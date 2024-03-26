الأربعاء 27 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"تنفيذية النمو الأخضر المائية" لم تشهد تقدما برغم قرب انتهائها العام المقبل

تعبيرية
تعبيرية
عمان - لم تشهد الخطة التنفيذية الوطنية للنمو الأخضر في قطاع المياه تقدماً ملحوظاً، برغم أن الفترة الزمنية لتنفيذ ما ورد فيها تنتهي العام المقبل، وبعد أن مر على إطلاقها ما يزيد على 3 أعوام، وتحديدا منذ عام 2020، وفق ما تشير إليه وزارة البيئة في تقرير رسمي لها.اضافة اعلان
والخطة التي أطلقها وزير البيئة والزراعة الأسبق صالح الخرابشة في تموز (يوليو) 2020، إلى جانب 5 خطط أخرى في قطاعات، كان يتطلب تنفيذها ما يزيد على المليار دينار، والذي لم تتمكن الحكومة من تحصيله لهذه الغاية، وفق تصريحات سابقة للوزارة.
فعلى صعيد الخطة التنفيذية للمياه، أكد مساعد الأمين العام للشؤون الفنية بالوزارة د. جهاد السواعير على أن "الوزارة دعمت من بنك الاستثمار بإعداد دراسة جدوى لمعالجة المياه الصناعية في مدينة الزرقاء، والتي حولت لوزارة المياه والري، كونها الجهة المختصة بتنفيذ هذا المشروع على مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص".
لكن السواعير، لم يشر في تصريحات خاصة لـ"الغد" ما التقدم المحرز بـ19 إجراء وتدخل أدرجت ضمن خطة النمو الأخضر لقطاع المياه، والذي كان من المفترض أن يبدأ تنفيذها خلال الأعوام 2021 و2025، وهي المدة الزمنية التي حددتها وزارة البيئة لغايات تنفيذ كافة الخطط الست.
ورغم تأكيدات السواعير على أن "مسؤولية تنفيذ الإجراءات التي اعتمدت في الخطة مناطة بوزارة المياه والري"، إلا أن مهمة المتابعة والتنفيذ تقع على عاتق "البيئة" للتأكد من سير العمل بما ورد في هذه الخطة، وضمن الفترة الزمنية المحددة لهذه الغاية.
وتشمل الإجراءات التي أوردتها الوزارة في الخطة التنفيذية لقطاع المياه "تنفيذ برنامج بناء القدرات لاتخاذ قرارات الاستثمار المبنية على الأدلة في قطاع المياه، وإنشاء مشروع لتجميع مياه الأمطار التي تدعم إمدادات المياه في المناطق الريفية والحضرية، وتنفيذ مشروعات معالجة مياه الصرف الصحي الرئيسية لتحسين زيادة إمدادات المياه".
وهذه الإجراءات، التي تبلغ تكلفة تنفيذها 671,064,000 دولار، كان بحد تصريحات سابقة للسواعير دفعت بوزارة البيئة لإدماجها، وإدماج الإجراءات الأخرى في الخطط الست ضمن رؤية التحديث الاقتصادي لنقص التمويل.
ولكنه، أكد هذه المرة على أن "الوزارة دفعت وعبر رئاسة الوزراء باتجاه تنفيذ الإجراءات المدرجة في الخطة التنفيذية للنمو الأخضر، حيث تم إدراج متابعتها ضمن برنامج المسرعات الحكومية، بهدف تسريع تنفيذ الإجراءات من الوزارات المعنية، وذات الاختصاص، والذي كان له دور في تحقيق تقدم في عملية المتابعة وتحقيق الأهداف".
وبين أن "الخطة التنفيذية بقطاعاتها الست كانت المحرك الأساسي لحصول الأردن على منحة الاتحاد الأوروبي لدعم النمو الأخضر في الأردن، والتي تتضمن تحقيق عدد من المؤشرات المستسقاة من الإجراءات المذكورة فيها".
وبالإضافة إلى ذلك، وبحد قوله "جرى دعم تأسيس نظام رصد ومراقبة وتقييم لغايات متابعة تنفيذ الإجراءات الواردة في الخطة".
ومن بين الإجراءات الواردة في خطة النمو الخاصة بقطاع المياه، والتي كانت أعدتها وزارة البيئة بدعم من المعهد العالمي للنمو الأخضر، وضع حوافز لمنع التلوث من الصناعة في حوض نهر الزرقاء، وبناء السدود، وتنفيذ برنامج مجتمعي مواز لإدارة موارد المياه في العديد من المجتمعات في وادي الأردن، وتقديم المساعدة الفنية لدعم كفاءة استخدام المياه في الشركات، والصناعات والأنشطة التجارية.
كما ويأتي ضمن الإجراءات "تنفيذ مشروع تحسين إمدادات المياه لمحافظة البلقاء، وتحسين كفاءة الري في وادي الأردن (الأغوار الوسطى)، ورفع استعداد أصحاب المصلحة من المستخدمين النهائيين لقبول إعادة استخدام مياه الصرف الصحي في الأردن.
وأكد السواعير على أن "دور وزارة البيئة المتمثل في رسم السياسات ووضع الخطط الخاصة بالنمو الأخضر في الأردن بالتعاون مع الوزارات والجهات ذات العلاقة، تمخض عنه إطلاق الخطة التنفيذية الوطنية للنمو الأخضر للأعوام 2021-2025 في قطاعات الطاقة، والمياه، والزراعة، والنقل، والسياحة، والنفايات".
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
إخماد حريق حريق شب في 3 صهاريج محملة بمواد نفطية في الرمثا (مديرية الأمن العام)

