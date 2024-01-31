توقيع اتفاقية للتأمين على المزارعين المقترضين من الوفاة والعجز

عبدالله الربيحات

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عمان - وقعت وزارة الزراعة، أمس، اتفاقيات مع إحدى شركات التأمين لإعفاء المزارعين المقترضين في حالة الوفاة أو العجز الكامل.وقال وزير الزراعة خالد الحنيفات، خلال مؤتمر صحفي عقد في مؤسسة الإقراض الزراعي إن الاتفاقية سيكون لها أثر كبير جدا على الحد من المخاطر التي يتعرض لها المزارع أو القطاع الزراعي أو الورثة فيما إذا كانت هناك قروض بأرقام كبيرة جدا؛ لأن الحد الأعلى كان 10 آلاف دينار، والحد الأعلى الذي يتم السماح به هو 3 آلاف دينار من الفوائد.وأوضح الحنيفات أن الإقراض الزراعي يعد محطة مهمة جدا لدعم المزارعين والحد من آثار التغيرات المناخية ونقص المياه.وأشار إلى أنه خلال عامين اثنين تم صرف قروض للمزارعين تصل إلى قرابة 160 مليون دينار، منها 56 مليونا بلا فوائد.وبين أن الوزارة اتجهت إلى القضايا المرتبطة بتوظيف التكنولوجيا وتوفير المياه، ومحاصيل العجز، الأمر الذي رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل.وأضاف أن الأردن الذي يعتبر من البلدان الفقيرة مائيا، ينتج 61 % مما يستهلك، مؤكدا أن هذا مؤشر إيجابي، فيما ينصب التركيز على محاصيل العجز.وعن القضايا المرتبطة بالتنمية الريفية وتمكين المرأة، بين الحنيفات أن الوزارة بصدد توفير فرص عمل في الأطراف والمحافظات والبوادي، مشيرا إلى أن حجم الإقراض في هذا المجال تجاوز 30 مليون دينار بدون فوائد.وتابع أن هناك بعض القضايا المرتبطة بالإنتاج الحيواني ونقص اللحوم الحمراء، حيث تم ضخ مبلغ لا يقل عن 20 مليون دينار لمشاريع الإنتاج الحيواني، ما ينعكس إيجابا على زيادة فرص الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء، مشيرا إلى أن نسبة الاكتفاء منها ارتفعت خلال عامين إلى 15 %.وأوضح أن مؤسسة الإقراض الزراعي هي مؤسسة ضامنة وكافلة للعمل الزراعي، وسند للمزارعين، خصوصا أن المخاطر عالية جدا في هذا القطاع.وتابع أن سقف التسهيلات يصل إلى 210 ملايين دينار، الأمر الذي يدلل على أهمية هذه المؤسسة بدعم وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني والحكومة.وبين أنه في العام الماضي وصل مبلغ الإقراض إلى 52 مليون دينار، وأن 95 % من الخطة التحصيلية تم تحقيقها.وأشار إلى وجود خطة متكاملة العام المقبل للاستفادة من كل الميزات الإقراضية الموجودة لمصلحة المزارعين.وأكد أن القضايا المرتبطة بالتغير المناخي سيكون لها دور كبير جدا في الخطة الإقراضية، إضافة إلى التنمية الريفية وتمكين المرأة بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، كـ”نهر الأردن”.ولفت إلى أنه ستكون هناك فلترة للمشاريع الريفية، بحيث تنعكس على توفير فرص لمشاريع إنتاجية حقيقية وليست قروضا استهلاكية، وهذا سيكون له أثر كبير في توفير فرص العمل.وعن الجانب المرتبط بالطاقة المتجددة، قال إنه سيتم رفع مخصصاتها بالتعاون مع صندوق دعم الطاقة المتجددة إلى 20 ألف دينار بدون فوائد للمزارعين، وهو ما سيحد من كلف الإنتاج.من جهته، بين مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي المهندس محمد دوجان، أن من أهم الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة للعام 2024، إعداد خطة إقراضية بقيمة (55) مليون دينار بنسبة زيادة (10 %) عن خطة العام 2023، وتشمل كافة الأنشطة الزراعية والريفية.وأعلن دوجان عن إطلاق خدمة التأمين من خطري الوفاة والعجز على المزارعين المقترضين، كما تم طرح عطاء لأتمتة الأنظمة المالية في المؤسسة، وإطلاق خدمات إلكترونية، بالاستفادة من منحة البنك الدولي، ويتوقع الانتهاء منها مع النصف الثاني من هذا العام.وأشار إلى البدء بتطبيق الهيكل التنظيمي الجديد ونظام التنظيم الاداري للمؤسسة بعد صدور الإرادة الملكية السامية، والذي يهدف إلى خفض التكاليف وتقديم خدمة للمواطنين، من خلال فروع المؤسسة القريبة منه، وإلغاء إدارات الأقاليم وتفويض صلاحياتها للفروع.كذلك، تم تعديل أسس وقواعد الإقراض، وذلك بإلغاء البند المتعلق بغرامة (3 %) على التأخير في دفع الأقساط المستحقة.وقال دوجان إنه تم تخصيص مبلغ (1.140) مليون دينار كقروض بدون فوائد؛ لتشجيع الإقبال على استخدام الطاقة المتجددة، بالتعاون مع صندوق تشجيع الطاقة المتجددة التابع لوزارة الطاقة.وتابع: “كما تم منح قروض بدون فوائد لـ(120) شابا وشابة في محافظة معان من الذين تم تأهيلهم وتدريبهم في مجالات المهن الزراعية والحصاد المائي بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو).وزاد: “وكذلك تم منح (300) مزارع في محافظات إربد، وعجلون، والبلقاء، قروضا بدون فوائد؛ لتحسين كفاءة استخدام المياه وزيادة الإنتاجية من خلال استخدام ممارسات زراعية حديثة بالتعاون مع السفارة الهولندية.وأردف: “كما تم إطلاق جائزة للمشروع الريادي (النوعي) في كافة فروع المؤسسة، بهدف تحفيز الإقبال على المشاريع النوعية التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة ذات القيمة المضافة، ومشاريع التنمية الريفية”.وبين دوجان أنه تم البدء بخطة استبدال الأبنية المستأجرة بمملوكة، وذلك بإقامة مبنى للإدارة العامة، ومبنى لفرعي الشونة الجنوبية والأغوار الوسطى خلال هذا العام، وكذلك افتتاح فرع جديد في لواء بصيرا بمحافظة الطفيلة.وأعلن عن إصدار دليل التكاليف للأعمال الزراعية المختلفة، ويتضمن وصفا لمجالات الاستثمار في القطاع الزراعي والريفي وتكاليفها حسب أسعار السوق، بحيث يعتمد هذا الدليل كمرجعية علمية واسترشادية للراغبين بالاستثمار في القطاع الزراعي، وتدارك أي مخاطر محتملة.