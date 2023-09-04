توأمة الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني ضرورة اقتصادية ووطنية

إبراهيم المبيضين

مع تصدر موضوعي "الذكاء الاصطناعي" و"الأمن السيبراني"، الاهتمام والنقاش ي العالم الرقمي على مستوى الحكومات والقطاعات المختلفة، والتطورات المتسارعة الحاصلة في القطاعين، أكد خبراء أمس، أهمية الربط الإيجابي والتوأمة بينهما، وتطويع تقنية الذكاء الاصطناعي للوقاية او الدفاع من الهجمات السيبرانية.

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وأكد خبراء شاركوا امس في اعمال مؤتمر ومعرض الذكاء الاصطناعي في تكنولوجيا الدفاع والأمن بنسخته الثانية، التطور الكبير الحاصل في الذكاء الاصطناعي، مشيرين الى انه اصبح يشكل سلاحا ذا حدين: بحيث يستخدمه المقرصنون في تطوير وزيادة الهجمات السيبرانية، فيما يمكن استخدامه في الجانب المقابل، لتحسين أمان البيانات والشبكات، والتصدي للتهديدات السيبرانية بشكل أفضل.



ودعوا لتعزيز قدراتنا في الجانب المؤسساتي، او على مستوى الافراد، واخضاع الذكاء الاصطناعي لأطر تنظيمية لضمان الاستفادة من فوائده، دون السماح بسوء الاستخدام.



وقال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، إن الاردن حاليا يمتلك استراتيجية للتحول الرقمي، تسير الحكومة على تنفيذها، لتحسين حياة المواطن، مؤكدا ان التكنولوجيا باتت تسيطر على كل مناحي الحياة، والبقاء يكون للاسرع وليس للاقوى في هذا المجال.



واكد الهناندة، أن الاردن اعطى اهتماما كبيرا للأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، وقد قطع شوطا كبيرا في وضع تشريعات وأطر تنظيمية وإستراتيجيات، يمضي اليوم في تنفيذها في كلا القطاعين، لافتا الى التطور الكبير في قطاع تكنولوجيا المعلومات الاردني، وتزايد أعداد الشركات العاملة فيه، لافتا لأهمية ودور الأمن السيبراني في حماية الأفراد والأعمال والمعلومات والبنى التحتية.



لكن الوزير، أشار إلى أن الجريمة الالكترونية والهجمات السيبرانية تطورت، واصبح منفذوها يعتمدون على الذكاء الاصطناعي فيها، وهو ما يستعدي تطوير القدرات والمهارات واستخدام الاداة نفسها، اي الذكاء الاصطناعي، لمواجهة أو الدفاع عن البنى التحتية والمعلومات من هجمات القراصنة.



وقال الهناندة، إن الهجمات السيبرانية تحدث يوميا وكل 11 ثانية، يحصل هجمة سيبرانية عالميا، والمطلوب الآن هو سرعة الاستجابة، مشددا على أهمية بناء وتطوير المهارات الرقمية للشباب في الاردن، والاستفادة من مبادرات الوزارة اليوم عبر مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف، والممول من البنك الدولي.



والأمن السيبراني، يمكن تعريفه وفقا للقانون على أن الإجراءات المتخذة لحماية الانظمة والشبكات المعلوماتية والبنى التحتية الحرجة، من حوادث الأمن السيبراني، والقدرة على استعادة عملها واستمراريتها، أكان الوصول اليها من دون تصريح او سوء استخدام او نتيجة الاخفاق في اتباع الاجراءات الأمنية، او التعرض للخداع الذي يؤدي إلى ذلك.

وأما الذكاء الصناعي، فهو مجموعة خوارزميات وتقنيات وأنظمة، تهدف إلى تعلم الأجهزة الكمبيوتر والبرمجيات، كيفية القيام بمهام تشابه مهام الذكاء البشري.



ويتيح الذكاء الصناعي لأجهزة الكمبيوتر والأنظمة، القدرة على استخدام البيانات والمعرفة لاتخاذ القرارات، وحل المشاكل، وتنفيذ المهام بشكل ذكي ودقيق وسريع، من دون الحاجة لتدخلٍ بشري.



وأكد الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة (STS)، المهندس أيمن مزاهرة، ان التحول الرقمي لم يعد ترفا او ضربا من الكماليا، فقد اصبح ضرورة للكل: الحكومات والمؤسسات والشركات من كل القطاعات، والتي باتت تتحول شيئا فشيئا الى مفهوم التحول الرقمي الذي يعني بشكل عام: "عملية دمج وتبني التقنيات الرقمية في جميع مجالات العمل، ما يغير بشكل أساسي كيفية عمل القطاعات بمختلف مجالاتها، وكيفية تقديمها للقيمة المضافة، وآلية تقديم الخدمة للعملاء وطالبي الخدمة".



وقال مزاهرة، ان موضوعي المؤتمر: الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، هما موضوعان مترابطان ولهما علاقة مباشرة بعمليات التحول الرقمي، فالذكاء الاصطناعي الذي طرأ عليه الكثير من التطور خلال آخر ثلاثة أعوام، يعد واحدا من التقنيات الاساسية في استراتيجيات التحول الرقمي وأداة اساسية فيه.



