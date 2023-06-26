الإثنين 26 حزيران 2023
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توقيع 31 اتفاقية عمل جماعي منذ بداية العام الحالي

العلم الأردني-(الغد)
العلم
عمان– وقع منذ بداية العام الحالي وحتى اليوم 31 عقدا جماعيا، في مختلف القطاعات، وفق الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود.
وبين الزيود في تصريح لـ"الغد"، أن أبرز القطاعات التي شملتها اتفاقيات العمل الجماعي، هي: التعدين، الكهرباء، الصناعات الغذائية، الألبسة، والفنادق. اضافة اعلان
أما بالنسبة لقضية العمال العالقة بين أحد مصانع الألبان ونقابة العاملين في الصناعات الغذائية حول التغيير في شروط اتفقاية العمل الجماعي، فأوضح الزيود أن الوزارة تتابع القضية، لايجاد حل يناسب جميع الأطراف.
وكانت النقابة العامة للعاملين في المياه والزراعة والصناعات الغذائية، كشفت عن مشكلة عمالية عالقة منذ 9 أشهر مع مصنع ألبان، يحاول اللجوء إلى القانون، بإضافة بند خاص في عقد عمل جماعي، تعتزم النقابة توقيعه معه، بهدف حماية حقوق عامليها، يلغي الاتفاقيات السابقة كافة معه، وتحافظ على حقوق العمال.
ويعرف قانون العمل، الاتفاقية الجماعية أو عقد العمل الجماعي، بأنه "الاتفاقات المكتوبة المتعلقة بظروف العمل، وشروط الاستخدام التي تعقد بين صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب العمل، أو منظمة واحدة أو أكثر لأصحاب العمل من ناحية، ومنظمة واحدة أو أكثر ممثلة للعمال، أو في حالة عدم وجود مثل هذه المنظمات مع ممثلي العمال المنتخبين حسب الأصول".
وفي دراسة اعدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بعنوان "اتفاقيات العمل الجماعية والاحتجاجات العمالية في الأردن"، كشفت أن قوانين العمل "تركز على المبادئ والحقوق العامة لعلاقات العمل، بخاصة الفردية منها، أما اتفاقيات العمل الجماعية، فتغطي الجوانب التي لا تستطيع قوانين العمل تناولها، بالإضافة لمرونتها من حيث قابليتها للتعديل خلال فترات زمنية قصيرة".
وبحسب الدراسة، فإن غالبية اتفاقيات العمل الجماعية التي وقعت في الأعوام الخمسة، تناولت زيادة الأجور والعلاوات، مشيرة إلى انها "تضمنت حقوقا أصيلة مكفولة بالتشريعات، بخاصة الالتزام بالحد الأدنى للأجور، وإلزام أصحاب العمل بمنح العاملين حقوقهم في الاجازات السنوية، وتوفير الصحة والسلامة المهنية وبيئة عمل ملائمة".
وقالت إن الغالبية الكبيرة (78 %) من الاتفاقيات "جرت عبر المفاوضات المباشرة بين اصحاب العمل والعاملين ونقاباتهم، تلتها الاتفاقيات التي جرى التوصل اليها بواسطة مندوب التوفيق بنسبة (14 %)، و(5.0 %) بواسطة مجلس توفيق، و(2.0 %) بواسطة تدخل وزير العمل المباشر". 
وأكدت أن عمليات التفاوض الجماعي في اطار اللجنة الثلاثية التي يشكلها وزير العمل "غير فعالة"، فهي لا تجتمع بانتظام، وتفتقر لتمثيل عادل للعاملين، فضلا عن أن نظام الخدمة المدنية الذي ينطبق على نحو ثلث الأيدي العاملة الأردنية، لا يتضمن أي مواد تتعلق بالمفاوضة الجماعية في الجهاز الحكومي.
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