توسع بإخضاع منتفعي "المعونة" من الأطفال ضحايا التفكك الأسري ببرنامج "الأسر البديلة"

هديل غبّون

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عمان- كشفت الخطة التنفيذية لإستراتيجية دور الرعاية والحماية الاجتماعية 2023-2026، عن التوسع بإخضاع المنتفعين من برامج صندوق المعونة الوطنية من الأطفال ضحايا التفكك الأسري،ـ الملتحقين بمظلة برنامج "الأسر البديلة أو القرابية" و بما نسبته 30 % سنويا.ويأتي هذا البند في الخطة التنفيذية التي حصلت "الغد" على نسخة أولية منها، في محاور تطوير برامج منهج إدارة حالات الأطفال في دور الرعاية والحماية الاجتماعية خاصة الأطفال ضحايا التفكك الأسري، التي تكشف الخطة الإستراتيجية الخاصة بها عن ارتفاع ملحوظ في أعداد من يلتحق منهم بتلك الدور سنويا، عدا عن الأطفال الأيتام وفاقدي السند الأسري.وتكشف "إستراتيجية دور الرعاية والحماية الاجتماعية" لسنة 2023، وخطتها التنفيذية حتى العام 2026، عن تصنيف الأعداد المتزايدة للأطفال ضحايا التفكك الأسري، كتحد بارز أمام الوزارة والمؤسسات المعنية، ضمن برنامج " منهج إدارة الحالات للأطفال" و"برنامج المسارات المتخصصة" كما ورد في الإستراتيجية.وبحسب وثيقة الإستراتيجية، فإن الوزارة قالت" إن الارتفاع الملحوظ في نسب دخول أطفال التفكك الأسري دور الرعاية الإيوائية، يعد "من التحديات المحتملة" عدا عن الأيتام وفاقدي السند الأسري، إذ كشفت الإحصاءات التي تعود إلى شهر تشرين الثاني"نوفمبر" الماضي عن تلقي 701 طفل وطفلة الخدمات في دور الإيواء، من بينهم 312 من فئة الأيتام وفاقدي السند الأسري، بينما شكّل عدد الأطفال من ضحايا التفكك الأسري 389 منهم، أي أنهم يشكلون النسبة الأكبر.ووفقا للخطة التنفيذية التي ما تزال قيد المراجعة، فإنها تشير إلى اعتماد إجراءات جديدة في دور الرعاية، من أهمها تطبيق التقييم والتشخيص لكافة الأطفال في دور الرعاية الإيوائية في كافة المراحل بما فيها مرحلة الاستجابة الأولى، ليصار إلى تنفيذه تحت إشراف الوزارة بالشراكة مع المجلس الوطني لشؤون الاسرة (الفريق الوطني)، مؤسسة نهر الأردن، منظمة الأمم المتحدة للطفولة" اليونيسف" والاتحاد الأوروبي، IMC، ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة، مؤسسة الأميرة تغريد، منظمة كير العالمية، تصميم خطط فردية لكل طفل بناء على مخرجات التقييم، مع مراجعة الأدلة الوطنية ذات العلاقة سنويا.وفي السياق، تنص الخطة على تشكيل لجنة فنية لمتابعة تطبيق منهجية إدارة الحالة بشكل دوري للأطفال، ومراجعة وتطوير المعايير الخاصة بدمج أطفال التفكك ضمن أسرهم الطبيعية أو القرابية، دمج الأطفال فاقدي السند الأسري لأسر رعاية بديلة ضمن برنامج (الاحتضان، الأسر الراعية البديلة)، كما تنص الخطة على مراجعة الإجراءات الخاصة بدمج الأطفال ضمن الأسر الراعية البديلة والاحتضان وتطويرها.وفيما يخضع الأطفال الأيتام وفاقدي السند الأسري لعدة برامج بديلة للإيواء المؤسسي مثل الاحتضان والأسر البديلة، فإن التركيز للسنوات المقبلة لفئة الأطفال ضحايا التفكك الأسري سيتجه إلى "الأسر البديلة أو القرابية"، وسيعتبر مؤشر عدد الأطفال الذي تم دمجهم في أسر "قرابية" من مؤشرات الإنجاز في هذا المسار، وفقا للخطة.ولذلك، أدرجت الوزارة في الخطة تطبيق إجراء عملي، يقضي بإخضاع أطفال التفكك الأسري لبرامج صندوق المعونة الوطنية، تحت مظلة برامج الأسر البديلة، والعمل على زيادة نسبة الأطفال المندمجين في أسر قرابية 30 % سنويا ضمن برامج صندوق المعونة الوطنية.وبحسب أحدث الأرقام التي عرضتها وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى في منتدى الاتصال الحكومي، في نيسان "إبريل" من هذا العام، فتقدم 19 دارا خدماتها لرعاية الأطفال، من بينها 4 مؤسسات حكومية و15 تطوعية، وبلغ العدد التراكمي للأطفال الذين حولّوا لهذه الدور حتى نهاية العام الماضي، نحو 1700 طفل وطفلة، وتم تحويل 70 منهم لأسر راعية وأسر بديلة وأسر احتضان خلال العام الماضي لوحده.إلى ذلك، وضعت الوزارة عدة أهداف لتطوير الرعاية المؤسسية للأطفال في الدور حسب الخطة التنفيذية، من بينها إعداد برامج تنفيذية حول تقنيات التخاطب الاجتماعي، وكذلك إعداد فريق التحديات من كافة دور الرعاية بالتعاون مع الجمعيات ذات العلاقة، وإعداد برامج متخصصة حول السلوك الاجتماعي "الحضاري" وتنفيذها حسب ما ورد في نص الخطة، وإعداد برنامج للتدخلات النفسية حول وضع الأطفال الاجتماعي وتنفيذها.ومن ضمن الأهداف اللافتة أيضا، تجهيز وحدات مشابهة للبيئة العملية داخل الدور الإيوائية، بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية، و صندوق الأمان لمستقبل الأيتام، و مؤسسة الأميرة تغريد، ومنظمة كير العالمية.وتم إطلاق إستراتيجية دور الحماية والرعاية في آذار (مارس) الماضي بمباركة من ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله، بهدف تطوير مستوى الخدمات المؤسسية المقدمة للأطفال.