تفاصيل 4 منخفضات جوية متتالية تؤثر على الأردن من اليوم

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قال مدير العمليات الجوية في طقس العرب أسامة الطريفي، إن 4 منخفضات جوية تؤثر على الأردن اعتبارا من الثلاثاء، وتستمر حتى الأسبوع القادم.وأضاف الطريفي عبر صفحته في فيسبوك مساء الاثنين، أن المنخفض الأول يؤثر على الأردن يومي الثلاثاء والأربعاء، والثاني يوم الخميس، والثالث يومي الجمعة والسبت، فيما يؤثر المنخفض الرابع يومي الأحد والاثنين القادمين.وأفاد مركز طقس العرب في وقت سابق من الاثنين، أن حالة الطقس في الأردن، تشهد انقلابا جذريا اعتبارا من الثلاثاء، بعد الأجواء الدافئة خلال الأيام الماضية، في ظل سلسلة منخفضات جوية متوقعة خلال الأيام المقبلة.وتحدث المركز عن بدء اتضاح معالم النشاط المتوقع أن يؤثر على منطقة الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط بما فيها الأردن الذي يتأثر اعتباراً من الثلاثاء والأربعاء بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة مصنف من الدرجة الأولى (الدرجة الأقل).وسيحدث انقلاب جذري على الأجواء مع انخفاض واضح على درجات الحرارة، وعودة الأمطار لمختلف المناطق.ويراقب المركز استمرار اندفاع رياح باردة من شمال القارة الأوروبية نحو المنطقة، الأمر الذي سيؤدي إلى تأثر المملكة بمنخفض جوي آخر يومي الجمعة والسبت.وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يتأثر الأردن الثلاثاء، بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق سواحل لبنان، لذا يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة؛ و تسود أجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة، وتهطل زخات من المطر في الشمال والوسط واجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر.وتبقى الأجواء ليلا باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة وماطرة بين الحين والآخر في الشمال والوسط والمناطق الجنوبية الغربية.وحذرت إدارة الأرصاد الجوية من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطلا مطريا، وخطر تدني مدى الرؤية الأفقية فوق المرتفعات الجبلية والسهول بسبب الغيوم الملامسة لسطح الأرض، واحتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح النشطة في المناطق الصحراوية.كما تبقى الأجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة احيانا الأربعاء، وماطرة في الشمال والوسط، واجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً، ومع ساعات المساء تضعف فرصة هطول الأمطار وتتناقص الغيوم تدريجيا، ويتوقع مع ساعات الليل تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية.تصبح الأجواء ضبابية وغائمة جزئيا الخميس، وباردة في اغلب المناطق مع احتمال هطول زخات خفيفة من المطر في الشمال، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.عمّان.. طوارئ متوسطةأعلنت أمانة عمّان حالة الطوارئ المتوسطة اعتباراً من مساء الاثنين للتعامل مع الحالة الجوية، وتحدثت عن جاهزية كوادر الأمانة ميدانياً للتعامل مع أي بلاغات ترد إلى غرفة طوارئ تلاع العلي، ودعت المواطنين في حال رصد أي ملاحظة إلى الاتصال على أرقام مركز الاتصال الموحد (102 و117180).وتدعو الأمانة إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم ربط مزاريب البيوت (السطح) على مناهل الصرف الصحي (المجاري) تجنباً لفيضانها في الطرق، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسببها في إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.وطالبت بضرورة تفقد المضخات الغاطسة في الطوابق والمحلات التجارية التي تقع دون منسوب الشارع، وقيام التجار بأخذ الاحتياطات الوقائية عند تخزين البضائع في المستودعات وطوابق التسوية.كما دعت أمانة عمّان المقاولين وأصحاب المشاريع الإنشائية إلى المبادرة بتأمين مواد البناء تجنباً لانجرافها وتسببها المباشر بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.