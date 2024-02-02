الجمعة 02 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ثلوج وأمطار.. منخفض جوي من الدرجة الثانية الجمعة (تفاصيل)

توقعات-الثلوج-في-الاردن-2021
توقعات-الثلوج-في-الاردن-2021
يستمر تأثر المملكة هذه الليلة برياح قطبية تعمل على  استمرار الأجواء الباردة، بحيث يكون الطقس شديد البرودة في مختلف المناطق، وتدريجياً خلال ساعات ما بعد منتصف الليل يقترب من المملكة مُنخفض جوي جديد مُصنف من الدرجة الثانية ومُترافق مع كُتلة هوائية باردة ورطبة تحل تدريجياً محل الكتلة الهوائية القطبية، لذا يُتوقع هطول زخات محلية من الأمطار بمشيئة الله في شمال ووسط المملكة، تكون على هيئة زخات ثلجية فوق المُرتفعات لبعض الوقت. اضافة اعلان

 الجمعة منخفض جوي من الدرجة الثانية يجلب أمطار واسعة 
ويندفع نحو المملكة نهار الجمعة منخفض جوي مصنف من الدرجة الثانية، مترافق مع تيارات غربية رطبة، لذا ترتفع قليلا درجات الحرارة النهارية عما كانت عليه في الأيام الماضية، مع بقاء الطقس بارد بوجهٍ عام، و يُتوقع هطول الأمطار بمشيئة الله في مناطق واسعة من المملكة و تتركز خاصة في وسط وجنوب البلاد، تكون غزيرة أحياناً و تترافق مع تساقط البَرَد و حدوث الرعد أحياناً. 

ثلوج في أعالي قمم المرتفعات الجبلية الجنوبية

يُتوقع أن تتساقط زخات من الثلوج على فترات فوق أعالي المُرتفعات الجبلية العالية الجنوبية (جبال الشراه) و لا يُستبعد حدوث تراكمات خاصة فوق القمم الشاهقة. و من المناطق المُتوقع حدوث بعض التراكمات بها منطقة القادسية في محافظة الطفيلة، أعالي لواء الشوبك و الهيشة، جبل مبرك، و منطقة الراجف و اعالي قضاء إيل بالاضافة إلى قمم رأس النقب. 

ضباب كثيف مُرتقب في العديد من المناطق

و يُتوقع أن تعبر سحب مُنخفضة مُلامسة لسطح الأرض العزيز من المُرتفعات الجبلية مما يؤدي إلى تشكل الضباب الذي يكون كثيف أحياناً، مما يُعيق مدى الرؤية الأفقية بشكل كبير و لفترات طويلة و خاصة مع ساعات المساء و الليل.

استمرار الأمطار ليلاً و الضباب الكثيف

ليلاً ترتفع درجات الحرارة الليلية بالمقارنة مع الليالي السابقة، ويكون الطقس بارداً بوجهٍ عام، و شديد البرودة فوق المُرتفعات الجبلية العالية الجنوبية و مناطق البادية الشرقية، و يكون الطقس أيضاً غالباً غائم مع بقاء الفرصة مُهيأة لهطول زخات من الأمطار على فترات في شمال ووسط المملكة وبعض المناطق الجنوبية، وتعبر سحب مُنخفضة مُلامسة لسطح الأرض المُرتفعات الجبلية مما يؤدي إلى تشكل الضباب الكثيف و تدني و رُبما انعدام مدى الرؤية الأفقية.(طقس العرب)
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