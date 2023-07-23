الأحد 23 تموز 2023
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توقعات بانحسار الموجة الحارة في هذا الموعد

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تُشير ذات الخرائط إلى انحسار الكتلة الهوائية الحارة مطلع الأسبوع المقبل
تُشير آخر الخرائط الجوية و الناتجة عن ما يُسمى بالمُحاكاة الحاسوبية توقعات باستمرار تأثر الأردن بالكتلة الهوائية الحارة خلال الأيام القادمة، بحيث تبقى درجات الحرارة أعلى من مُعدلاتها المُعتادة بِعدّة درجات، و تسود أجواء حارة بوجه عام في أغلب المناطق حتى نهاية هذا الأسبوع.اضافة اعلان

ووفق طقس العرب، تُشير ذات الخرائط إلى انحسار الكتلة الهوائية الحارة مطلع الأسبوع المقبل (من 29 إلى 31 يوليو/تموز)، حيث تندفع تيارات هوائية شمالية غربية ذات درجات حرارة قريبة من مُعدلاتها و أكثر رطوبة من التي تؤثر حالياً، وتميل درجات الحرارة للانخفاض و تتحول الأجواء لتُصبح أقل حرارة مما هو عليه الحال في عموم مناطق المملكة.

يُذكر بأن شهر تموز شهد درجات حرارة أعلى من مُعدلاتها المُعتادة بشكل واضح، و تأثرت المملكة -و ما زالت- بكتلة هوائية حارة امتازت بطول فترة تأثيرها على المملكة، بالرغم من عدم تسجيل درجات حرارة قياسية.

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