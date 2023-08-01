الأربعاء 02 آب 2023
النسخة المطبوعة

البيئة ترفع تقريرها الوطني الرابع لأمانة الأمم المتحدة للمناخ

توقعات بارتفاع غازات الدفيئة في الأردن إلى 39 مليون طن في 2035

غازات الدفيئة
غازات الدفيئة
حذر تقرير البلاغات الوطني الرابع "من الارتفاع التدريجي لانبعاثات الغازات الدفيئة من قطاع الطاقة في الأردن، وفقا لسيناريو خط الأساس، إلى 39.943 مليون طن بحلول العام 2035، إذا لم تتخذ الحكومة الاجراءات المتعلقة بالتخفيف". اضافة اعلان
واحتل قطاع الطاقة المرتبة الأولى ضمن إجمالي الانبعاثات المتوقعة، وبنسبة 77 %، تلاه قطاع النفايات بنحو 12 % من النفايات، و8 % من العمليات الصناعية واستخدام المنتجات.
لكن التقرير الذي رفعته وزارة البيئة الى أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ قبيل أيام، توقع "انخفاضا في إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة في سيناريو التخفيف من 29.458 إلى 28.798 مليون من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول العام 2030".
وكشفت النتائج عن "توقعات بتضاعف موجات الحرارة مرتين في حال وصل الاحترار العالمي الى 4.5 درجة مئوية، وأكثر من ثلاثة أضعاف إذا بلغت لـ8.5 درجة مئوية".
ورجت نتائج التقرير أن "تزداد نسب التبخر بنحو 5.8 % في حال وصل الاحترار العالمي الى 4.5 درجة مئوية، و11.1 % إذا بلغت 8.5 درجة مئوية بحلول نهاية القرن الحادي والعشرين".
وبحلول العام 2100، ستشهد البلاد مناخا أكثر دفئا، إذ من المرجح للغاية أن ترتفع درجة حرارة الهواء الدنيا بمقدار 1.2 في حال وصل الاحترار العالمي الى 4.5 درجة مئوية، وبنسبة 2.7 إذا وصلت إلى 8 درجات مئوية.
ومن المرجح جدا أن ترتفع درجة حرارة الهواء القصوى بمقدار 1.1 درجة مئوية اذا وصل الاحترار الى 4.5 درجة مئوية، و3.1 درجة مئوية إذا وصلت إلى 8 درجات مئوية.
وتكون المجتمعات الأكثر تعرضا لتغير المناخ هي تلك القاطنة في كل من ألوية قصبة إربد، والرمثا، والكرك، ومناطق الجيزة، والقويسمة، وكذلك في محافظات عمان، ومادبا والبلقاء. 
أما المجتمعات الأقل قدرة على التكيف فتقطن في عرجان، وبرمة، ومريغة، ووادي عربة، والرويشد، والبصيرة، وفقوع، وكفرنجة، والقطرانة، وغيرها.
وفيما يتعلق بمخاطر تغير المناخ على المستويات الإدارية، فإن المحافظات الواقعة في أقصى الجزء الشمالي الغربي من البلاد مثل إربد، وعجلون، والمفرق هي الأقل عرضة لها من جرش والكرك، وفقاً لما ورد في التقرير.
وقد يؤثر تغير المناخ بشكل خاص على الأشخاص الذين يعيشون في المناطق النائية المعرضة لانخفاض هطول الأمطار، وزيادة في درجة الحرارة والجفاف، و/ أو الأشخاص الذين يعيشون في فقر، وكبار السن، ومجتمعات المهاجرين. 
وبالمثل، قد تواجه بعض أنواع المهن والصناعات تحديات كبيرة من تغير المناخ، وخاصة التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالطقس والمناخ، مثل الزراعة.
وأوصى التقرير بمجموعة من إجراءات التكيف التي تهدف لتخفيف من حدة الفقر، مثل تعزيز الأنشطة المدرة للدخل والتوظيف، وتعميم المساواة بين الجنسين. 
وتعد المناطق الحضرية في الأردن أكثر عرضة لتغير المناخ، حيث يتمركز المواطنون، والمباني والأنشطة الاقتصادية والصناعية داخل المدن، لكن على الرغم من أهمية تكتل البنية التحتية في مناطق محددة، فإن النمو الحضري وتفاقم الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية يضغطان على البنية التحتية والخدمات. 
وكان الجفاف والفيضانات هما الخطران الرئيسيان اللذان ستتعرض لها المناطق الحضرية، وخاصة تلك التي تقع في المدن الشمالية والوسطى، مثل عمان وعجلون والكرك.
ومن أجل زيادة تدابير التكيف في المناطق الحضرية، وضع التقرير جملة من المقترحات، من بينها دعم تدخلات البنية التحتية الخضراء الحضرية المقاومة للمناخ (مثل الحفاظ على مجاري المياه الطبيعية، واستخدام تقنيات البناء المستجيبة للمناخ، والتخطيط المتكامل لاستخدام الأراضي، وتعزيز تجميع مياه الأمطار، وإنشاء الحدائق الترفيهية".
كما يعد تحسين الاستعداد للحد من مخاطر الكوارث المتعلقة بالمناخ في المناطق الحضرية عاملا في التخفيف من تأثير الظواهر الجوية المتطرفة على سبل العيش في المناطق الحضرية، مع ضرورة تعزيز المشاركة المجتمعية على المستوى الحضري المحلي لمقاومة تغير المناخ.
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