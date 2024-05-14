"تنشيط السياحة" تبحث عن أسواق جديدة لتحفيز القطاع

محمد أبو الغنم

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عمان - قال مدير عام هيئة تنشيط السياحة د. عبدالرزاق عربيات إن الهيئة تبحث عن أسواق جديدة بمختلف الدول لجذب أكبر عدد ممكن من السياح.وأكد عربيات، خلال منتدى الاتصال الحكومي أمس بحضور وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة د. مهند مبيضن أن الدخل السياحي هو الأكثر دعما للاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن العدوان على غزة أثر على القطاع السياحي. وأشار إلى أن الطيران منخفض التكاليف خفّض رحلاته إلى المملكة منذ بداية العدوان.وتابع عربيات أن العمل جارٍ على عمل برنامج مشترك مع دولة مصر، و”سنقوم بعمل تحالفات سياحية مع بعض الدول العربية”. مبينا أن السياحة من أوروبا وأميركا ضعيفة، رغم الحملات التسويقية والترويجية.وتوقع أن يشهد الربع الأخير من العام الحالي حركة سياحية قوية ونشطة. وأكد العمل ضمن خطة للتسويق والحفاظ على الأرقام السياحية المتحققة.وأكد أن برنامج “أردننا جنة”، ونقدم الحافلات مجانا لهذا البرنامج لتشجيع السياحة الداخلية. مؤكدا وجود خطة لتطوير البرنامج لدعم المحافظات البعيدة.وأشار عربيات إلى أن العمل متواصل مع سفراء المملكة في الخارج للتسويق والترويج ليكونوا صوت الهيئة في الخارج.ولفت إلى أن أكثر الجنسيات زيارة للمملكة هي السعودية بعدد يزيد على المليون سائح سنويا.وحول كلف الفنادق، بين عربيات أن كلفة المنتج الفندقي مرتفعة أصلا، إذ تصل كلفة الغرفة الواحدة وهي مغلقة إلى 45 دينارا. لافتا إلى أننا بحاجة لفنادق من فئة 4 و3 نجوم على شواطئ البحر الميت والعقبة.وردا على سؤال لـ”الغد” عن عدد مبيعات التذكرة الموحدة منذ بداية العام، بين عربيات أنها تجاوزت 49 ألف تذكرة خلال أول شهرين من العام الحالي، علما بأن السوق الفرنسي كان هو المتصدر.من جانبه، قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند مبيضن إن القطاع السياحي بمختلف المناطق خاصة في البترا يمر بتراجع ملموس منذ بدء العدوان على غزة.وأكد أن العمل جار على إعادة تنشيط القطاع ليكون ضمن الأرقام التي حققها سابقا. لافتا إلى ضرورة استعادة حياتنا والمحافظة على اقتصادنا وممتلكاتنا.