الأحد 06 آب 2023
النسخة المطبوعة

تقرير دولي: لا قضايا أمام المحاكم الأردنية بشأن الأضرار المناخية

قضايا
قضايا
عمان- خلا تقرير دولي استعراضي حول التقاضي بشأن المناخ من أي إشارة لقضايا رفعت في المحاكم الأردنية حول السياسات المناخية المتبعة من قبل الحكومة، أو عن أي انتهاكات تسببت بأضرار للأفراد.اضافة اعلان
فالتقرير، الذي أشار الى ارتفاع "العدد الإجمالي للقضايا المتعلقة بتغير المناخ من 884 قضية عام 2017 لـ2018 في العام الماضي، لم تسجل أياً منها في المنطقة العربية، أو حتى على الصعيد المحلي".
النتائج في التقرير، الصادر نهاية الشهر الماضي عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومركز سابين لقانون تغير المناخ بجامعة كولومبيا "تثير العديد من التساؤلات عن الأسباب الكامنة وراء عدم وجود أي معلومات تفيد عن التقاضي بشأن المناخ في الأردن، أو حتى على الصعيد العربي".
وأرجعت المختصة في شؤون التقاضي العالمي بشأن المناخ في مركز سابين لقانون تغير المناخ بجامعة كولومبيا ماريا تيجري أسباب ذلك لـ"المنهجية المتبعة في إعداد التقرير، والمعتمدة على تحليل البيانات والمعلومات، والتي تتطلب حقائق أو قوانين تتعلق بتغير المناخ".
وذلك الأمر يعني، على حد قولها إن "هنالك العديد من القضايا المتعلقة على سبيل المثال بتدهور الغابات، أو تلوث الهواء، ولكن إذا لم يتم تأطيرها، أو إدراجها ضمن شأن تغير المناخ، لا يمكن تضمينها في قاعدة بيانات المركز".
ولذلك " قد يكون هنالك قضايا في المنطقة العربية تم رفعها في المحاكم ذات العلاقة بالسياسات المناخية، لكن إن لم يتم إدراجها وبشكل واضح ومعلن ضمن ملف تغير المناخ لا يمكن تضمينها بهذه الحالة لقاعدة بياناتنا".
ولكنها أكدت، في تصريحات لـ "الغد" على أن "هنالك تحديات تتعلق بجمع المعلومات حول التقاضي بشأن المناخ، ما دفعنا لبناء شبكة من المتطوعين في العديد من دول العالم لتزويدنا بالبيانات الخاصة بهذا الشأن".
وبينت أن "المتطوعين المتواجدين في دول مصر، والمغرب، والبحرين وغيرها، باستثناء الأردن وبلدان أخرى عربية، لم يبلغوا عن أي قضايا منظورة أمام المحاكم بشأن تغير المناخ لغاية هذه اللحظة".
وقد يكون "ارتفاع التكاليف المالية لرفع مثل هذا النوع من القضايا واحدا من الأسباب وراء عزوف المتضررين عن اللجوء للمحاكم المحلية في المنطقة العربية".
ووفق ما ورد في التقرير فإن " معظم القضايا رفعت في الولايات المتحدة الأميركية، إلا أن التقاضي بشأن المناخ يكتسب زخما في جميع أنحاء العالم، حيث يتم رفع حوالي 17 % من القضايا في الوقت الراهن في البلدان النامية، بما في ذلك في الدول الجزرية الصغيرة النامية".
 وفي رأي الرئيس التنفيذي لمنظمة "محامون بلا حدود" المحامي صدام أبو عزام فإن " التشريعات في الأردن ينتابها العديد من التحديات، والإشكاليات في بناء سبل الإنصاف، والتقاضي الحساس لتغير المناخ، والذي يعد سببا في عدم ورود أي معلومات عن الأردن في التقرير".
ولا يقتصر الأمر على ذلك، على حد قوله بل إن "عدم وجود جهة وطنية تعمل على تصنيف وجمع القضايا التي تحال الى المحاكم المحلية يعد سببا كذلك، ما يتطلب ضرورة تطوير نهج قضائي مختص بقضايا تغير المناخ في الأردن". 
ولفت لـ"الغد" الى أن "السياسات الوطنية والتشريعات المعمول بها في الأردن ما تزال تتعامل مع القضايا البيئية بنمط تقليدي".
ومن بين التحديات الأخرى أن "المحاكم الإقليمية معطلة، رغم وجود محكمة عربية معنية بحقوق الإنسان، إلا أن أدوات التقاضي على مستوى المنطقة ما تزال في بداياتها، لذلك لا يمكن الاعتماد عليها في تحقيق مبادئ الإنصاف الفعالة في قضايا المناخ".
ورغم أن "الأردن منخرط في العديد من الاتفاقيات الدولية والأممية ذات العلاقة بتغير المناخ، لكن ثمة ضعف في الوعي بين مؤسسات المجتمع المدني، والنشطاء، الذي ينعكس على قدرتهم في الاشتباك الإيجابي مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، والبيئة كذلك"، وفقه.
وأشار الى أن " الأردن يفتقر للمبادئ المطلوبة لبناء نظام للعدالة المناخية، والتي جميعها تتسبب في نقص المعلومات بشأن التقاضي المناخي".
"ولا بد من الانتقال من التدابير الوقائية الى الحماية والإنصاف، وهذا يتطلب وجود مثل ذلك النظام، الذي يمكن كل الأطراف المتضررة من القضايا المناخية في المملكة اللجوء للقضاء، الذي يجب أن يكون متخصصا بهذا الشأن"، في رأي أبو عزام. 
ووفقا للتقرير، تقع معظم النزاعات الجارية المتعلقة بالمناخ في واحدة أو أكثر من فئات النزاعات التي تستند إلى حقوق الإنسان المنصوص عليها في القانون الدولي، والدساتير الوطنية، والتحديات المتعلقة بعدم إنفاذ قوانين وسياسات المناخ على المستوى الوطني، والمدعوون الذين يسعون إلى الاحتفاظ بالوقود الأحفوري في باطن الأرض، وغيرها.
366211590_662168549278187_7070700585606320753_n

