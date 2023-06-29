الخميس 29 حزيران 2023
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تكية أم علي تباشر توزيع الأضاحي على 3480 أسرة

تكية أم علي تباشر توزيع الأضاحي على 3480 أسرة
تكية أم علي تباشر توزيع الأضاحي على 3480 أسرة
باشرت تكية أم علي اليوم الخميس، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، توزيع لحوم الأضاحي المحلية الطازجة التي تم ذبحها يوم أمس الأربعاء، على 3480 أسرة محتاجة ومستفيدة من برامج تكية أم علي في محافظات العاصمة عمان والزرقاء والبلقاء.اضافة اعلان

وبدأت تكية أم علي بذبح الأضاحي في كل من أستراليا والأردن يوم أمس الأربعاء بعد صلاة العيد مباشرة في مسالخ أمانة عمان والمسالخ المعتمدة لديها خارج الأردن، حيث تقوم تكية أم علي باستقبال توكيلات الأضاحي من المتبرعين وأدائها بالنيابة عنهم بموجب فتوى صادرة عن دائرة الإفتاء العام الأردنية ووفقاً لضوابط الشريعة الإسلامية من حيث العمر، والنوع، والوزن، والخلو من الأمراض والعيوب، حيث بلغ وزن الأضحية التي تم ذبحها خارج الأردن 45 كغم قائماً و18 كغم صافياً.

وتبلغ كلفة الأضاحي المحلية والتي يتم ذبحها في مسالخ أمانة عمان 170 دينارا وتوزع طازجة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، فيما تبلغ تكلفة الأضاحي التي يتم ذبحها خارج الأردن 120 دينارا ويشمل ثمنها الذبح، والتقطيع، والتجميد، والشحن إلى الأردن ليتم تخزينها في مستودعات تكية أم علي، ثم توزيعها على الأسر المستفيدة في مختلف المحافظات وعلى مدار العام، لتتمكن الأسر من الحصول على حصتها من اللحوم في عيد الأضحى المبارك وباقي أيام العام.

من جهته، عبّر مدير عام تكية أم علي، سامر بلقر عن امتنانه لمتبرّعي تكية أم علي قائلا: "نشكر جميع متبرّعي تكية أم علي على ثقتهم بتكية أم علي وتوكيلها بأداء أضاحيهم، فبفضل ثقتهم بنا وسعيهم الموصول لعمل الخير، تمكنت تكية أم علي ومنذ العام 2005 من توفير لحوم الأضاحي للأسر المحتاجة في جميع محافظات المملكة على مدار العام بالإضافة إلى توزيع أكتاف الأضاحي على الأسر المحتاجة في فلسطين".

وأكد بلقر، أن تكيّة أم علي مستمرة في جهودها الدؤوبة لدعم الأسر المحتاجة والأشد فقراً في جميع محافظات المملكة، مشيراً إلى أن تكية أم علي كانت وما تزال ملتزمة بمبدأ الشفافية والعدالة في عملها الإنساني مع الأسر المحتاجة.

وتتيح تكية أم علي للمتبرّعين فرصة تتبع موعد أداء أضاحيهم خلال أيام العيد؛ عن طريق إدخال رقم الوصل المالي عبر موقعها الإلكتروني www.tua.jo .

وتعمل تكية أم علي على توفير الدعم الغذائي الصحي والمستدام لنحو 20 ألف أسرة محتاجة تعيش تحت خط الفقر الغذائي في جميع محافظات المملكة، من خلال إيصال طرود غذائية شهرية طوال العام، ويحتوي كل طرد غذائي على 19 مادة غذائية من المواد الغذائية الأساسية تكفي لتحضير ثلاث وجبات يومية وتلبي احتياجات الأسرة الغذائية طوال الشهر. (بترا)
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