وأشار الى ان الذكاء الاصطناعي، يسهم بتسريع التحول الرقمي، مع ما توفره تطبيقاته وادواته من معلومات هائلة، وقدرة على التعامل مع كم هائل من المعلومات والسرعة الكبيرة، مقارنة بأعوام سابقة، وكل ذلك يسهم بتسريع التحول الرقمي.



وبين مزاهرة، ان تسريع التحول الرقمي وتوسيع نطاقه على مستوى الحكومات والقطاعات المختلفة، يزيد من احتمالية وزيادة الهجمات السيبرانية، وهنا تظهر اهمية الذكاء الاصطناعي واستثماره في حلول وقائية او علاجية من الهجمات السيبرانية، حتى لا نتكبد خسائر اقتصادية ومعنوية.



رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني د. بسام المحارمة، قال ان هنالك ثلاثة تحديات اساسية تواجه الأمن السيبراني في المملكة، اولها؛ تحدي الوعي والادراك بخطورته واهميته، وهو تحد لا يقتصر على الافراد، لكنه ايضا يظهر لدى اصحاب القرار والموظفين في القطاعين العام والخاص والمؤسسات التي تنظر للاستثمار في ادوات واستراتيجيات الأمن السيبراني، على انها تكاليف لا ضرورة لها.



واكد المحارمة، ان التحدي الثاني، يتعلق بنقص الخبرات والقدرات البشرية المؤهلة في موضوع الأمن السيبراني، مشيرا الى تحدي ثالث، يتعلق بالتمويل والمصادر المالية في مجال الأمن السيبراني.



وقال إن الاردن، قطع في آخر عامين، شوطا كبيرا بتعزيز الاطر التشريعية والحكومة للأمن السيبراني بوضع قانون له، ووضع استراتيجية وطنية له، فيما يجري العمل على اطار وطني للأمن السيبراني.



وأكد أهمية تعزيز قدراتنا في مجال تطويع ادوات الذكاء الاصطناعي، للوقاية وكشف الهجمات السيبرانية قبل وقوعها او التصدي لها وسرعة الاستجابة.



وقال المحارمة، إن الأمن السيبراني وتطويع أدوات الذكاء الاصطناعي للوقاية والمراقبة أو الدفاع أصبح ضرورة اقتصادية ووطنية، في ظل تزايد الخسائر الاقتصادية والمعنوية الناجمة عن الهجمات السيبرانية.



وبلغ عدد الحوادث السيبرانية التي رصدت وتعامل معها المركز الوطني للأمن السيبراني في النصف الأول من العام الحالي 1087 حادثا، بزيادة مقدارها نحو 100 % عن عدد الحوادث المسجلة في الفترة ذاتها العام الماضي، والتي بلغت وقتها 544 حادثا.



وفي جلسة متخصصة حول الأمن السيبراني في قطاع الاتصالات، اكد مدير ادارة الشبكات في شركة "أمنية" للاتصالات فراس البكري، ان التكنولوجيا تتقدم بتسارع اليوم، وتصبح اكثر تعقيدا وخصوصا مع دخول شبكات الاتصالات من الجيل الخامس التي اصبحت تشكل عاملا ممكنا لكل التطبيقات الحديثة، ومنها الذكاء الاصطناعي لما توفره من سرعات وسعات أعلى من الشبكات والأجيال السابقة.



وقال البكري، إن الاستفادة واستخدام تطبيقات مثل الذكاء الاصطناعي، أصبح ضرورة وليس خيارا، مع تطورها بوجود الجيل الخامس كبنية تحتية أساسية، مشيرا إلى أن شركات الاتصالات بدأت أيضا، تطوع وتستفيد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي بادارة الشبكات وتحسين جودة الخدمات للمستخدم.



من جهته، قال مدير إدارة البيانات والذكاء الاصطناعي في شركة "أورانج الأردن" سنان كمال، إن التطور الرهيب الحاصل في الذكاء الاصطناعي، سيحدث تغييرات واسعة في قطاعات متعددة، وهي القطاعات التي بدأت تتعمق في عمليات التحول الرقمي.



وقال كمال، إن عمليات التحول الرقمي والأتمتة للخدمات كانت تعتمد على البرمجة، ولكنها بدأت بالتحول للاعتماد على خوارزميات الذكاء الاصطناعي، والتي لديها القدرة على التعامل مع حجم هائل من البيانات وبالتبعية ستصبح عملية التحول الرقمي أسرع أو أوسع.



وأكد أن قدرات الذكاء الاصطناعي والآلة وخصوصا في مجال استرجاع الذاكرة أو البيانات، وفي مجال الدقة هي اكبر وتتخطى قدرات البشر، وبالتالي فذلك سيلغي الكثير من المهام الروتينية التي كنا نقوم بها سابقا وسيحدث ذلك تأثيرات في الأسواق والقطاعات.



ووفقا للتقارير الدولية، يتوقع بأن تشهد حجم سوق الأمن السيبراني عالمياً نموا ملحوظا، بحيث بلغ 173 مليار دولار العام الماضي، ويتوقع بأن يصل لـ266 مليارا بحلول 2027، كما تظهر التقارير أن قيمة سوق الأمن السيبراني في المنطقة بلغت 20 مليارا العام الماضي، مع توقعات بوصولها لـ44 مليارا بحلول 2027.

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