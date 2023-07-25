"توجيهي 2023 ".. مطاردة حلم لم يخل من منغصات

آلاء مظهر

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عمان – انتهت امتحانات شهادة الثانوية العامة أمس، بعد إحدى عشرة جلسة امتحانية مر خلالها الطلبة وذووهم، كدأب كل السنين السابقة، بمشاعر القلق والتوتر والفرح والصدمة والاحباط، كل حسب استعداده واجتهاده في الدراسة. المشاعر المتباينة كانت ترتسم على وجوه الطلبة بمجرد خروجهم من قاعات الامتحان.ورافق هذا الامتحان كالعادة مجموعة من المصطلحات التي كانت تسود غالبا في بعض الدورات الامتحانية السابقة، على غرار "فوق المستوى التحصيلي"، و"صعبة" و"عدم كفاية الوقت"، ولعل الأمر الأهم لهذا العام، هو حالة الجدل التي أثارتها بعض الأوراق الامتحانية المتعلقة في مبحثي الكيمياء و اللغة الإنجليزية.ففي امتحان اللغة الإنجليزية اختلفت آراء المعلمين حول السؤال الأول في القطعة الثانية فمنهم من رأى أن السؤال الأول في القطعة الثانية إجابته غير موجودة في النص المكتوب في الورقة الامتحانية والبعض الآخر قال إن الإجابة واردة في القطعة. الأمر الذي حسمته "التربية" في تصريح لـ"الغد" آنذاك مؤكدة أن جميع الأسئلة لها إجابة واضحة ومحددة.وبخصوص مبحث الكيمياء كان هناك شبه اجماع من الطلبة والمعلمين بأن الامتحان كان صعبا ولم يراع الفروقات الفردية بين الطلبة والإجابة عليه تتطلب وقتا أطول من المدة المخصصة وهي ساعتان الأمر الذي نفته "التربية" وأكدت أنه متوازن ويتناسب مع الزمن المخصص له مدللة على ذلك بحصول691 طالبا وطالبة على علامة كاملة في مبحث الكيمياء بواقع 200 من 200.وبين الأمين العام لوزارة التربية والتعليم الدكتور نواف العجارمة في تصريح سابق لـ"الغد" أن نسبة النجاح في مبحث الكيمياء بلغت 77.9 %، مبينا أن الطلبة من المدارس الحكومية في العاصمة عمان والمحافظات، هم من حقق هذه النتائج، ما يدل على سلامة الامتحان وطبيعة الأسئلة التي وردت فيه، وملاءمته للوقت المخصص له.وأشار العجارمة الى وجود ارتفاع في معدلات النجاح مقارنة في دورات سابقة بذات المبحث.ولم تخل الدورة الحالية من بعض المنغصات المتعلقة بوجود أخطاء متعلقة بصياغة الأسئلة، إذ ورد في الورقة الثانية لامتحان الرياضيات للفرع العلمي خطأ في الفرع (ب) من السؤال الثالث ما أوجد أشكالا في الوصول الى الإجابة النهائية مما دفع "التربية" لاحتساب علامة السؤال كاملة لأي مشترك وصل للحل العام للمعادلة التفاضلية، مبينة أن الخطوة الأخيرة والتي تتطلب التعويض بالنقطة المعطاة ستحتسب لجميع المشتركين، لأن التعويض بهذه النقطة لا يحقق المعادلة.وفي امتحان الكيمياء ورد خطأ في إحدى الفقرات وتنبهت الوزارة لهذا الخطأ بشكل مبكر، وقامت غرفة العمليات المركزية بتعميم ذلك على جميع القاعات ليتم تصويبه.رغم تلك المنغصات إلا أن الوزارة تعاملت مع هذا الأمر بالشفافية والمهنية واعترفت بوجود بعض الأخطاء وكان هذا الأمر واضحا عندما نشرت "التربية" تعليقا على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حول الفرع (ب) في السؤال الثالث في مبحث الرياضيات للفرع العلمي.ولم يكن هذا النهج الذي اعتمدته الوزارة هذا العام مغايرا عن الدورة 2020 حيث ورد خطأ بالفقرة السادسة في مبحث الكيمياء آنذاك واعترفت "التربية بذلك وأعلنت احتساب علامة السؤال (فقرة 6) لجميع الطلبة النظاميين، وذلك حرصًا من الوزارة على ضمان حق الطلبة.