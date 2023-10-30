تمديد فترة طلبات الاشتراك في "تكميلية التوجيهي"

آلاء مظهر

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أعلنت وزارة التربية والتعليم، تمديد فترة استقبال طلبات الاشتراك في الدورة التكميلية للامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) 2023 ليومين، وفق مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في الوزارة الدكتور محمد شحادة.وقال شحاده في تصريح لـ"الغد" أمس، إن الوزارة قررت منح فرصة أخيرة للتسجيل في الامتحان التكميلي للراغبين بالتقدم للامتحان، ولم يتمكنوا من التسجيل في الموعد المحدد، وذلك لـيومين، بدءا من غد الأربعاء، مضيفا أن الدفع الإلكتروني ما يزال متاحا لمن سجلوا في الفترة الماضية ولم يستكملوا الدفع.وأوضح أن التسجيل يجري عن طريق الموقع الإلكتروني exams.moe.gov.jo، ولا حاجة لمراجعة مديريات التربية والتعليم، حيث يتم دفع الرسوم ضمن فترة التسجيل المعلنة، وفقط عن طريق "إي فواتيركم".وأشار شحاده إلى أن المشترك غير الأردني، عليه مراجعة قسم الامتحانات والاختبارات في مديرية التربية والتعليم، مصطحبا معه صورتين شخصيتين حديثتين مطابقتين للوثيقة الشخصية قياس 4×6 بعد إكماله التسجيل والدفع، لافتا الى أن رسوم الاشتراك للمشتركين المسجلين هي: (20) دينارا رسم اشتراك للامتحان + (10) دنانير عن كل مبحث مكون من ورقة واحدة يرغب المشترك التقدم فيه، و(5) دنانير عن كل ورقة يرغب المشترك التقدم فيها في المبحث المكون من ورقتين.وأكد أن الوزارة ستعلن عن جدول الدورة التكميلية خلال الأسبوعين المقبلين كحد أقصى، لافتًا إلى أن الامتحان سيعقد في نهاية كانون الأول (ديسمبر) المقبل.وجدد تأكيده بأن الامتحان التكميلي، يعد امتدادا للامتحان العام، وبالتالي سيطبق ما جرى في الامتحان العام بدورته الماضية من قرارات وتعليمات، على الدورة التكميلية أيضا.