إخماد حريق شب في 3 صهاريج محملة بمواد نفطية بإربد

منذ1 ساعة
مجمع النقابات-(أرشيفية)

"تقاعد المهندسين" يسعى لتحصيل 438 مليون دينار من ديونه

منذ2 ساعة
جانب من جلسة مجلس النواب أمس-(تصوير: أمير خليفة)

"النواب" يقر "العفو العام" كما ورد من الحكومة.. و"الأعيان" غدا

منذ2 ساعة
أعلام الأردن

قانون العفو بمواجهة انتقادات لعدم شموله الجرائم البسيطة

منذ2 ساعة
أرشيفية

هل يوقف قرار مجلس الأمن الدولي إطلاق النار في غزة؟

منذ2 ساعة
عمالة وافدة

298 قرار تسفير بحق العمالة الوافدة

منذ2 ساعة
افكار و مواقف

قرار مجلس الأمن بوقف الحرب

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

كلام عن 5 اتجاهات في الأردن

ماهر أبو طير |اليوم

على أجندة اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين

أحمد عوض |اليوم

التصدي لمهمة "التشريع" ليس كما يجب!

د.خليف الخوالدة |اليوم

تحول جذري أم تكتيك مرحلي؟

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
"‏معركة مع العماليق"، لوحة للفنان يوليوس شنور فون كارولسفيلد، 1860‏ - (أرشيفية)

مواجهة العماليق: قراءة التوصية التوراتية بالإبادة الجماعية وسط إبادة جماعية‏

ترجمات | منذ3 ساعة
حسين مؤنس، رئيس "حركة حقوق"، الجناح المدني لـ"كتائب حزب الله" العراقية في مؤتمر صحفي - (أرشيفية)

"حركة حقوق" العراقية: لمحة عامة

ترجمات | منذ3 ساعة
محمد مصطفى، رئيس الوزراء الجديد للسلطة الفلسطينية-(أرشيفية)

محمد مصطفى: طريق إلى السلام‏

ترجمات |25 آذار 2024
السياسيان اليمينيان الأوروبيان، الهولندي غيرت فيلدرز، إلى اليمين، والفرنسية مارين لوبن، إلى اليسار - (المصدر)

صعود اليمين المتطرف يعيد رسم المشهد السياسي في أوروبا

ترجمات |25 آذار 2024
جاريد كوشنر، المستشار السابق للرئيس دونالد ترامب لشؤون الشرق الأوسط - (أرشيفية)

‏جاريد كوشنر يذهب للتسوق في غزة‏

ترجمات |25 آذار 2024
مشهد من الدمار الذي أحدثه القصف الإسرائيلي في غزة، 17 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (أرشيفية)

لم أعد أؤيد الحرب في غزة‏

ترجمات |24 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
التبذير

التبذير

عقول الناس في رمضان 25 آذار 2024

عقول الناس في رمضان

مجازر الكيان في رمضان 24 آذار 2024

مجازر الكيان في رمضان

مصروف رمضان 23 آذار 2024

hajjaj copy

مسيرات الموت 22 آذار 2024

مسيرات الموت

معلش 21 آذار 2024

معلش
 
 