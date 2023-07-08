تفعيل الهوية الرقمية بمكاتب البريدية مجانا الأحد

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أعلنت شركة البريد الأردني إطلاق خدمة تفعيل الهوية الرقمية على تطبيق "سند" من خلال بصمة العين في عدد من مكاتبها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، اعتبارا من يوم غد الأـحد، بهدف تمكين المواطن من الحصول على الخدمات الحكومية.وبحسب بيان للشركة اليوم السبت، قال رئيس مجلس إدارة شركة البريد الاردني سامي الداوود، إن الشركة قامت بتركيب وتشغيل الأجهزة الخاصة ببصمة العين في عدد من مكاتبها، على أن تشمل العملية تركيب وتشغيل الأجهزة في باقي المكاتب البريدية المنشرة في المحافظات الأخرى تباعا خلال الأسبوع المقبل، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وشركة" آيرس جارد ".وأوضح أن خدمة تفعيل الهوية الرقمية ستقدم مجانا خلال ساعات الدوام الرسمي للمكاتب البريدية، مما يمكن المواطن من الحصول على الخدمات الحكومية التي وفرتها الوزارة لإنجاز جميع المعاملات والوصول الى السجلات الشخصية، وتوقيع المستندات رقميا، ودفع الفواتير والعديد من الميزات الأخرى ، الأمر الذي يوفر الجهد والوقت والمال على طالب الخدمة.يذكر ان المكاتب البريدية التي أصبحت جاهزة لاستقبال المواطنين هي : محافظة البلقاء /مكتب بريد الفحيص وماحص، وفي محافظة العاصمة، مكتب التبادل الدولي/ المقابلين، ومكتب بريد ضاحية الأمير حسين ، ومكتب بريد ضاحية الأمير راشد ، ومكتب بريد الصويفية، ومكتب بريد قصر العدل/ عمان ، ومكتب بريد مرج الحمام ومكتب بريد أبو نصير، ومكتب بريد تلاع العلي، مكتب بريد خلدا.أما في محافظة اربد، مكتب بريد كفر أسد، مكتب بريد كفريوبا، مكتب بريد أرابيلا مول، مكتب بريد الصريح، مكتب بريد أيدون، مكتب بريد النعيمة ، مكتب بريد الرمثا، مكتب بريد مدينة الحسن الصناعية ، مكتب بريد بشرى ، مكتب بريد حريما، مكتب بريد كفرسوم، مكتب بريد اربد المركزي، مكتب بريد الطيبة مكتب بريد الشونة الشمالية ، مكتب بريد دير أبي سعيد، مكتب بريد بيت راس، مكتب بريد سما الروسان مكتب بريد الحصن، مكتب بريد المزار الشمالي.