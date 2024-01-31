تفعيل بصمة الدوام في المستشفيات الحكومية.. هل يحسن جودة الخدمات للمرضى؟

محمد الكيالي وحنان بشارات

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عمان – بعد أن عممت وزارة الصحة قرارا بتفعيل نظام مراقبة الدوام الجديد (البصمة) في مستشفياتها، واعتماده كأداة رسمية لاعتماد برامج الدوام فيها للكوادر الصحية العاملة، خرجت أصوات من مجلس نقابة الأطباء تتحدّث عن رفضها لتطبيق "البصمة"، على الأطباء باعتبارها لا تتلاءم مع طبيعة عملهم، نظرا لوجود اختلاف في طبيعة عمل الطبيب عن المهن الأخرى.وشددت الوزارة على عمل كوادرها الصحية، والتي أكدت في كتاب رسمي صدر عنها، أنه اعتبارا من اليوم، بحيث سيحسم التأخير والغياب عن الدوام مباشرة من رصيد إجازات الموظف، وفي حال استنفاد رصيد الإجازات سيتم الحسم مباشرة من الراتب.وأشار الكتاب الذي حصلت "الغد"، على نسخة منه أنه سيجري توجيه العقوبات المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية، النافذ بحق الكوادر المخالفة وغير الملتزمة بنظام البصمة، وفي حال عدم تقيد الموظف بنظام البصمة لـ10 أيام متصلة أو متقطعة، سيُعامل الموظف المخالف معاملة المتغيب ويعتبر فاقدا لوظيفته.القرار برغم أنه جاء متأخرا، إلا أنه استثار حفيظة أعضاء في مجلس النقابة، بحيث أكد الناطق باسم النقابة د. حازم القرالة على ضرورة وضع أسس تراعي ظروف عمل الأطباء، من ناحية عدد ساعات العمل وطبيعة المهنة.وبين القرالة أن الأطباء في المستشفيات الحكومية، يؤدون عملهم وفقا لنظام المناوبات وبشكل غير منتظم، وذلك حسب ظروف العمل ومتطلباته، مشيرا إلى أن هناك انتدابات بين الأطباء من مستشفى لآخر لعلاج المرضى، متسائلا كيف سيجري التعامل مع هذا الملف؟ووفقا لمصدر حكومي، فان "البصمة" هي لحصر أعداد الكوادر الصحية المتغيبة عن العمل، في المستشفيات والتشديد على تحسين جودة الخدمة للمواطنين.كما أكد مصدر طبي في القطاع الخاص لـ"الغد"، إن القرار جاء لأن أعدادا كبيرة من العاملين في وزارة الصحة من أطباء وممرضين يعملون بالخفاء في مستشفيات خاصة ولغايات ضبط عملهم لجأت الوزارة إلى تفعيل البصمة، للتأكد من التزامهم بأوقات الدوام الرسمي.وأضاف، هناك مطالبات لأطباء بالسماح لهم بفتح عيادات خاصة خارج أوقات الدوام الرسمي، وهذا ما لم يوافق عليه وزراء صحة سابقون.وفي السياق، قال نقيب الأطباء د. زياد الزعبي إن وزارة الصحة قررت تطبيق نظام البصمة لضبط نظام العمل لدى جميع موظفي الوزارة، من أطباء وممرضين أو إداريين أو أي فئات أخرى.وأكد الزعبي، إن "الأطباء لا يمانعون إطلاقا من تفعيل البصمة"، بالرغم من طبيعة عملهم الخاصة مع تفعيلها، لكن لديهم تساؤلات عديدة، أبرزها، أن الكثير منهم، يعملون في مناوبات تصل لـ48 ساعة، ويجري استدعاؤهم للعمل في أي وقت من البيت إن كانوا بمنزلة مناوب ثان أو ثالث، كذلك "كيف سيجري تطبيق هذا النظام عليهم، بخاصة أن أجهزة البصمة تفتح وتغلق بوقت محدد".