تماسك الجبهة الداخلية.. رهان الأردن في مواجهة التهديدات الأمنية الخارجية

موفق كمال

عمان - منذ تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني، سلطاته الدستورية قبل 25 عاما، وفي خضم ما كانت تعيشه المنطقة العربية من أزمات، طفت على السطح، تهديدات امنية خارجية تمس استقرار المملكة، لكنها سرعان ما تفتتت أمام الرؤية الملكية في تعزيز الوحدة الوطنية، وتماسك الجبهة الداخلية، التي رسخها اجماع شعبي ورسمي، لصد أي تهديد يمس بالوطن.

اضافة اعلان



وقد واجه الأردن منذ تولي جلالة الملك، مصفوفة طويلة من التهديدات الأمنية والجيوستراتيجية، التي كان لها دور في إعادة قواعد الاشتباك مع الارهاب والارهابيين.



ومع تصاعد الازمات في المنطقة، عادت الى السطح، تهديدات تنظيمات ارهابية، وميليشيات شيعية تتمركز في جنوب سورية المنفلت امنيا، والفاقد لسيطرة الدولة السورية، الى جانب ما ترتكبه قوات الاحتلال الصهيوني الوحشية من جرائم بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، وتبعات جرائمه لتهجير الفلسطينيين خارج ارضهم، إذ رفضها الأردن، واعتبر الاقدام عليها خطا احمر وبمنزلة اعلان حرب.



لم يأل الأردن جهدا في وضع حد لأي تهديد يواجهه، وقد أرسى جلالة الملك رؤية واضحة في هذا النطاق، تتأسس على تماسك البينة الصلبة للجبهة الداخلية، فهي الأساس الذي تتحطم على صخرته أي تهديدات خارجية، وهو ما تجلى في صد عمليات التهريب الإجرامية للمخدرات والاسلحة الى الأردن، نفذتها ميليشيات شيعية تتمركز في الجنوب السوري، ووضع حد لخطر التهجير الذي يتطلع اليه الاحتلال الصهيوني، ناهيك عن مهام الأجهزة الامنية في مكافحة الارهاب المستمرة.



اللواء المتقاعد عبدالله الحسنات، بين أن الأردن تعامل مع الارهاب وما نجم عنه من عمليات إجرامية مؤسفة بحق الوطن والمواطن، منها حوادث: الركبان، البقعة، اربد، الكرك والسلط، وتفجيرات عمان، في نطاق عملياتي مميز، رافقه توعية وارشاد واسعين، الى جانب انضمام المملكة للتحالف الدولي لمكافحة الارهاب.



واضاف الحسنات، بعد انكماش تنظيم "داعش" الارهابي، أبدى الأردن انزعاجه من وجود ميليشيات شيعية مدعومة من إيران في الجنوب السوري، فوجودهم خطر على امننا، وقد توجهت بعملها الى رعاية عصابات تهريب مخدرات وأسلحة على الحدود الشمالية او الشمالية الشرقية، ليظهر خطرها جليا بعد انتهاجها أسلوب التهريب المسلح.



ولفت الى أن واحدا من التهديدات التي يواجهها الأردن اليوم، بخاصة في الحرب الصهيونية الوحشية على قطاع غزة والفلسطينيين، برز مخطط صهيوني لتهجير الفلسطينيين من غزة الى مصر او من الضفة الى الأردن، وهو ما يجعل من أداء المقاومة الفلسطينية، مانعا للتهجير، وهنا ظهر الموقف الأردني بوضوح، في رفضه لأي عمليات تهجير خارج أراضيهم، مواجها هذا المخطط المتطرف بحزم وقوة.



وبين الحسنات، أن محاولات الاحتلال المتطرف تهجير الفلسطينيين من اراضيهم، يحتاج لمعالجة فكرية وتوعوية، ترسم استراتيجية واضحة لمنع وقوع التهجير، والدفاع عن بقاء الفلسطينيين في ارضهم، الى جانب صد عمليات التهريب المسلح التي تستهدف زعزعة أمن البلاد.



وأوضح الحسنات، أن مواجهة المهربين القادمين من الجنوب السوري لدخول الاراضي الأردنية، أوقعت شهداء واصابات بين جنودنا، في المقابل، تمكنت قواتنا من قتل وأسر واصابة أعداد من المهربين الميلشويين، وكانت عمليات ردعهم ناجعة، اذ تمكن جنودنا من تحقيق اهدافهم، بمنعهم من زعزعة الامن والاستقرار، كما ان اعمالهم الاجرامية، لم تلق سوى الرفض الشعبي لها، ورفعت من وتيرة التماسك الوطني، وعززت عناصر وحدته في مواجهة الارهاب.

وأكد أن الأردن تعامل مع محاولات تهديده، بحنكة استخباراتية وسياسية وتوعوية، ما رفع وتيرة تعزيز وحدة الشارع الأردني خلف القيادة الهاشمية ضد هذه التهديدات، وتلاحم الجميع في منع الجماعات التخريبية وخلاياها من تحقيق اهدافها.



وفي نطاق موقف الأردن وحرصه على حل القضية الفلسطينية، خصوصا في مواجهة الفلسطينيين اليوم للاحتلال الصهيوني بدمه، أكد الحسنات، ان مصلحة الأردن في استمرار المقاومة، يرسخ مفهوم وقف التهجير من غزة الى سيناء، ومن الضفة الى الأردن الذي يعتبر هذا الفعل بمنزلة اعلان حرب، وهو بذلك يؤكد بأن التهجير خط احمر ويشدد على حق العودة للاجئين الفلسطينيين لديارهم.



