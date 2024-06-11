توما: الحرب على غزة وجودية ولا بديل عن "الأونروا" لأهالي القطاع

رهام زيدان

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البحر الميت- أكدت مديرة الإعلام والاتصال في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين "أونروا" جولييت توما، أن لا بديل عن الوكالة، كونها القلب النابض والعمود الفقري للعمليات الإنسانية في غزة بالرغم من كل الصعوبات والتحديات التي تواجهها، ناهيك عن التحديات المالية المستمرة منذ عقود، مشيرة إلى أن الحرب القائمة حاليا تعتبر حربا وجودية على القطاع نتيجة الهجمات غير المسبوقة ليس فقط على المباني والمرافق التابعة للوكالة في غزة، وأيضا عبر ترويج الأخبار الكاذبة والشائعات والمعلومات المغلوطة، والتي التي أدت في شهر كانون الثاني (يناير) الماضي إلى قطع المساعدات عن الوكالة.وأضافت توما: "كما وصلت اتهامات خطيرة من قبل السلطات الإسرائيلية حول مشاركة عدد من طواقم الوكالة في غزة بعملية السابع من تشرين الأول (أكتوبر) حيث قامت الوكالة وبشكل فوري بإجراء تحقيق على أرفع مستوى في الأمم المتحدة، وقمنا بتوقيف عقود هؤلاء الموظفين الذين اتهموا بهذه الهجمات".وقالت إنه "نتيجة لذلك، تعرضنا لقطع التمويل من 16 دولة في شهر يناير، أما الآن فاستطعنا إعادة 14 من هذه الدول، وهناك من الدول الممولة سابقا التي زادت حجم تمويلها مثل النرويج وإسبانيا، عدا دخول دول جديدة مثل اﻷردن والجزائر والبرتغال، كما استطعنا جمع نحو 120 مليون دولار كمساعدات فردية أو تبرعات من القطاع الخاص".وبينت أن "هذه الأمور كلها ساهمت في عودتنا إلى ممارسة عملنا وعدم توقف المساعدات في أي يوم من الأيام على الرغم من خطورة الوضع القائم في القطاع".وقالت توما إن الأونروا تواجه تحديات مهولة فيما يخص التضييق على عملها واستهداف الطواقم العاملة على الأرض في غزة، مبينة أنه وخلال مسيرة عملها مع الأمم المتحدة على مدار 20 عاما لم تشهد مثل هذا التضييق على عملها كما يحدث اليوم، من حيث هذا الكم الكبير من عدم الاحترام لمنظومة الأمم المتحدة.وأوضحت أن الوكالة فقدت 193 من موظفيها، وتعرض 180 مرفقا تابعا لها للضربات منذ بداية الحرب، والتي يستخدم معظمها كملاجئ للمواطنين والنازحين، حيث استشهد فيها أكثر من 440 شخصا، وهي حالة غير مسبوقة لحرب غير مسبوقة.وقالت توما إن الطواقم العاملة على الأرض حاليا لا تتوقف عن العمل، وهي طواقم في غاية في المهارة والخبرة، ومخلصة على الرغم من أن كل شخص منهم تعرض إما للنزوح أو فقدان أفراد من عائلاته أو بيته، لكنهم يمتازون بالشجاعة والإخلاص، وهو أمر غير مسبوق ولا مثيل له، والوكالة مستمرة بتقديم خدماتها ومساعدتها، بالرغم من شح تلك المساعدات والتضييق على عملها.وتابعت: أما عن الأولويات الحالية، وقبل الوصول إلى مرحلة التعافي، فإن الأولوية هي الاستمرار في تقديم المساعدات الأولية العينية للمواطنين، ومواصلة الحصول على الدعم للوكالة، ليس المالي فقط، بل والمعنوي والسياسي من أجل استمرارها؛ لأن أي تغيير في عملها أو دستورها يجب أن يمر عبر اللجنة العامة للأمم المتحدة، والتي أعطت أصلا التفويض للأونروا في عملها.وزادت: "أما بالنسبة للتركيز الآخر للأمم المتحدة، فينصب على حث الجهود للتوصل إلى هدنة، مشيدة بقرار مجلس الأمن الأخير لوقف الحرب، مشددة على أن المهم الآن هو كيفية تنفيذ هذا القرار وموافقة أطراف النزاع عليه، وإيصال المساعدات بشكل أكبر".