"تكميلية التوجيهي": أسئلة تراعي الفروق الفردية نسبيا

آلاء مظهر

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في اليوم الثالث للدورة التكميلية للامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) أمس، ساد ارتياح نسبي بين الطلبة، جراء نوعية الأسئلة التي قدمتها ورقة الامتحان.وواصل أمس 3651 طالبا، تأدية الامتحان في علوم الأرض والبيئة (علمي)، وتاريخ العرب والعالم (الأدبي)، والتفسير وعلوم القرآن والحديث النبوي والسيرة النبوية (الشرعي).في حين امتحن (الصناعي) في الرسم الصناعي، و"الزراعي" في الإنتاج الحيواني، و"الفندقي" و"السياحي" في الدوائر والتدبير، كما تقدم "الاقتصاد المنزلي" في الإدارة والسلامة المهنية.وأبدى طلبة ارتياحهم لسير مجريات الامتحان ومستوى الأسئلة، لافتين إلى أن معظم القاعات، شهدت "أجواء مريحة وهادئة، وسط انضباط ملحوظ من طلبة ومراقبين".من جهتهم، أشار الطلبة حمزة فادي، ومجد عثمان، وعلي حياصات (أدبي)، إلى أن الأسئلة سهلة ومباشرة ومشابهة لأسئلة في سنوات سابقة، وهي مستقاة من المقرر المدرسي، لافتين إلى أن المدة الزمنية كافية، وجزء من الطلبة تمكنوا من إنهاء الإجابة قبل نهاية الوقت، فيما رأينا بعض الطلبة، قد تأخروا في إجاباتهم، وهذا مرده قدراتهم الفردية.وبين الطالب حامد رشدي (شرعي)، أن أسئلة الامتحان، لم تكن صعبة، وإن بدا بعضها بحاجة لوقت أطول، إلا أنها جميعا جاءت من الكتاب المدرسي، وراعت الفروقات الفردية بين الطلبة.وأكد الطلبة أحمد رواشدة، سعدون سعيدات (علمي)، أن الأسئلة كانت متوسطة، مع أنها من ضمن المقرر المدرسي، لافتين إلى أن المدة الزمنية كانت شبه كافية، مشيرين إلى أن المتمكن من دراسته يمكنه أن يجيب عليها.وبين طلبة الفروع: الصناعي والزراعي والفندقي، أن مستوى الأسئلة التي أجابوا عليها، كانت من المنهاج المقرر ولا غموض فيها ومباشرة. وقال مازن فريد (صناعي) إن الأسئلة مستمدة من المنهاج، ويمكن للمتمكن من دراسته الإجابة عليها بسهولة، ورأى محمود الدعجة (زراعي)، أن المدة الزمنية للامتحان كانت بالنسبة له مناسبة لطبيعة ومستوى الأسئلة.