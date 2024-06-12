توقع اتفاقيتي منحة مع "الأمريكية لتنمية التجارة الدولية" لصالح "الحسين للسرطان" و"الحوسبة الصحية"

وقعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينه طوقان نيابة عن الحكومة الأردنية اتفاقيتي منحة مع الوكالة الأمريكية لتنمية التجارة الدولية (USTDA)، فيما وقعها من جانب الوكالة السيدة إينو تي إيبونج مديرة الوكالة الأمريكية لتنمية التجارة الدولية في مقر الوزارة، ووقع الاتفاقية نيابة عن شركة الحوسبة الصحية (EHS) الدكتور رامي فراج رئيس مجلس إدارة شركة الحوسبة الصحية ونيابة عن مؤسسة الحسين للسرطان سعادة السيدة نسرين قطامش مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان، وبحضور سعادة السفيرة الأمريكية في عمان يائل لمبرت.

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وبهذه المناسبة قدّمت الوزيرة طوقان شكر وتقدير الحكومة الأردنية للوكالة الأمريكية لتنمية التجارة الدولية، ولحكومة الولايات المتحدة الأمريكية على الدعم المستمر والمساهمة في توفير الدعم إلى القطاع الصحي والأتمتة في المملكة، مشيدةً بدرو الوكالة وشراكتها الاستراتيجية مع في دعم العديد من المشاريع بالمملكة ضمن قطاعات المياه والصحة والطاقة والبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأشارت إلى أهمية إيلاء المملكة أولوية فيما يتعلق بأنشطة وتوجهات الوكالة المستقبلية.

وتقدم الوكالة الأمريكية لتنمية التجارة الدولية بموجب اتفاقية الدعم المُقدمة إلى شركة الحوسبة الصحية منحة بمبلغ 937,390 دولار أمريكي لغايات إجراء تقييم لواقع حال نظام إدارة الرعاية الصحية الإلكترونية وتقديم توصيات من شأنها تحسين جودة النظام والخدمات والأتمتة وتوسيع نطاق الشمول، وكذلك زيادة كفاءة حصول المرضى على خدمات الرعاية الصحية.

فيما تقدم الوكالة الأمريكية لتنمية التجارة الدولية بموجب اتفاقية الدعم المُقدمة إلى مركز الحسين للسرطان منحة بلغت قيمتها 826,252 دولار أمريكي لغايات تطوير خطة استراتيجية تفصيلية وخطة تنفيذية لإرساء نهج تقنية الذكاء الاصطناعي.

وأكّد رئيس مجلس إدارة شركة الحوسبة الصحية الدكتور رامي فراج "أن شراكتنا مع الوكالة الأمريكية لتنمية التجارة الدولية تمتد منذ عام 2013، واليوم يأتي توقيع هذه الاتفاقية لتمهد طريقاً نحو خدمات رعاية صحية رقمية شاملة ومتقدمة. معًا، سنوسع نطاق برنامج حكيم، ونحسن تجربة المرضى أثناء تلقيهم الرعاية الصحية، ونواصل تنفيذ التطورات التحويلية في قطاع الرعاية الصحية العامة في الأردن. هذا التعاون يجسد تفانينا للابتكار ورؤيتنا المشتركة للوصول إلى رعاية صحية رقمية في المملكة".

وحول هذا الدعم إلى مؤسسة الحسين للسرطان، قالت السيّدة نسرين قطامش، مدير عام المؤسسة الحسين للسرطان "نقدّر الدعم المقدّم من الوكالة الأمريكية لتنمية التجارة الدولية لتمكيننا من تعزيز مستوى خدمات تشخيص مرضى مركز الحسين للسرطان، من خلال مساندة جهود مكتب الذكاء الاصطناعي والابتكارات المعلوماتية الذي تمّ تأسيسه مؤخرا في المركز، للدمج ما بين خبرات الأطباء وحلول الذكاء الاصطناعي الحديثة في سبيل تحقيق أدقّ النتائج في تشخيص وعلاج المرض."

من جانبها، أشارت مديرة الوكالة الأمريكية لتنمية التجارة الدولية إينو تي إيبونج الى انه " على مدى أكثر من عقد من الزمن، نجح حكيم في إحداث نقلة نوعية في تقديم خدمات الرعاية الصحية في الأردن، ومن دواعي فخرنا في الوكالة الأمريكية لتنمية التجارة الدولية أن شراكتنا في مجالات انظمة "البيئة والصحة والسلامة" تستمر في تحقيق نتائج تعود بالفائدة على الشعب الأردني، وقالت إيبونج: "إننا نتطلع إلى البناء على هذه الشراكة وإلى توسيع نظام الرعاية الصحية الذي يستخدم التكنولوجيا الأمريكية."

وأضافت ايبونج: "يعمل الذكاء الاصطناعي على تحويل قدرات بنيتنا التحتية الحيوية. لقد ألهمنا تطبيقه لمكافحة السرطان ويسعدنا أن نتعاون مع مركز الحسين للسرطان لتحقيق إحدى أولويات الرعاية الصحية في الأردن."

وتجدر الإشارة إلى أنه إيماناً بدور الوكالة وأهميتها بالنسبة للمملكة، تستضيف وزارة التخطيط والتعاون الدولي غداً الخميس ورشة عمل لممثلي عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية للتوعية بالأنشطة والخدمات التي تقدمها الوكالة الأمريكية لتنمية التجارة الدولية ضمن القطاعات المختلفة لخدمة الأولويات التنموية في المملكة، مؤكدةً على أهمية استمرار دعم الوكالة إلى المملكة لمساندة جهود التنمية الشاملة والمستدامة.