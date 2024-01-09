جامعة الأميرة سمية تتألق في المسابقة العالمية HackTheBox - University CTF 2023

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تألق فريق من نادي الأمن السيبراني في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا في المسابقة العالمية HackTheBox - University CTF 2023 - Brains & Bytes حيث حصد المركز الأول على مستوى جامعات الأردن والثاني عربيًا والتاسع والعشرين عالميًا.وعقدت منصة HackTheBox المسابقة عن بُعد وعلى مدار ثلاثة أيام وشارك بها 955 فريقا يمثلون مختلف جامعات العالم. وتألفت المسابقة من 19 تحديًا عبر ست فئات تغطي مجالات مختلفة في الأمن السيبراني وهي: التشفير، والهندسة العكسية، واختراق البرامج، واختراق مواقع الويب، والتحليل الرقمي.وضم الفريق المشارك كلا من الطلبة : سيف النعيمات ، محمد ايمن خالد السعدي، صلاح الدين العجلوني، علي خليل، احمد علاونه، يوسف نهيا، زياد الشريف، عبدالله زيد الكيلاني، محمد ماضي، عبدالمجيد بدر، حمزة نور، احمد الجندي، ليث سلمان، فواز الخالدي، أحمد عبيدات، باسل طهبوب، جنى فلاح، لانا الدويك، نبيل مزيد، عمر حماده، صالح الهنيدي، نزار الدرادكه، وبإشراف مشترك من مشرفي النادي الدكتور هيثم العاني و الدكتور محمد عبابنه.وأعربت رئيس الجامعة الأستاذ الدكتورة وجدان أبو الهيجاء عن فخرها بهذا النجاح الذي يضاف إلى سلسلة النجاحات والانجازات التي يحققها طلبة الجامعة ومشرفيهم في المسابقات التنافسية وعلى كافة المستويات معززين مكانة الجامعة وتميزها، ومحفزًا للمزيد من النجاحات والانجازات المستقبلية.ومن جانبه، أشاد عميد كلية الملك عبدالله الثاني للهندسة الدكتور أسامة أبو الشرخ بالمهارات الاحترافية التي يمتلكها الطلبة المشاركون ومهاراتهم الجماعية في المنافسة، بالإضافة إلى الإشراف والدعم الذي قدمه مشرفو النادي، الذي يحفز ويدعم المجتمع الطلابي والتقني، والمساهمة في تشجيع المواهب والمهارات الطلابية في مجالات الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات.