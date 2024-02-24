تنقلات وتعيينات في مديرية الأمن العام (أسماء)

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قرر مدير الأمن العام إجراء تنقلات وتعيينات في مديرية الأمن العام على النحو التالي:عميد عاهد عبدالرحيم عوده الله قائداً لأمن إقليم العاصمةعميد عواد راضي فهد قائداً لأمن إقليم الوسطعميد فراس عقيل علي قائداً لأمن إقليم الجنوبعميد ناصر موسى ناصر مديراً لديوان الأمن العامعميد سفيان فارس عبدالله مديراً لأدارة الإقامة والحدودعميد خليل عبدالفتاح ضامن مديراً لمديرية شرطة الطفيلةعميد منتصر منصور محمد مديراً لمديرية شرطة وسط عمانعميد محمود نمر جديع مديراً لمديرية شرطة الكركعميد جمال بركات ممدوح مديراً لمديرية شرطة مادباعميد عماد رضا ساري مديراً لإدارة الشرطة السياحيةعميد فراس محمود محمد مديراً لإدارة السيرعميد علي محمد كساب مديراً لمديرية قضاء الأمن العام /النائب العامعقيد محمد علي سلمان مديراً لمديرية شرطة غرب اربدعقيد اسماعيل سليمان اسماعيل رئيساً لمحكمة استئناف الأمن العامعقيد فراس حمدو مسلم مديراً لمديرية شرطة الرمثاعقيد سالم فرج سالم مديراً لإدارة عمليات حفظ السلامعقيد رعد عبدالرحيم يوسف مديراً لمديرية جنوب عمانعقيد رامي علي احمد رئيساً لمحكمة الأمن العامعقيد سامي صقر العبد مديراً لمديرية شرطة البادية بالوسطىعقيد هاني حسين موسى مديراً لمديرية شرطة البادية الجنوبيةعقيد زياد ذيب فليحان مديراً لمركز حدود مطار الملكة علياء الدوليعقيد عمر خليفه حرب قائداً لمجموعة مراسم الامن العامعقيد صالح احمد عساف مدير لمركز حدود العقبةعقيد ركن بشار عقله سليم مديراً لمديرية شرطة الرصيفةعقيد رعد احمد سالم آمر معهد تدريب عمليات حفظ السلامعقيد فادي موسى بديوي يلحق بمديرية شؤون اللاجئين السوريينعقيد بوتاي محمد داود يقوم بأعمال مدير مديرية شرطة نجدة العاصمةعقيد وائل احمد سالم نائب في نجدة العاصمةعقيد فرحان جميل سمير مديراً لمركز اصلاح وتأهيل الطفيلةعقيد عادل عبد ربه عبيد الله مدير مركز حدود مطار عمان المدنيعقيد فراس حسين سليمان نائباً في إدارة البحث الجنائيعقيد اسامه علي سليم مديراً لمركز اصلاح وتأهيل اربدعقيد فراس عبدالرزاق مرعي مدير مركز حدود الرمثاعقيد انور صالح عبد الله نائباً في مديرية شرطة إربدعقيد احمد هاني عبدالله نائب في مديرية شرطة الرصيفهمقدم معتز محمد صالح نائب في مركز حدود مطار الملكه علياء الدولي