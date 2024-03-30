تونس: سعي لتحقيق شراكة مميزة مع الأردن

إيمان الفارس

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عمان - أكدت سفيرة تونس لدى المملكة مفيدة الزريبي، عمق علاقات التعاون الثنائية بين الأردن وتونس، وذلك في إطار المساعي المشتركة لتحقيق شراكة مميزة خاصة في أطر حجم التبادل وتحفيز التجارب والخبرات في مختلف المجالات.وقالت الزريبي، في لقاء صحفي عقدته بمناسبة الذكرى الـ68 لاستقلال تونس، إن “انعقاد الدورة الـ10 للجنة العليا المشتركة التونسية الأردنية، مناسبة لدفع آليات التعاون وتطوير حجم المبادلات وتحفيز تبادل التجارب والخبرات في شتى المجالات”.وأضافت السفيرة، أن قيادتي الدولتين تتطلعان لمزيد من الارتقاء بسنة التنسيق والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، ودعم قضايا أمتنا وفي صدارتها القضية الفلسطينية، مشيرة لأن إحياء الاستقلال “رسالة للعالم بأن ليل الظلم لابد أن ينجلي، وبأن القيد لا بد أن ينكسر، طالما تعلقت إرادة الشعب الفلسطيني الأبي بنيل حريته واستقلاله وبناء دولته ذات السيادة، ومهما طغت قوة العدوان الغاصب”.وأكدت أن تونس والأردن، تجمعهما روابط متينة تستمد قوتها من الإرادة المشتركة التي تأتي بقيادة رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد وجلالة الملك عبد الله الثاني، في إطار مساعي مزيد من تمتين التعاون في مختلف المجالات، بهدف بلوغ شراكة مميزة خاصة في هذا الظرف الدقيق، خدمة لمصالح الشعبين الشقيقين.وشددت السفيرة على مضي بلادها في نهج الإصلاح ومكافحة الفساد والاحتكار، منسجمة مع تطوير التشريعات لمواكبة التحولات الدولية، ومنح دفع جديد للقطاعات الإستراتيجية وتحديث المجال المالي خاصة، بطرح قانون جديد للصرف من شأنه مضاعفة الاستثمارات الوطنية والأجنبية، مضيفة أن “تونس الجديدة التي تعالج انحرافات عشرية مظلمة، استعادت بوصلتها نحو إصلاح يشمل الجميع طبقا لخيارات التونسيين”.وتابعت أن بلادها تكافح الفساد والاحتكار دون هوادة، وتتصدى لمختلف العقبات ضمن رؤية “تونس 2035”، توازيا واتساق إصلاحاتها، بخاصة في تطوير التشريعات لمواكبة التحولات الدولية.وأشارت السفيرة الى تزامن الذكرى الـ68 للاستقلال العام الحالي مع تحقيق تونس خطوات متقدمة على درب ترسيخ دعائم الديمقراطية الحقيقية، والمضي قدما في مسار الإصلاح الذي شرعت فيه منذ 25 تموز (يوليو) 2021، لتكريس مناخ الاستقرار السياسي، وبما يرسخ الحقوق والحريات والعدالة، ويستجيب لمطالب الشعب التونسي كافة.وبينت أنه مع نهاية آذار (مارس) الحالي، تشهد تونس تركيز “المجلس الوطني للجهات والأقاليم، الغرفة الثانية للبرلمان، تنفيذا لأحكام الدستور التونسي الجديد لسنة 2022، وكإفراز لدورتين من انتخابات نزيهة شفافة طبقا للمعايير الدولية، معتبرت أنها خطوة مهمة استكملت بها تونس المؤسسات التشريعية، سعيا لتعزيز رؤى ومخططات التنمية المحلية والإقليمية والوطنية، الضامنة لتنمية متوازنة للجميع.ولفتت السفيرة إلى مضي تونس في تحقيق أمنها الوطني الشامل ومن ضمنه، الأمن الغذائي الذاتي وعدم الارتهان للخارج، مشيرة لمبادراتها نحو تجذير ارتباط الفلاح بالأرض، على غرار برنامج “رائدات” لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالتعاون مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بهدف تحقيق التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات والأسر في القطاع الفلاحي.وأكدت في السياق ذاته، أن بلادها تقيم أهمية خاصة لعلاقاتها الخارجية “عمادها دبلوماسية متمسكة بمبادئ الاحترام المتبادل للسيادة وعلى أساس التعامل بندية، والالتزام بالأعراف والمواثيق الدولية، والتشديد على أن يكون أساس العلاقات الدولية حفظ السلم والأمن في العالم، والتضامن من أجل مواجهة التحديات المستجدة المشتركة”.وقالت إن تونس تحتفي سنويا في الـ20 من آذار (مارس) بذكرى الاستقلال، “لاستذكار نضالات أبناء هذا الوطن العزيز من أجل كسر نير الاستعمار، ودحر الظلم والجور عن شعب استمات من أجل الحرية وتحقيق السيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني”.