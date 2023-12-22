"تكميلية التوجيهي"الخميس المقبل

آلاء مظهر

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عمان– فيما وضعت وزارة التربية والتعليم اللمسات الأخيرة على استعداداتها الإدارية والفنية لعقد الدورة التكميلية لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي)، تزداد أجواء التوتر والرهبة بين الطلبة، الذين يسابقون الزمن لإنهاء مراجعتهم للمباحث الدراسية المقررة، قبل حلول موعد بدء الامتحانات، يوم الخميس المقبل.الناطق الإعلامي للوزارة أحمد المساعفة، أكد في تصريح لـ”الغد”، استكمال الوزارة للترتيبات والتحضيرات اللازمة لعقد “تكميلية التوجيهي”.وأضاف المساعفة، الحرص على مصلحة طلبة التوجيهي، وتعزيز أجواء الامتحان الإيجابية وبث الطمأنينة فيهم، لافتا الى وجود فرق تفقدت جاهزية قاعات الامتحانات، ومراكز التصحيح، وتهيئة القاعات بما يلبي احتياجات الطلبة من تدفئة ومياه شرب، وتهويتها وإضاءتها جيدا، ووضع مقاعد مريحة فيها، الى جانب وضع لوحات إرشادية وغيرها من المستلزمات التي تساعد على تقديم الامتحان بسهولة ويسر.واشار الى تشكيل غرفة عمليات في مركز الوزارة، وأخرى لإدارة الامتحانات والاختبارات، لمتابعة إجراءات سير الامتحان، موضحا أن الورقة الامتحانية في المباحث الدراسية ستتكون من 50 فقرة أسئلة موضوعية، باستثناء 3 مباحث تتراوح فيها نسبة الأسئلة المقالية بين 40 إلى 50 % وهي: اللغة العربية (مشترك) واللغة الإنجليزية، والرياضيات، وسيكون مبحث الرسم الصناعي 100 %، أسئلة مقالية لخصوصيته.ولفت إلى أن عدد الطلبة المشتركين بالامتحان من الفروع الأكاديمية والمهنية بلغ 81614، وتوزعوا بحسب المساعفة على الفروع الاكاديمية والمهنية كافة، اذ سجل 33549 طالبا وطالبة (علمي)، و37433 (أدبي)، وبلغ عدد المسجلين للشرعي نحو 136 طالبا.وأما في الفروع المهنية، فسجل 3394 (صناعي)، و2308 (زراعة)، و877 (فندقي وسياحي)، و3917 (اقتصاد منزلي).وبين أن عدد الطلبة المشتركين الذين سجلوا لرفع المعدل بلغ 13834 طالبا وطالبة، بينما سجل 67780 لاستكمال متطلبات النجاح.ولفت المساعفة إلى أن الامتحان، سيجرى في833 قاعة امتحانية بـ381 مركزا امتحانيا، موزعا على مديريات التربية والتعليم كافة، بالإضافة لـ42 قاعة احتياط بواقع قاعة لكل مديرية، تحسبا لأي طارئ، بينما سيتقدم للامتحان 40 مشتركا في مراكز الإصلاح والتأهيل والأحداث، موزعة على 9 قاعات، بينما سيتقدم للامتحان 275 من من ذوي الاحتياجات الخاصة في هذه الدورة، موزعين وفق فئات: الطلبة الصم وعددهم 78، الكفيفون 36، ذوي الإعاقة الحركية 73، الشلل الدماغي 33، وضعاف البصر وعددهم 55.وبحسب جدول الامتحان، يتقدم الطلبة في اولى جلسات الامتحان في مبحث التربية الاسلامية، اذ ستبدأ جلسته الأولى الساعة الـ11 صباحاً، والثانية في الـ2 ظهرا.الى ذلك، حفلت صفحات التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بتعليقات تفصح عن قلق طلبة “توجيهي” مع اقتراب امتحانهم، فقد كتب علي خلدون على صفحة مختصة بـ”التوجيهي”، “بقي 5 أيام على انطلاقة الامتحانات.. فكلما تناقصت الأيام يزداد معها التوتر، فيا رب أكرمنا بأعلى العلامات”، أما وليد علاونة فكتب “بدي أنصحكم يا إخوان.. اتعبوا هسا لأنه كل التعب راح تنسوه يوم النتائج وحياة الجامعة، بتستاهل تتعبولها لأنها بتجنن.. فيا رب فالنا النجاح”.