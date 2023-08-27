توضيح حكومي ردا على ما تم تداوله حول هدم بيوت في عمان

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تعقيباً على ما تناقلته وسائل اعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من تقارير صحفية عن هدم منازل في جبل الجوفة تمهيداً لاستحداث مناطق خضراء ، ومن باب حق الرد وتوضيح اسباب هدم المباني في الموقع المشار اليه اعلاه نرجو في امانة عمان نشر الايضاحات الواقعية التالية :- ان مشروع تطوير احياء عمان القديمة هو مشروع وطني ، علماً ان الابنية والاراضي التي شملها القرار مستملكة بالاصل للامانة ، مع ضرورة التنويه ان هناك ابنية شهدت انهيارات سابقا على القطع (٣٤٣،٣٤٤) حسب تقارير لجان السلامة العامة .- هذا المشروع له أهداف سامية أهمها الحفاظ على السلامة العامة للمواطنين ، مع العلم وحسب التقارير الواردة المتلفزة أن الاعتراض من قبل السكان كان على الاخلاءات والمبالغ المالية .- ان هدم ابنية ضمن منطقة الجوفة ياتي استكمالاً لاعمال هدم الابنية القديمة وصيانتها ضمن احياء عمان القديمة وتم المباشرة به بمتابعة من الكوادر المعنية في امانة عمان وبإشراف مقاول مصنف و اشراف هندسي و ضمن معايير السلامة العامة للكودات المعتمدة في اعمال الهدم .- هدم المباني المستملكة لامانة عمان جاء لغايات الحفاظ على السلامه العامة كون المنطقة تعرضت سابقاً لانهيارات وانجرافات متتالية و تم تشكيل لجان فنية من قبل رئيس الوزراء حينها و بعد اجراء الدراسات الفنية و زيارات ميدانية للموقع تم التوصية بازالة الابنية للاسباب التالية :1- الابنية مقامة على اسس غير هندسية و بصورة عشوائية .2 - يوجد مناهل بأعماق كبيرة و حفر امتصاصية و حفريات عميقة ممتدة اسفل الابنية .3- نظرا لطبيعة حركة التربة بإتجاه اسفل منحدر الجوفة .4- طبيعة التكوين الجيولوجي للمنطقة وميولها .و عليه باشرت امانة عمان بإستملاك الابنيه لغايات هدمها حفاظا على السلامه العامه للمواطنين و عمل مناطق خضراء- تم ابلاغ الاهالي مرات عديدة عن طريق محافظ العاصمة بضرورة اخلاء الابنية كون عدم اخلائها يؤخر امانة عمان بالعمل بالسرعه الممكنة على هدم جميع الابنية التي تشكل خطر على السلامة العامه و ضمن املاك امانة عمان الكبرى .وننتهز هذه المساحة من الرد للتاكيد بانه سيتم دراسة المنطقه بعد الانتهاء من اعمال الهدم بالتنسيق مع جميع الجهات المعنيه و المختصه ، وان الامانة مع اي قرار قضائي ، علماً ان 29 بيت وعمارة وقع منهم 5 ب 2017 وتم الاستملاك وتم هدم عمارتين وباقي 22 مستملك للهدم للحفاظ على السلامه العامة