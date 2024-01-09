الثلاثاء 09 كانون الثاني 2024
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جامعة الأميرة سمية تتألق في المسابقة العالمية HackTheBox - University CTF 2023

جامعة الأميرة سمية تتألق في المسابقة العالمية HackTheBox - University CTF 2023
جامعة الأميرة سمية تتألق في المسابقة العالمية HackTheBox - University CTF 2023

تألق فريق من نادي الأمن السيبراني في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا في المسابقة العالمية HackTheBox - University CTF 2023 - Brains & Bytes حيث حصد المركز الأول على مستوى جامعات الأردن والثاني عربيًا والتاسع والعشرين عالميًا.اضافة اعلان

وعقدت منصة HackTheBox  المسابقة عن بُعد وعلى مدار ثلاثة أيام وشارك بها 955 فريقا يمثلون مختلف جامعات العالم. وتألفت المسابقة من 19 تحديًا عبر ست فئات تغطي مجالات مختلفة في الأمن السيبراني وهي: التشفير، والهندسة العكسية، واختراق البرامج، واختراق مواقع الويب، والتحليل الرقمي.

وضم الفريق المشارك كلا من الطلبة : سيف النعيمات ، محمد ايمن خالد السعدي، صلاح الدين العجلوني، علي خليل، احمد علاونه، يوسف نهيا، زياد الشريف، عبدالله زيد الكيلاني، محمد ماضي، عبدالمجيد بدر، حمزة نور، احمد الجندي، ليث سلمان، فواز الخالدي، أحمد عبيدات، باسل طهبوب، جنى فلاح، لانا الدويك، نبيل مزيد، عمر حماده، صالح الهنيدي، نزار الدرادكه، وبإشراف مشترك من مشرفي النادي الدكتور هيثم العاني و الدكتور محمد عبابنه.

وأعربت رئيس الجامعة الأستاذ الدكتورة وجدان أبو الهيجاء عن فخرها بهذا النجاح الذي يضاف إلى سلسلة النجاحات والانجازات التي يحققها طلبة الجامعة ومشرفيهم في المسابقات التنافسية وعلى كافة المستويات معززين مكانة الجامعة وتميزها، ومحفزًا للمزيد من النجاحات والانجازات المستقبلية.

ومن جانبه، أشاد عميد كلية الملك عبدالله الثاني للهندسة الدكتور أسامة أبو الشرخ بالمهارات الاحترافية التي يمتلكها الطلبة المشاركون ومهاراتهم الجماعية في المنافسة، بالإضافة إلى الإشراف والدعم الذي قدمه مشرفو النادي، الذي يحفز ويدعم المجتمع الطلابي والتقني، والمساهمة  في تشجيع المواهب والمهارات الطلابية في مجالات الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات.
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