رئيس الوزراء المصري يصل عمان منذ3 ساعة

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

الأردن يعزي بضحايا حادثة خروج قطار عن مساره في الباكستان منذ3 ساعة

الأردن

الأردن يعزي بضحايا الفيضانات والسيول في سلوفينيا منذ3 ساعة

image1-18-780x470

عصر الغليان قد بدأ وموجات الحر القياسية تجتاح العالم.. ماذا عن الأردن؟ منذ4 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
أحد باصات المدارس الخاصة في عمان-(أرشيفية)

"معدل المدارس الخاصة".. هل يتحمل الأهالي زيادة الرسوم؟

منذ 53 دقيقة
a7698627-مشهد-عام-من-العاصمة-عمان-أرشيفية

"معدل الملكية العقارية".. 8 % نسبة التعديلات (انفوجرافيك)

منذ 57 دقيقة
استيعاب مليون شاب وشابة بسوق العمل أكبر تحد أمام الاقتصاد الأردني

استيعاب مليون شاب وشابة بسوق العمل أكبر تحد أمام الاقتصاد الأردني

منذ1 ساعة
وزارة العمل - (أرشيفية)

ضبط 769عامل سوري مخالفين

منذ1 ساعة
ديوان الخدمة المدنية الأردني

توافق على وقف التخصصات المشبعة والراكدة وتوضيحها في طلبات القبول الموحد

منذ1 ساعة
الدواء

بحث الخلاف بشأن تطبيقات توصيل الدواء

منذ1 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

أزمات مرهقة

ماهر أبو طير |اليوم

بيع الوهم!

موفق ملكاوي |اليوم

حتى لا يداهمنا الوقت

جهاد المنسي |اليوم

نحن والقانون

يعقوب ناصر الدين |اليوم

"مخبى في قشوره"

نضال المجالي |اليوم

الفيصلي.. 4 محترفين خارج التشكيلة

خالد خطاطبة |اليوم
ترجمات
‏النصب التذكاري لمشاة البحرية الأميركية، ‏مقاطعة أرلينغتون‏‏ ، ‏‏فيرجينيا‏ - (أرشيفية)

‏كيف صعدت الولايات المتحدة إلى إمبراطورية عالمية في القرن العشرين

ترجمات | منذ1 ساعة
‏نموذج الهيكل الداخلي ثلاثي الأبعاد بحجم الإنسان لـ"تيرمينيتور"، ستوديوهات يونيفرسال، أوساكا، اليابان – (المصدر)

البحث عن أفضل خوارزمية لجرائم الحرب الأخلاقية‏

ترجمات |05 آب 2023
1691061879957932400

تجريم التضامن مع فلسطين يتصاعد في أوروبا

ترجمات |04 آب 2023
1690965665945959900

ما الذي حدث لـ"القاعدة"؟

ترجمات |02 آب 2023
‏بنيامين نتنياهو يخاطب اجتماعًا مشتركًا للكونغرس الأميركي في واشنطن العاصمة، 2015 – (المصدر)

‏قطع المساعدات الأميركية عن إسرائيل لن يعالج العلة ‏الأساسية

ترجمات |01 آب 2023
1690792903432358700

مقاربة قوات سورية الديمقراطية لفوز أردوغان

ترجمات |31 تموز 2023
 