وقال توما: "أما في اليوم الذي يأتي ما بعد الهدنة، فهو أيضا يوم صعب، وفي الواقع قد يكون بمدى صعوبة الحرب الجارية، لأن هناك حاجة لعمل مختلف، وهو مشروع التعافي المبكر، وهذا يأتي قبل إعادة الإعمار، لأن الإعمار يجب ألا يقتصر على البنية التحتية فقط، بل يشمل أيضا إعادة إعمار الذهون، ومعالجة الصدمات النفسية التي يعاني منها المواطنون من أطفال ورجال ونساء بعد كل الكوارث التي مروا بها.وأوضحت أن جزءا من عمل الأونروا سينصب على الصحة النفسية، وعلى التعليم الذي سيأتي في اليوم الثاني لما بعد الهدنة، وهو موضوع جذري وأساسي في ظل حرمان أكثر من 600 ألف طفل منذ بداية الحرب من التعليم، ما يعني الوصول إلى شفا هاوية سقوط جيل كامل في الضياع إن لم يحصل على تعويض للفاقد التعليمي، وهذا الأمر ذو أولوية بالنسبة للأونروا، لإعادة الأطفال إلى التعليم بعد الهدنة.وأشارت إلى أن الخطة الإنسانية التي أطلقتها الأمم المتحدة منذ عدة أسابيع، أظهرت الحاجة لأكثر من مليار دولار للعمل الإنساني في غزة والضفة الغربية حتى نهايـة السنة الحالية، لكن هناك أيضا احتياجات شهرية من أجل دفع رواتب العاملين والموظفين في الأونروا، حيث استطعنا الاستمرار لغاية نهاية الشهر الحالي، أما الشهر المقبل فسنقدم وصفا أدق حول الاحتياجات المالية العامة للوكالة.ويهدف المؤتمر الذي عقد بدعوة من جلالة الملك عبدالله الثاني، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على مستوى قادة دول ورؤساء حكومات ورؤساء منظمات إنسانية وإغاثية دولية، إلى تحديد سبل تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وتحديد الآليات والخطوات الفاعلة للاستجابة، والاحتياجات العملياتية واللوجستية اللازمة في هذا الإطار، والالتزام بتنسيق استجابة موحدة للوضع الإنساني في غزة.واشتمل المؤتمر على 3 مجموعات عمل تركزت نقاشاتها على توفير المساعدات الإنسانية لغزة، لتلبية حجم الاحتياجات وتجاوز التحديات التي تواجه توزيع المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين في غزة، إضافة إلى أولويات التعافي المبكر في غزة.وما تزال الحرب الدائرة في غزة تتسبب بكارثة إنسانية لأكثر من 2.3 مليون فلسطيني في مختلف مناطق القطاع، وتفشي المجاعة، والمعاناة النفسية والدمار الهائل، وأصبح وصول الغذاء، والماء، والمسكن، والأدوية للسكان شبه معدوم.وتشير أهم البيانات الصادرة عن المؤتمر إلى أن 8 أشهر من الحرب على غزة أودت بحياة أكثر من 36 ألف فلسطيني يشكلون 1.5 % من مجموع السكان، منهم 15 ألف طفل، كما أدت إلى إصابة نحو 83 ألفا بجراح.وأودت الحرب أيضا بحياة 147 صحفيا، حيث تعتبر غزة المكان الأكثر دموية للصحفيين، وأدت إلى نزوح 1.7 مليون نسمة من منازلهم، بما نسبته 75% من السكان.ووفقا لبيانات المؤتمر، فإنه وفي حال تمت إعادة بناء المنازل المدمرة بنفس الوتيرة التي كانت عليها قبل الحربين السابقتين، أي بمعدل 992 منزلا في المتوسط سنويا، فإن الأمر سيستغرق 80 عاما لإعادة بنائها.وحتى لو سمحت "إسرائيل" بدخول مواد البناء إلى غزة بمعدل خمسة أضعاف بعد هذه الحرب، فإن إعادة جميع المنازل المدمرة سيستغرق حتى العام 2040.وتضرر نحو 90 % من المباني المدرسية أو دمر، كما أودت الحرب بحياة 261 معلما، فيما تستخدم المدارس كملاجئ لنحو 1.4 مليون شخص، كما تعرضت 50 وسيلة إعلامية محلية ودولية في غزة للتدمير الكلي أو الجزئي على يد الجيش الإسرائيلي.وانخفضت حصة الفرد من المياه إلى حوالي 3 لترات للشخص الواحد يوميا، وهي نسبة تمثل 6 % من الحد الأدنى الذي أوصت به الأمم المتحدة.وحسب التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، يعاني نحو 1.11 مليون شخص أي نحو نصف سكان قطاع غزة من مستويات كارثية من الجوع، وهذا التصنيف من انعدام الأمن الغذائي يأتي في المرحلة الخامسة، والسكان معرضون لمواجهة خطر متزايد للإصابة بسوء التغذية الحاد والوفاة.