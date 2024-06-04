توسع بإدماج مفاهيم حول التغير المناخي في المناهج

آلاء مظهر

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عمان- باتت قضية التغير المناخي تشكل تحديا حرجا، تشهد تأثيراته الأردن والعالم أجمع، ما استدعى قطاع التعليم بكافة مستوياته توجيه الأنظار حول هذه القضية، عبر توعية الطلبة باختلاف مراحلهم العمرية بها للوصول إلى فهم شمولي بشأن مخاطر التغيرات المناخية السائدة.وفي هذا الإطار، كشف رئيس المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج د. محي الدين توق، أن المركز عمل أخيرا على التوسع في إدماج مفاهيم تغير المناخ في المناهج، إذ إن التعليم هو أحد العوامل الحاسمة التي تعد الأجيال القادمة لمعالجة قضية تغير المناخ، ومواجهة التحديات والعواقب والتبعات الصحية والاقتصادية والبيئية الناتجة عنه، وهو الأمر الذي تدركه وزارة التربية والتعليم والمركز وتم إيلاؤه اهتماما خاصا وعملا مشتركا.وأكد توق، أن إيلاء تغير المناخ عناية خاصة من المركز يأتي استجابة للسياسة الوطنية للتغير المناخي في الأردن 2022-2050، والتي تخصص جزءا للتعليم والتوعية، هذا إضافة إلى جانب المادة 6 من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، والتي يطلق عليها برنامج عمل نيودلهي (2002 - 2012)، وتؤكد على أن التعليم والتدريب والوعي العام مكون أساسي في خطط الدول للاستجابة لمواجهة تغير المناخ.أما عن منهجية التوسع في ادماج مفاهيم تغير المناخ في المناهج، فقد أوضح توق أن ذلك سيتم بشكل مباشر في مبحث العلوم دون تغيير الكتب المدرسية وإنما بتضمين المعارف والمهارات التي يحتاجها الطالب والطالبة في الصفوف من الأول وحتى الثاني عشر، وبشكل غير مباشر في المباحث الأخرى ضمن القضايا والمفاهيم والقيم العابرة للمواد الدراسية.واكد توق، على أن الطلبة والأهالي والكوادر التعليمية والتربوية سيلحظون ظهور مفاهيم تتعلق بالتغير المناخي في كتب العلوم اعتبارا من العام الدراسي المقبل 2024/ 2025 وبشكل متزايد سنويا.كما أشار توق إلى أنه إلى جانب ضرورة اكتساب المعارف والمهارات المتعلقة بتغير المناخ لتشجيع السلوكات المستدامة لدى الطلبة وأسرهم مثل ترشيد الاستهلاك والتدوير وتقليل الانبعاثات ومواجهة ارتفاع الحرارة، فإنه من الأهمية بمكان أن يكون أبناؤنا جاهزين لمواجهة متطلبات هذه التغيرات وتحدياتها ماليا واجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، ويكونون قادرين على المشاركة مستقبلا في صياغة السياسات والتشريعات والحلول التي تضمن حقوق الأردن وتكفل التقليل من المخاطر والآثار على الاقتصاد والسكان.بدوره، أوضح رئيس فريق تأليف العلوم د. موسى الطراونة، أنه سيتم تضمين المفاهيم والقضايا المرتبطة بالتغير المناخي في كتب العلوم للصفوف من الأول وحتى الصف العاشر الأساسي في مرحلة إعادة الطباعة، بما ينسجم مع المرحلة العمرية، وسيتم تضمينها في الوحدات والدروس على شكل فقرات تشتمل على أفكار وصور ورسومات بيانية وجداول، وأنشطة تعلم متنوعة، وقضايا ربط مع واقع الحياة دون التغيير على بنيتها.وتابع: فمثلا في كتاب العلوم للصف الثالث سيتم تضمين معلومات وأفكار حول ظواهر مناخية مألوفة؛ كتغير أنماط الهطول المطري، وتغير الأنماط الحرارية، وفي كتاب العلوم للصف الرابع سيتعلم الطلبة عن حرق الوقود الأحفوري وأثره على المناخ، وفي الصف الخامس سيتعلم الطلبة حول استكشاف الطقس والمناخ والتغير المناخي، وفي الصف السادس سيتعلم الطلبة عن مشكلة الاحترار العالمي وكيفية التخفيف من آثارها وجهود الأردن في مجال حماية القطاعات المختلفة من آثار التغير المناخي، كما سيتعلم الطلبة أثر الأنماط الاستهلاكية على التغير المناخي في الصف السابع، والاتفاقيات الدولية المرتبطة بالتغير المناخي في الصف الثامن.كما وأشار إلى أن الطلبة في الصف التاسع، سيتعلمون عن أثر التغير المناخي على القطاعات الاقتصادية، وسيتعرفون سياسة التغير المناخي في الأردن، واستكمالًا لذلك سيتعرف الطلبة في الصف العاشر البلاغات الوطنية لاتفاقية التغير المناخي.أما في المرحلة الثانوية، فأشار الطراونة إلى أن طلبة الصف الحادي عشر سيتعرفون دور المؤسسات الرسمية والمدنية، والمرأة والشباب في جهود التكيف مع آثار التغير المناخي، وفي الصف الثاني عشر ستتوسع المعرفة لدى الطلبة لتشمل آليات التخطيط العمراني والتنمية المستدامة من أجل تكييف التنمية العمرانية مع التغير المناخي، وضمان استدامة الموارد الطبيعية، واستشعار أهمية التوعية والتثقيف بالتغير المناخي وأثره على المجتمع، وتشجيع المشاركة المجتمعية في الجهود المحلية والدولية لمواجهة هذا التحدي، وإبراز دور الأبحاث والابتكارات التكنولوجية في تطوير حلول جديدة وفعالة للتكيف مع التغير المناخي وتقليل انبعاثات الكربون.