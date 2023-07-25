تكوين جمعيات للأطفال.. مفارقة يرفضها الواقع وتتيحها الاتفاقيات

غادة الشيخ

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عمان - من يقرأ اتفاقية حقوق الطفل، التي وافق الأردن مؤخرا على المصادقة عليها وشرع قانونا لأجلها، يتوقف عند المادة 15 من الاتفاقية، ويكتشف أن هناك مفارقة غريبة تتناقض مع واقعها على الأرض.ومع أن الأردن تحفظ على ثلاثة مواد من اتفاقية حقوق الطفل تتعلق بتغيير الدين والتبني، إلا أنه لم يتحفظ على المادة 15 من الاتفاقية التي نصت على: "تعترف الدول الأطراف بحقوق الطفل في حرية تكوين الجمعيات وفي حرية الاجتماع السلمي"، وخطوة عدم التحفظ عليها خطوة تدافع عن حقوق الطفل الأساسية، لكنها تتناقض في الوقت ذاته مع حالة الحق في تكوين الجميعات والحق في التجمع السلمي مؤخرا، وفق ما أشار إليه خبراء.وينص الحق في تكوين الجمعيات كما ورد في العهدين الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية المصادق عليهما الأردن: "لكل فرد الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وهذا الحق مكون أساسي للديمقراطية. ويشمل الحق في التجمع السلمي الحق في عقد الاجتماعات والاعتصامات والإضرابات والتجمعات والفعاليات والاحتجاجات، سواء عبر الإنترنت أو في الحياة الواقعية".فبحسب حديث خبراء حقوقيين لـ"الغد"، يكشف موافقة الأردن على المادة 15 من اتفاقية حقوق الطفل في تكوين الجمعيات والتجمع السلمي، تناقضا جديدا في "سلسلة التناقضات" التشريعية، لا سيما تلك التي كفلت الحقوق والحريات وخالفتها على أرض الواقع، مثل المصادقة على الحق في تكوين الجمعيات سواء للكبار أو للطفل رغم أن هذا الحق يتعرض لتقييدات تخالف القانون وتخالف الدستور أيضا.ويبين الخبير الحقوقي والمدير التنفيذي لمركز "الفينيق" للدارسات الاقتصادية والاجتماعية أحمد عوض، فإن الحق في تكوين الجمعيات لا يتعرض للتقييد فقط بل إلى محاولات إغلاق الجمعيات، لافتا إلى أن أكثر الصكوك الدولية أهمية والتي صادق عليها الأردن وهي العهدان الدوليان الخاصان بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية أكدا على الحق في تكوين الجمعيات، بصرف النظر كانت خيرية أو مؤسسات مجتمع مدني أو نقابات أو نواد أو غيرها."مساحة الحرية في العمل المدني باتت ضيقة جدا" يقول الخبير عوض، في سياق حديثه عن حال الحق في تكوين الجمعيات اليوم في الأردن، مضيفا: "إذا أراد الأردن أن يمنع التدهور لحالة حقوق الإنسان فعليه أن يصون الحق في تكوين الجمعيات، لأنه يحافظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي".ويستغرب الخبير الحقوقي رياض صبح من موافقة الأردن على حق الطفل في تكوين الجمعيات، في حين تواجه مؤسسات المجتمع المدني والأفراد قيودا وتعقيدات على هذا الحق، بما يخالف القوانين الدولية المصادق عليها الأردن.واستعرض صبح بعض أشكال التقييدات التي تواجه الحق في تكوين الجمعيات، أهمها الحصول على موافقة لإنشاء جمعية وهو ما يخالف القانون الذي سمح فقط بالتسجيل ولم يشترط الحصول على موافقة لإنشاء جمعية.ومن بين المخالفات على القانون كما يضيف صبح في استعراضه للقيود على الحق في تكوين الجمعيات، التدخل بالنظام الداخلي للجمعيات وهويات وأسماء المؤسسين، فضلا عن التدخل في الأنشطة التي تنظمها الجمعيات وهو ما يخالف الحق في التجمع السلمي الذي طلب المشرع فيه إشعار الحاكم الإداري وليس الحصول على موافقة لتنظيم فعالية أو نشاط.وكانت مديرة البرامج في جمعية النساء العربيات ليلى نفاع قد ذكرت في وقت سابق لـ"الغد"، أن لا عمل حقيقي على حقوق الإنسان دون تمكين مؤسسات المجتمع المدني في الأردن.وانتقدت نفاع ما أسمته "التقييدات" التي مورست مؤخرا على مؤسسات المجتمع المدني، وهو ما يخالف المادة 16 من الدستور، وقالت : "مؤخرا بدأنا نلمس محددات جديدة وصلت الى تقييدات ومعيقات، من بينها التأسيس، وتحديدا التمويل، والصحيح أن نطبق القانون وأن تمنح الشفافية لمؤسسات المجتمع المدني، إيمانا بدورها في التغيير الذي يخدم حالة حقوق الإنسان، وليس هدفنا من رفع تقاريرنا، ليس كما يقال، تشويه صورة الأردن".