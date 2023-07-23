توقعات بانحسار الموجة الحارة في هذا الموعد

ووفق طقس العرب، تُشير ذات الخرائط إلى انحسار الكتلة الهوائية الحارة مطلع الأسبوع المقبل (من 29 إلى 31 يوليو/تموز)، حيث تندفع تيارات هوائية شمالية غربية ذات درجات حرارة قريبة من مُعدلاتها و أكثر رطوبة من التي تؤثر حالياً، وتميل درجات الحرارة للانخفاض و تتحول الأجواء لتُصبح أقل حرارة مما هو عليه الحال في عموم مناطق المملكة.
يُذكر بأن شهر تموز شهد درجات حرارة أعلى من مُعدلاتها المُعتادة بشكل واضح، و تأثرت المملكة -و ما زالت- بكتلة هوائية حارة امتازت بطول فترة تأثيرها على المملكة، بالرغم من عدم تسجيل درجات حرارة قياسية.