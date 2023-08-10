توسيع نطاق عمل تطبيق باص عمان ليشمل الحافلات والسرافيس

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صادق مجلس امانة عمان في جلسته التي عقدت اليوم برئاسة امين عمان الدكتور يوسف الشواربة على توقيع اتفاقية مع جمعية تراث عمان الثقافية التي تقدمت لتنفيذ مشروع الاستجابة السريعة لشوارع عمان والاماكن التراثية فيها .ويتضمن المشروع المساهمة في تقديم العاصمة عمان ضمن نطاق المدن الذكية بواسطة منتج إلكتروني يمكن قاطني وزائري المدينة من التعرف على الملامح والمعالم والتواصل بطريقة علمية وذكية تخدمها محلياً وعالمياً في المجال السياحي والتنموي والثقافي واعطاء نبذة عن معالمها وشوارعها لتعزيز التعرف بها من خلال قاعدة بيانات الكترونية.ووافق المجلس على توسعة نطاق العمل لاستخدام التطبيق الحالي لباص عمان ليشمل جميع مسارات النقل العام بحيث يصبح تخطيط الرحلات يشمل جميع خطوط النقل العام العاملة في عمان بالاضافة الى جميع انماط النقل من حافلات وحافلات متوسطة وسرفيس .