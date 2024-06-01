 
السبت 01 حزيران 2024
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تقدُّم يعلن القائمة المحلية لمرشحي الحزب لدائرة محافظة الزرقاء

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تقدُّم يعلن القائمة المحلية لمرشحي الحزب لدائرة محافظة الزرقاء

 أعلن حزب تقدُّم اليوم السبت القائمة المحلية لمرشحي الحزب في دائرة محافظة الزرقاء، لخوض انتخابات مجلس النواب العشرين، المقررة في العاشر من أيلول المقبل.

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وضمت القائمة، وهي الأولى التي يعلن عنها الحزب، أنور سبتي عارف محمد غنيم، ومحمد مصطفى محمد مجدلاوي، ورائد مصباح طلب رباع، ومحمدعبد الحميد مصطفى السلمة، ومحمد منيرشاكرالشيشاني، وميلاد حكمت عارف عواد، وهايل محمد رشيد الخلايلة، ومحمد مصطفى نوفل نوفل، وسالم عيسى جبر الخوالدة.


وقال أمين عام الحزب الدكتور خالد البكار إن القائمة المحلية التي تم اختيارها تمثل القواعد المجتمعية لمحافظة الزرقاء تمثيلا دقيقا، منوها أن القائمة تضمنت الكوتا للمقعد المسيحي والشيشاني والشركسي، فيما سيتم تسمية سيدة للكوتا النسائية في الأيام القليلة المقبلة.


وأكد أن أعضاء القائمة المحلية لحزب تقدُّم ملتزون بممارسة العمل بنزاهة وحرفية عالية ومجمعون، كما باقي كوادر الحزب، على نبذ "المال الأسود" الذي يستخدمه البعض وسيلة لشراء ذمم الناخبين.


ودعا  المرشحين إلى ممارسة الدعاية الإنتخابية، حسب البرنامج الزمني الذي ستعلنه الهيئة المستقلة للإنتخاب، وبما يخدم أعضاء القائمة كافة، ويعكس المبادئ التي يؤمن بها حزب تقدُّم.


وشدد على أهمية إظهار النبل في ممارسة الدعاية الإنتخابية بما يصب في المنافسة الشريفة مع القوائم الأخرى في المحافظة.

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