الأحد 10 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تفكيك شبكات اتجار وترويج مخدرات والقبض على 24 شخصاً

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تفكيك شبكات اتجار وترويج مخدرات

 قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات تعاملوا خلال الأيام القليلة الماضية مع 11 قضية نوعية في مختلف مناطق المملكة، إذ أُلقي القبض خلالها على 24 شخصاً من تجار المخدرات ومروجيها ومهربيها.

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وأكّد الناطق الإعلامي أنّ أبرز تلك القضايا كانت تفكيك شبكات لاتجار وترويج المخدرات في ناعور وجبل التاج خلال التعامل مع قضيتين منفصلتين، إذ جرى في القضية الأولى مراقبة نشاط وتحرك مجموعة من الأشخاص من المشبوهين بترويج المخدرات والاتجار بها في منطقة ناعور ومناطق جنوب العاصمة، إذ تم بعد التأكد من قيامهم بتشكيل شبكة جرمية لترويج المخدرات ومداهمتهم وأُلقي القبض على أربعة أشخاص منهم وضبط بحوزتهم 120 ألف حبة مخدرة و 10 كغم من مادة الحشيش المخدرة ( 67 كفاً ) وسلاح ناري.


فيما أثمرت الجهود الاستخبارية وجمع المعلومات عن تحديد شبكة جرمية أخرى امتهنت ترويج المخدرات وسط العاصمة واتخذت أحد المنازل في منطقة جبل التاج لتخزين وبيع المخدرات وجرت مداهمة المنزل وأُلقي القبض على خمسة أشخاص داخله وضُبط بحوزتهم 17 كف حشيش و 1000 حبة مخدرة وكمية من الكريستال وسلاحان ناريان.


كما وجرت في إحدى مناطق جنوب عمان مداهمة شخصين من المصنفين بالخطرين ومن تجار المخدرات ومروجيها بعد جمع المعلومات حولهما وتحديد مكانهما وضُبط بحوزتهما كميات كبيرة من الماريجوانا المخدرة و 3 كفوف حشيش وكمية من الحبوب المخدرة و3 أسلحة نارية، وفي شمال العاصمة أُلقي القبض على مروج للمخدرات وبحوزته 6 كفوف حشيش وكمية من الحبوب المخدرة.


وفي محافظة الزرقاء أُلقي القبض على ثلاثة أشخاص بعد متابعة معلومات حول قيامهم بمباشرة تصنيع مادة الكريستال المخدرة، إذ جرى تحديد المنزل المُستخدم لتلك الغاية وضبط داخله كميات من المواد الكيميائية، إضافة إلى نصف كغم ضبطت بحوزة أحدهم.


وفي لواء الرمثا تم التعامل مع قضيتين أُلقي القبض في الأولى على تاجرَين مروجَين لمادة الكريستال المخدرة أحدهما من جنسية عربية وضبط بحوزتهما كيلو ونصف من تلك المادة القاتلة ، فيما دوهم في القضية الثانية مروج للمخدرات وبحوزته 7 كفوف من مادة الحشيش المخدرة.


وفي محافظة المفرق أُلقي القبض على شخصين من جنسية عربية بعد مراقبتهما وضبط بحوزتهما 11 ألف حبة مخدرة، وأُلقي القبض في محافظة المفرق كذلك على تاجر للمخدرات وضبط بحوزته 28 كف حشيش.


وفي إقليم الجنوب جرى التعامل مع قضيتين الأولى في محافظة الكرك جرى خلالها إلقاء القبض على تاجر للمخدرات ويقوم بتزويد المروجين بالمواد المخدرة لبيعها ، وضبط بحوزته 6 كفوف حشيش و 200 حبة مخدرة وبرفقته شخص آخر، أما القضية الثانية فكانت في محافظة معان أُلقي القبض خلالها على مروج للمخدرات وبحوزته 8 كفوف حشيش وسلاح ناري.

 

 


 


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