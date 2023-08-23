الخميس 24 آب 2023
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تفاصيل حالة الطقس وهل سيكون هناك موجة حر جديدة؟

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موجة حر
شهدت المملكة اليوم درجات حرارة لاهبة في العديد من المناطق حيث تخطت حاجز 37 درجة مئوية في العاصمة عمان.

ووفق نشرة الارصاد الجوية فان درجات الحرارة تتجه نحو الهبوط والتراجع الى الأجواء المعتدلة خلال الأيام ال 3 القادمة . اضافة اعلان

وقد أكد مدير الأرصاد الجوية رائد آل خطاب بأنه لا يوجد موجات حر على المدى المنظور. 
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