توقف تلفريك عجلون لصيانته اليوم

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توقعت مديرة المناطق التنموية أروى الحياري، الانتهاء من أعمال صيانة موقع ومرافق تلفريك عجلون صباح السبت، مشيرة إلى أن استئناف عمله سيتم فور الانتهاء من هذه الأعمال.وأوضحت الحياري، لـ"المملكة"، أن سلوكيات لبعض زوار تلفريك عجلون أثناء فترة عيد الأضحى تطلبت إجراء هذه الصيانة، مبينة أن بعض الزوار عملوا على محاولات خدش زجاج كبائن التلفريك، أو التدخين داخلها.وأضافت أن هناك سلوكيات متعلقة بالعبث بأساس ومحتويات الكبائن أو الوقوف فيها أو تردد بعض الزوار إلى الدخول إلى الكبائن الأمر الذي تطلب تخفيف سرعة التلفريك، إضافة عدم التزام بعض الزوار بتعليمات طاقم التشغيل والتعليمات الموجودة على تذكرة التلفريك وعلى أبواب المحطات.ودعت زوار التلفريك إلى الالتزام بجميع التعليمات المتعلقة بزيارة موقع التلفريك لتوفير تجربة ممتعة للزوار.ولفتت إلى وجود أعمال صيانة بشكل يومي للتلفريك وجميع مكوناته ومرافقه.وقالت الحياري، في وقت سابق إنه تقرر إجراء صيانة عامة لموقع التلفريك ومرافق تلفريك عجلون الجمعة، نظرا للإقبال الزائد عليه.وأشارت إلى أن 6000 شخص زاروا تلفريك عجلون خلال أول وثاني أيام عيد الأضحى.