفعات الشراة 30 - 16، وفي مناطق البادية 36 - 17، وفي مناطق السهول 33 - 19، وفي الأغوار الشمالية 40 - 23، وفي الأغوار الجنوبية 39 - 26، وفي البحر الميت 39 - 25، وفي خليج العقبة 40 - 25 درجة مئوية.
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