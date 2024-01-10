"تكميلية التوجيهي": آراء متفاوتة للطلبة في امتحان الفيزياء

آلاء مظهر

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عمان - أظهرت ردود فعل طلبة الدورة التكميلية لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي)، تفاوتا حول أسئلة المباحث التي تقدموا إليها الأربعاء.وفيما اعتبر طلبة (علمي) أسئلة امتحان فيزياء متوسطة، وصفها آخرون بـ"سهلة ومناسبة لقدراتهم"، بينما أبدى طلبة (أدبي) ارتياحا لأسئلة مبحث العلوم الإسلامية، وكذلك طلبة (شرعي) لأسئلة المبحث ذاته، وفقه الدعوة والمعاملات.استاذ مبحث الفيزياء نعيم دحبور، بين ان امتحان الفيزياء كان متوسطا وسلسا، ومشابها في نمطه لأسئلة الكتاب المدرسي، مبينا أن المدة الزمنية المخصصة للامتحان مناسبة لطبيعة الأسئلة، موضحا أن الطالب الدارس حتى بشكل غير معمق، يمكنه الحصول على علامة مرتفعة.وأكد دحبور أن الامتحان مباشر وواضح، ولم يخرج عن أفكار الكتاب المدرسي، ويراعي الفروقات الفردية بين الطلبة. مشيرا إلى خلوه من أي منغصات أو أخطاء تعكر من صفو الامتحان، مؤكدا أنه مشابه في نمطة لأسئلة الدورة الماضية.وكان 20708، تقدموا للامتحان في يومه الثامن، إذ امتحن طلبة "العلمي" بالفيزياء، بينما تقدم "الأدبي" في العلوم الإسلامية، النظم الإسلامية وفقه الدعوة للشرعي، بينما "الزراعي" في الصناعات الزراعية، والسياحة والسفر لـ"الفندقي والسياحي"، و"الاقتصاد المنزلي" في التصميم والرسم. بيبنما تقدم للجلسة الثانية نحو 2024 في "الأدبي" و"الفندقي" في الجغرافيا.إلى ذلك، قال الطالب خالد وجدي (علمي) إن أسئلة امتحان الفيزياء كانت متوسطة، وأن المتمكن من دراستها يستطيع الإجابة عنها بسهولة. مضيفا إن الوقت المخصص للامتحان ساعتان ونصف، إضافة إلى أن المدة الإضافية مناسبة لطبيعة الأسئلة.واعتبرت الطالبة شذى فواز (علمي)، أن أسئلة الفيزياء مناسبة ومباشرة وتناسب قدرات الطلبة، والمدة الزمنية تلائم طبيعة الأسئلة.وبينت الطالبة مي الخطيب (علمي)، أن أسئلة الفيزياء فوق المتوسط، لكنها من ضمن المناهج المقررة، لافتة إلى أنها راعت الفروقات الفردية، لكنها لم تحمل أفكارا أو أنماطا خارجة عن المألوف، بينما أعربت هبة فواز (علمي) عن ارتياحها لطبيعة الأسئلة وانها مناسبة، لكن الوقت للاجابة كان محسوبا بالثانية.واشار مالك الشخشير (علمي)، الى أن أسئلة الفيزياء، مريحة على نحو عام ومن المنهاج والكتاب المدرسي، مؤكدا أن المدة الزمنية المقررة لجلسة الامتحان كانت مناسبة لطبيعة الأسئلة.واعتبرت سيرين بكري (علمي) أن مستوى الأسئلة كان ضمن المتوسط وتحتاج الى تركيز اثناء الاجابة، قائلة "بشكل عام الامتحان مريح ويراعي الفروقات والأسئلة واضحة ولا يوجد فيها غموض".وفيما اعتبر الطالبان أحمد كمال وسمير وجدي من الفرع الصناعي أن أسئلة الفيزياء مناسبة ومشابهة في نمطها لأسئلة الدورات الماضية وأن المدة الزمنية مناسبة لطبيعة الأسئلة وأن الطالب المتمكن من دراسته يستطيع الاجابة عليها بسهولة.ومن جهتهم؛ أبدى طلبة (الأدبي) و(الشرعي)، ارتياحهما لمستوى ونمطية الأسئلة، لافتين إلى أنها سهلة ومباشرة وضمن المقرر المدرسي، والمدة الزمنية المخصصة للامتحان كانت كافية.وقالت الطالبة علا هاشم، (أدبي) إنها راضية عن تأديتها لامتحان العلوم الاسلامية، مبينة أن أسئلته كانت واضحة ومباشرة ومناسبة لقدرات الطلبة المختلفة.وذكر الطالب رضا رضوان أن أسئلة العلوم الشرعية لم تكن صعبة، ومدة تأدية الامتحان كافية، مؤكدا أن الأسئلة سهلة للمتمكن من دراسته.ورأى طلبة (الزراعي) و(الاقتصاد المنزلي) و(الصناعي) و(الفندقي)، أن مستوى الأسئلة التي أجابوا عليها، كانت من ضمن المنهاج المقرر ولا غموض فيها ومباشرة.وأشارت ديمة فتحي (الفندقي)، إلى أن أسئلة السياحة والسفر كانت ضمن المنهاج المقرر، وأن المتمكن من دراسته يستطيع الإجابة عن الأسئلة بسهولة.وقال الطالب محمد الروسان (زراعي)، إن أسئلة الصناعات الزراعية، جاءت سهلة ومن المنهاج والكتاب المدرسي، ومناسبة لجميع المستويات والقدرات، لافتا إلى أن المدة الزمنية المقررة لجلسة الامتحان مناسبة لطبيعة ومستوى الأسئلة.