توصيات بشمول عمال المنازل والزراعة المهاجرين بـ"الضمان"

هبة العيساوي

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عمان - كشفت دراسة صادرة عن الحملة الوطنية لنظام الهجرة العمالية البديل في الأردن، عدم معالجة التشريع لعدة ثغرات، تمثل أولويات بالنسبة للعمال المهاجرين، بخاصة عمال المنازل والزراعة.وبينت أن عمال المنازل ما يزالون غير مشمولين بالضمان الاجتماعي، حيث يشترط شمولهم صدور قرار من رئيس الوزراء بذلك حصراً على هذا القطاع دون غيره، ما يشكل تمييزاً صريحاً ضدهم.وبحسب الدراسة التي أعدها المركز الأردني لحقوق العمل "بيت العمال" وأعلنت نتائجها أمس، عدم تمتع العمال المهاجرين بحق تأسيس التنظيم النقابي، وتصنيف المهن لغايات السماح بتأسيس النقابات أحد أهم المشكلات التي تواجه العمال المهاجرين ومن ثم دمجهم بنقابة لا يمكن اعتبارها ممثلة حقيقية لهم.وتهدف الدراسة للتعرف على الإطار القانوني حول عمل المهاجرين بخاصة في قطاعي (الزراعة، والعمل المنزلي)، وتسليط الضوء على العقبات التشريعية الوطنية المتعلقة بحقوقهم، بخاصة في مواضيع "حق التنظيم النقابي، والضمان الاجتماعي، والسلامة والصحة المهنية، وتفتيش العمل" ومدى مواءمتها للمعايير الدولية، والتحقق من وجود معايير تمييزية ضدهم، وتقديم التوصيات لمعالجتها.وأوصت بضرورة مصادقة الحكومة على اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم رقم (87) لسنة 1947 علما بأن هذه الاتفاقية ملزمة للأردن بغض النظر عن المصادقة عليها بحسب إعلان المبادئ والحقوق الأساسية لمنظمة العمل الدولية.كما دعت للمصادقة على اتفاقية العمال المنزليين رقم (189) لسنة 2011، وأهمية تعديل المادة (98) من قانون العمل ليسمح للعمال بتأسيس النقابات العمالية دون أي تدخل من الحكومة (تسجيلها لدى مسجل النقابات والغاء صلاحية مسجل النقابات برفض التسجيل)، وكذلك ضمان الحرية في تعدد النقابات ضمن النشاط الواحد، والسماح لهم بالترشح لعضوية الهيئة الإدارية للنقابة.وفيما أوصت بإلغاء صلاحية إصدار قرار تصنيف الصناعات والأنشطة الاقتصادية التي يجوز للعاملين فيها تأسيس نقابات تمثلهم دعت لإصدار قرار تصنيف جديد يتضمن تأسيس نقابة لكل نشاط اقتصادي على حدة، والحد من دمج الأنشطة الاقتصادية ضمن نقابة واحدة.كما دعت إلى تعديل المادة (100) من قانون العمل بإلغاء صلاحية الاتحاد العام لنقابات العمال بوضع النظام الداخلي للنقابات، وتركها للهيئات العامة للنقابات العمالية لتضع أنظمتها ولوائحها الداخلية بحرية ودون تدخل من أي جهة عملا بالمعايير الدولية في هذا الشأن.كما تطرقت لإلغاء صلاحية الاتحاد العام لنقابات العمال بإصدار النظام الموحد للنقابات، وإلى أن يسري ذلك أن تعمل وزارة العمل على توجيه الاتحاد العام لنقابات العمال بضرورة تعديل النظام الموحد للنقابات العمالية الذي أقر عام 2021 لمخالفته أحكام المادة (98) من قانون العمل والتي لم تقيد حق العمال المهاجرين بالانتساب للهيئة العامة، وحقهم بالانضمام للهيئات الإدارية للنقابات.وفيما يتعلق بالشمول بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، دعت إلى تعديل القانون بشمول العمال المنزليين بأحكامه صراحة، دون ربط شمولهم بصدور قرار عن مجلس الوزراء.ودعت "الضمان" لتوفير معايير جديدة تراعي التطورات التي حصلت على سوق العمل، بما يمكن العامل الزراعي من الاشتراك بالضمان والاستفادة من التأمينات حتى لو عمل لدى أكثر من صاحب عمل واحد لمدة تقل عن 16 يوما لدى كل منهما.وأوصت بإلغاء استثناء أصحاب العمل الذين يشغلون 3 عمال فأقل من أحكام نظام عمال الزراعة الواردة في "الضمان".وفيما يتعلق بتوفير السلامة والصحة المهنية، أوصت الدراسة بضرورة تكثيف التنسيق بين الجهات الرسمية (وزارتا العمل والصحة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والمديرية العامة للدفاع المدني)، ضمان تحقيق مستوى عال للسلامة والصحة المهنية للعمال، إلى جانب تفعيل دور التفتيش في هذه الجهات على منشآت الأعمال وأماكن سكن العمال ووسائل نقلهم.ودعت للمصادقة على اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، بخاصة اتفاقية السلامة والصحة المهنية رقم 155، واتفاقية خدمات الصحة المهنية رقم 161، واتفاقية السلامة في استعمال المواد الكيميائية رقم 170 (اتفاقية تفتيش العمل في الزراعة رقم 129)، الأمر الذي من شأنه رفع مستوى المعايير الأردنية بهذا الشأن.كما دعت لتعديل نظام العاملين في المنازل ليشمل التزام صاحب العمل بتوفير العلاج للعمال المنزليين، وتوفير معايير السلامة العامة والصحة المهنية في مكان العمل، إضافة لشمولهم بــ"الضمان"، وتأمين إصابات العمل.وفي قطاع الزراعة، أوصت بأهمية المصادقة على اتفاقية تفتيش العمل - الزراعة رقم (129) لسنة 1969.ودعت لتكثيف الزيارات التفتيشية على المناطق التي يعمل فيها المزارعون والعمال، للتحقق من تطبيق التشريعات وأهمية توفير الدعم الفني لأصحاب المزارع لمساعدتهم في التقيد باشتراطات السلامة والصحة المهنية، وبضرورة توفير وسائط نقل للعاملين من وإلى أماكن العمل والسكن العمالي.الى ذلك أوصت بتوفير وسائل توعية وتثقيفية تساعد العمال على الوصول لمفتشي العمل لتقديم الشكوى أمام الجهات الإدارية والقضائية.وأشارت لضرورة زيادة عدد مفتشي مديرية العمل وتزويدهم بالأدوات اللوجستية التي تساعدهم في إجراءات التفتيش، وتدريبهم على التعامل مع الطبيعة الخاصة بالمزارع، إلى جانب تعديل نظام العاملين في المنازل بما يسمح لمفتشي العمل من إجراء التفتيش الدوري على المنازل دون شكوى.