وبينما كان امتحان الفيزياء، يقف عائقًا في وجه الممتحنين، خلال الأعوام الماضية، نجح الطلبة في هذه الدورة بتجاوزه، دون شكاوى، وتبقى شكاوى الطلبة من مبحثي الرياضيات والعربي تخصص "مبررة" وفق معلمين، كونهما من الامتحانات التي عادة ما تشهد ردود فعل متباينة.أستاذ الفيزياء حسن جبرين قال إن امتحان الفيزياء كان ضمن المتوسط ولايمكن وصفه بالصعوبة البالغة أو السهل، وبين لـ"الغد" أمس أن مادة الفيزياء عادة ما تظهر ردود فعل متباينة ولكن العام الحالي جاءت الملاحظات على الأسئلة أقل من الأعوام الماضية نتيجة للارتياح الذي أحسه الطلبة ومرده بأنهم درسوا لكي يحققوا النجاح بهذا المبحث.وأوضح جبرين أن الأسئلة التي كانت متاحة للطلبة لتحقيق النجاح كبيرة، فلذلك وجدنا ارتياحا عاما لدى الطلبة،لافتا الى أن الامتحان كان ضمن المتوسط ويراعي الفروق الفردية بين الطلبة.بدوره، قال أستاذ مبحث الرياضيات أسامة العكور إنه رغم أن المنهاج الجديد، إلا أن شكاوى الطلبة كانت ضمن الحدود الطبيعية هذا العام، لافتا الى الكتاب الجديد يعد نقلة نوعية نحو الأفضل كونه يتضمن تطبيقات واقعية مربوطة بحياة الطالب.وبين في تصريح لـ"الغد" امس أن المنهاج الجديد حاكى الطالب الأمر الذي جذبه فلم يعد الأمر مجرد أرقام صماء وإنما لها دلالات واقعية من حياته.وأوضح العكور أن طبيعة مادة الرياضيات عادة ما تفرض ردود فعل متباينة بين الطلبة،لافتا الى أن الامتحان بورقته الأولى كانت مناسبة لكن الورقة الثانية كانت ضمن المتوسط.وشاركهم الرأي أستاذ اللغة العربية الدكتور سهيل عفانة وقال إن اللغة العربية تعد من المباحث التي عادة ما تفرض ردود فعل متباينة بين الطلبة وذلك يعود لطبيعة المادة.واعتبر عفانة شكاوى الطلبة من الورقة الأولى لمبحث العربي التخصص كانت محقة فالامتحان لم يراعي الفروق الفردية بين الطلبة فضلا عن أن صياغة الأسئلة لم تكن مفهومة وواضحة حيث ابتعدت نصوص بعض الأسئلة وإجابتها عن النص في الكتاب المدرسي لذلك كان مستوى الشكاوى مرتفعا.وبينما كانت محاولات الغش ضمن الحدود الطبيعية، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور لشخص يقدم على "تغشيش" الإجابات للطلبة في إحدى قاعات الامتحانات في منطقة عيرا، الأمر الذي دفع الوزارة الى نقل القاعات في محافظتي الطفيلة (عيمة) والبلقاء (عيرا) حفاظا على سلامة الامتحان وتحقيقا للعدالة وتكافؤ الفرص بين الطلبة، وحفاظا على أمن الامتحان ونزاهته.وأشارت الوزارة في بيانها انذاك الى أن نقل المركز الامتحاني من هذه المدرسة الى أخرى جاء نظرا لتكرار إثارة الشغب في مدرسة عيمة الأساسية المختلطة التابعة لمديرية التربية والتعليم لمحافظة الطفيلة، وما تبع ذلك من تشويش على الطلبة داخل المركز.وفي محافظة البلقاء تكررت الحادثة ايضا فقررت لجنة الامتحان العام في الوزارة التربية والتعليم ، نقل 4 مراكز امتحانية في السلط الى أخرى.وإجمالا بلغ مجموع المخالفات التي رصدتها وزارة التربية والتعليم الأحد الماضي، 698 مخالفة تراوحت عقوباتها بين حرمان مبحث وحرمان دورة وحرمان دورتين، وفق مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم محمد كنانة.وأضاف كنانة عقب اختتام الدورة الحالية من امتحان الثانوية العامة، أن الوزارة لاحظت "طريقة مستحدثة يستخدمها المخالفون، وهي الشرائح الإلكترونية التي تستخدم بدلا من الهاتف وتكون مربوطة بسماعات وهي من وسائل الغش".وأوضح أن الوزارة رصدت 564 مخالفة استخدام وحيازة الهاتف الخلوي وأي جهاز إلكتروني.