وأشار الحسنات الى أنه بعد هجمات 11 ايلول (سبتمبر) 2001 الإرهابية ضد الولايات المتحدة الأميركية، تغير شكل العلاقات الدولية والسياسية العالمية التي سادت بعد نهاية الحرب الباردة، وانهيار المعسكر الشرقي بقيادة الاتحاد السوفييتي آنذاك، وإطلاق سيرورة العولمة وابعادها المعاصرة.



ولفت الى انعكاس التداعيات السلبية للمجموعات الارهابية التي بدأت تتشكل، وتنفذ هجمات في العالم، حتى مست الأردن وبأكثر من طريقة، إحداها نجم عن انفلات خطر الجماعات الإرهابية خاصة تنظيم "القاعدة" وفروعه ومنها تنظيمه في بلاد الرافدين (الزرقاوي) الذي نفذ اخطر الهجمات الإرهابية ضد الأردن في العام 2005، في ما يسمى هجمات فنادق عمان.



وأشار الحسنات الى أن خطر الإرهاب بعد العام 2011، تبلور بعد ظهور خطر تنظيم "داعش" الارهابي، واستهدافه للأردن بعمليات إرهابية خطرة. وفي الوقت نفسه الذي انعكست فيه تداعيات الحرب داخل سورية بعد العام 2011، على الأردن بموجة اللجوء الإنساني للسوريين إليه، جراء تداعيات الحرب في سورية التي أظهرت فشل الدولة السورية في عدم سيطرتها على حدودها، وتمدد ميليشيات مدعومة من إيران هناك، وضلوعها السافر في تنظيم وحماية تهريب المخدرات والاسلحة إلى الأردن.



وبين ان اللحظة المفصلية الراهنة التي بدأت بعد السابع من تشرين الاول (اكتوبر) العام الماضي، وما تلاه من حرب للكيان الصهيوني الوحشي على قطاع غزة، تمثلت في الخوف من إقدام الكيان الصهيوني على دفع الفلسطينيين في الضفة إلى الهجرة القسرية للأردن.



اللواء المتقاعد د. عمار القضاة، أكد ان ما تعرض له الأردن من تهديدات امنية، واجهه بتحصين جبهته الداخلية، اذ تمكنت القيادة الهاشمية بحكمتها وتوجيهاتها، من تحويل هذه التهديدات الى فرص، تعزز التماسك الوطني بين أبناء الشعب الواحد، والالتفاف حول قيادتهم الهاشمية.



وعن تعامل الأردن مع الارهاب، أشار القضاة، الى أنه بحكم الجيوسياسية الأردنية، والموقع الجغرافي للأردن، فقد فرضت عليه تهديدات أمنية من مجموعات متطرفة، تسللت الى داخله، سعيا منها للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة الأردنيين وأمنهم للخطر، والحاق الضرر بالمرافق العامة والاملاك الخاصة، والمس بأرواح الابرياء.



وبين هنا، ان الأردن بنى سياسته في مواجهة خطر الارهاب، على محاور عدة، منها: العملياتي والاستخباراتي، والقانوني بتعديل التشريعات عبر إصدار قانون لمكافحة الارهاب، والمشاركة في تحالف دولي لمحاربة الارهاب، والتوعية والارشاد الديني، والدعوة للاعتدال الديني ونبذ التطرف والغلو.



وأضاف القضاة، أن الخطر الآخر، يتمثل بانتشار ميليشيات شيعية في الجنوب السوري، وقد كان الأردن من اوائل من حذر من خطر وجود هذه الميليشيات على الامن الوطني الأردني، وحاليا، فإن هذه المليشات تحاول تنفيذ عمليات تهريب بقوة السلاح عبر الحدود الأردنية وبإصرار، لإحداث ثغرات أمنية في حدوده، باستخدام أسلحة خفيفة ومتوسطة وانواع مختلفة من القذائف والمتفجرات، ليتمكنوا من تهريب المخدرات، ما يشكل خطرا واضحا على المنظومة الامنية الوطنية.



أما عن خطر دعوات الاحتلال الصهيوني المتطرف للتهجير، فأكد ان جلالة الملك تنبه لما قد يقدم عليه الكيان منذ لحظة اندلاع الحرب الصهيونية على غزة. مبينا أنه منذ اندلاع هذه الحرب، وما تبعها من جرائم إبادة جماعية للغزيين ينفذها الاحتلال، الى جانب أعماله الاجرامية في الضفة، فإن الأردن تيقظ لما يتخفى وراء الحرب، وهو تهجير الفلسطينيين من غزة الى مصر ومن الضفة الى الأردن، وذلك تبدى عبر ممارسات الاحتلال والمستوطنين في أعمالهم الاجرامية لتهويد المسجد الاقصى، وتنفيذ اقتحامات مستمرة فيه، ناهيك عن الجرائم البشعة التي ترتكب بحق شعبنا الفلسطيني.



وكان موقف جلالة الملك صريحا، وينذر بخطورة المشروع الصهيوني، وأن الأردن لن يكون وطنا بديلا للفلسطينيين، وان الكيان الصهوني اذا فكر بتلك الخطوة سيكون هذا بمنزلة اعلان حرب.

اقرأ أيضا:

التحديات الأمنية الداخلية.. الأردن يتصدى لأنماط جرمية برفع تأهيل الكوادر

فلسطين والقدس ارتباط راسخ في قلوب الأردنيين وقيادتهم الهاشمية







