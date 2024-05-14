الثلاثاء 14 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"تنشيط السياحة" تبحث عن أسواق جديدة لتحفيز القطاع

سياح في البترا
سياح في البترا
عمان - قال مدير عام هيئة تنشيط السياحة د. عبدالرزاق عربيات إن الهيئة تبحث عن أسواق جديدة بمختلف الدول لجذب أكبر عدد ممكن من السياح.
وأكد عربيات، خلال منتدى الاتصال الحكومي أمس بحضور وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة د. مهند مبيضن أن الدخل السياحي هو الأكثر دعما للاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن العدوان على غزة أثر على القطاع السياحي. وأشار إلى أن الطيران منخفض التكاليف خفّض رحلاته إلى المملكة منذ بداية العدوان.اضافة اعلان
وتابع عربيات أن العمل جارٍ على عمل برنامج مشترك مع دولة مصر، و”سنقوم بعمل تحالفات سياحية مع بعض الدول العربية”. مبينا أن السياحة من أوروبا وأميركا ضعيفة، رغم الحملات التسويقية والترويجية. 
وتوقع أن يشهد الربع الأخير من العام الحالي حركة سياحية قوية ونشطة. وأكد العمل ضمن خطة للتسويق والحفاظ على الأرقام السياحية المتحققة. 
وأكد أن برنامج “أردننا جنة”، ونقدم الحافلات مجانا لهذا البرنامج لتشجيع السياحة الداخلية. مؤكدا وجود خطة لتطوير البرنامج لدعم المحافظات البعيدة.
وأشار عربيات إلى أن العمل متواصل مع سفراء المملكة في الخارج للتسويق والترويج ليكونوا صوت الهيئة في الخارج.
ولفت إلى أن أكثر الجنسيات زيارة للمملكة هي السعودية بعدد يزيد على المليون سائح سنويا.
وحول كلف الفنادق، بين عربيات أن كلفة المنتج الفندقي مرتفعة أصلا، إذ تصل كلفة الغرفة الواحدة وهي مغلقة إلى 45 دينارا. لافتا إلى أننا بحاجة لفنادق من فئة 4 و3 نجوم على شواطئ البحر الميت والعقبة.
وردا على سؤال لـ”الغد” عن عدد مبيعات التذكرة الموحدة منذ بداية العام، بين عربيات أنها تجاوزت 49 ألف تذكرة خلال أول شهرين من العام الحالي، علما بأن السوق الفرنسي كان هو المتصدر.
من جانبه، قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند مبيضن إن القطاع السياحي بمختلف المناطق خاصة في البترا يمر بتراجع ملموس منذ بدء العدوان على غزة.
وأكد أن العمل جار على إعادة تنشيط القطاع ليكون ضمن الأرقام التي حققها سابقا. لافتا إلى ضرورة استعادة حياتنا والمحافظة على اقتصادنا وممتلكاتنا.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
مخلفات زراعية-(أرشيفية)

هل يفتح نظام النفايات الزراعية الباب لإعادة تدويرها والاستفادة منها تنمويا؟

منذ 21 دقيقة
النمو الأخضر المستدام

تحديات تواجه التحول نحو نقل مستدام وصديق للبيئة

منذ 22 دقيقة
عمان

ارتفاع على درجات حرارة وطقس دافئ

منذ 22 دقيقة
اتفاقية تعاون لتعزيز الحصاد المائي بين "وادي الاردن" والشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه

اتفاقية تعاون لتعزيز الحصاد المائي بين "وادي الأردن" والشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه

منذ 24 دقيقة
كتب جديدة في التربية المهنية للعام المقبل

كتب جديدة في التربية المهنية للعام المقبل

منذ 25 دقيقة
الأطباء- طبيب

الإعلانات الطبية.. انفلات يهدد سلامة المراجعين ويعبث بسمعة الأطباء

منذ 26 دقيقة
افكار و مواقف

الأبعاد السياسية لرفع تصنيف الأردن الائتماني

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

أرقام مذهلة وناطقة أيضا

ماهر أبو طير |اليوم
ترجمات
‏ جنود مسلحون يسيرون بين المتسوقين في سوق "محاني يهودا" في القدس، 5 كانون الثاني (يناير) 2024 – (المصدر) ‏

نهاية الازدهار في إسرائيل‏

ترجمات | منذ2 ساعة
لقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

هل تقطع تركيا علاقاتها مع إسرائيل؟

ترجمات | منذ2 ساعة
1715601165121087500

النضال من أجل السودان‏ (2-2)

ترجمات |13 أيار 2024
1715601165201087700

هل تتجه إيران ومصر إلى عودة العلاقات الثنائية؟

ترجمات |13 أيار 2024
‏سودانية تهتف في مظاهرة تطالب بهيئة مدنية تقود عملية الانتقال إلى الديمقراطية، الخرطوم، 12 نيسان (أبريل) 2019 - (المصدر)

النضال من أجل السودان‏ (2-1)

ترجمات |12 أيار 2024
1715432581158033100

كيف أصبحت احتجاجات الطلاب من أجل غزة عالمية‏؟

ترجمات |11 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير حمزة حجاج- لما تعب وكبر

لما تعب وكبر

المتسول والمواطن 13 أيار 2024

hajjaj copy

كاريكاتير- حمزة حجاج 12 أيار 2024

كاريكاتير- حمزة حجاج

النمرة غلط 11 أيار 2024

hajjaj copy

الاحتيال الإلكتروني 10 أيار 2024

14 copy

تلفون يوم الجمعة 09 أيار 2024

تلفون يوم الجمعة
 
 