وتابع: قد يكون هناك صعوبات في تطبيق النظام على الأطباء، لذلك اقترحت النقابة مع موافقتها على نظام البصمة، أن تشكل لجنة مشتركة تضمها والوزارة، للحفاظ على حقوق الأطباء الذين يعملون لساعات طويلة، وهذا ما يكون أكثر زيادة عما تنص عليه أنظمة الخدمة المدنية.ودعا لأن يكون هناك نوع من البدلات أو تعويضات أو إجازات على المناوبات التي تزيد عن حد معين، كما هو وارد في نظام الخدمة المدنية.وتابع الزعبي "قمنا بتوجيه رسالة إلى وزير الصحة في هذا الشأن، وننتظر منه تشكيل لجنة مشتركة لوضع أسس تطبيق نظام البصمة للأطباء العاملين في المستشفيات"، مبينا أنه فيما يتعلق بمراكز الرعاية الصحية الأولية، فلا يوجد مانع من الأطباء لتطبيق نظام البصمة، لأن عملهم في يبدأ وينتهي ساعات محددة.وأكد أنه لن يكون هناك تصعيد من الأطباء في الوقت الحالي حول موضوع البصمة، بخاصة في ظل التوجه لتشكيل لجنة مشتركة بالتعاون مع الوزارة لوضع النظم والأسس التي توجه العمل بنظام البصمة.ومن بين ما يثير احتجاجات لدى الكوادر الصحية، هي إلزام الأطباء بتطبيق تعليمات التطور المهني المستمر والذي يعتمد ترخيص العاملين في المهن الصحية عليه.وجاءت "تعليمات التطوير المهني المستمر لغايات تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية لتنص على أنه "يتم تجديد ترخيص المزاول كل خمس سنوات بعد استكمال ساعات التطوير المهني المستمر.وحددت تلك الساعات التدريبية بـ 60 للأطباء و50 لأطباء الأسنان و50 للصيادلة و40 للتمريض والقبالة و40 للمختبرات الطبية و30 لكل من العلوم الطبية المساندة والمهن الصحية الأخرى التي تتطلب مدة الدراسة فيها أقل من 4 سنوات.وشددت التعليمات على التزام المزاول بتحقيق عدد الساعات المطلوبة لاستيفاء متطلبات تجديد الترخيص، ويمكن له إنجازها داخل أو خارج المملكة.الإجراءات الجديدة التي تعكف وزارة الصحة على تنفيذها تصب في إطار تطوير كوادر الصحة في القطاعين العام والخاص إضافة إلى ضبط المهنة ومكان العمل.ويأتي تطبيق الإجراءات الجديدة والتعليمات في ضوء متابعة الوزارة لكوادرها الصحية ومعالجة نقص الكوادر العاملة في مختلف المناوبات، في المستشفيات والمراكز الصحية حيث تتشدد في العمل لتحسين جودة خدماتها.وفي هذا الصدد، أكد الزعبي أنه من المعروف في كل الدول التي تحافظ على صحة المواطن، أنه لا بد من الطبيب إثبات أنه يواصل متابعة التطورات العلمية الجديدة.وأضاف "لذلك مطلوب من كل طبيب أن يكون قد حضر ساعات تدريبية على شكل مؤتمرات ومحاضرات علمية بمعدل ساعات معتمدة سنويا من الوزارة، ليتم تجديد ترخيصه".وشدد الزعبي على أنه لا بد على كل طبيب في القطاع الخاص يعمل في عيادته أن يعمل على ترخيصها من وزارة الصحة أولا، وبعد أن يتأكد من أنه مسجل في النقابة، وتجديد الترخيص، يجب أن يكون سنويا.وبين أن النقابة تدرس مدى قانونية قرار الصحة بأن يقوم الطبيب بدفع رسوم صندوق تأمين الأخطاء الطبية بأثر رجعي منذ عام 2019، برغم من عدم تطبيق كل مواد القانون منذ ذلك العام وعدم قيام المؤسسات الصحية في الدفع عن موظفيها.