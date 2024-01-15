الإثنين 15 كانون الثاني 2024
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جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا الأولى عالميًا في مسابقة "كشف الاختراق 9 CPTC"

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جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا الأولى عالميًا في مسابقة "كشف الاختراق 9 CPTC"

فازت جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا بالمركز الأول عالميًا في مسابقة جامعة روتشستر/ نيويورك Rochester Institute of Technology (RIT) , New York, USA في مجال الأمن السيبراني / كشف الاختراق Collegiate Penetration Testing Competition (CPTC 9) ، ضمن مشاركة 15 فريقا جميعها من أعرق الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية ليكون فريق جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا الفريق الوحيد المشارك من خارج الولايات المتحدة الاميريكية. كما حصلت جامعة ستانفورد على المركز الثاني، بينما حلت جامعة ماساتشوستس في أمهرست على المركز الثالث .اضافة اعلان

 وتألف الفريق الفائز من طلبة  وأعضاء هيئة التدريس من كليتي الملك الحسين لعلوم الحوسبة و الملك عبدالله الثاني للهندسة وهم: نزار الدرادكة، عمر حماده، مصطفى الشوا، حمزه السحت، أحمد الجندي، سامي عبد الرحمن، وبإشراف الدكتور محمد عبابنة، والدكتور قتيبة البلوي.

وهنأت صاحبة السمو الأميرة سمية بنت الحسن رئيس مجلس أمناء الجامعة، الفريق الفائز ومشرفهم على تحقيقهم هذا الفوز الباهر في هذه المسابقة العالمية المرموقة، مبديةً سموها فخرها بطلبة الجامعة وأساتذتها الذين أظهروا مهارات استثنائية وإلمامًا عميقًا في مجال الأمن السيبراني ومتطلباته.

كما أكدت سموها، على أن هذا الإنجاز يعكس تميز الجامعة وقدرتها على التنافس العالمي، باعتبارها مركزاً رائداً للتعليم والبحث العلمي، الأمر الذي يشكل حافزًا للمضي قدمًا نحو تحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل.

ومن جانبها، أعربت رئيس الجامعة الأستاذ الدكتورة وجدان أبو الهيجاء، عن اعتزازها بالطلبة الفائزين ومشرفهم على هذا التفوق والتميز الذي يأتي نتيجة للجهود المستمرة والتفاني الذي قدمه الفريق منذ بداية المسابقة وعلى مدار ثلاثة أشهر، حيث  أظهر الطلبة مهارات استثنائية ومعرفة عالية في مجال الأمن السيبراني، مما أهلهم لتحقيق هذا الإنجاز الرفيع.

 وأشارت رئيس الجامعة الدكتورة أبو الهيجاء، إلى أن هذا الفوز يأتي خطوة هامة في تعزيز سمعة الجامعة على الساحة الدولية ويبرز تفوقها في مجالات التعليم والتخصصات الرائدة التي تطرحها بما يتناسب والتطور التكنولوجي والتقني الذي يشهده العالم.

وكان فريق الجامعة قد حصل في شهر تشرين الأول /2023، على المركز الأول في التصفيات الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط و أفريقيا و أوروبا في مسابقة كشف الاختراق، متأهلاً للمسابقة العالمية، بمشاركة 250 فريقًا جامعيًا من 8 مناطق عالمية في التصفيات الإقليمية التي بدأت قبل ثلاثة أشهر تأهل خلالها الفريق إلى نهائيات المسابقة ضمن 15 فريقا فقط.

ويذكر أن هذه المسابقة العالمية متخصصة في مجال الأمن السيبراني بدعم و رعاية من شركة IBM  العالمية و شركات أخرى بحيث تقوم الفرق المتنافسة بعمل فحص لشبكات مؤسسات معينة ومحاولة كشف الثغرات الأمنية و الاختراقات المحتملة و من ثم تقديم تقرير فني احترافي للمؤسسة و الذي يتم تقييمه من قبل محكمين محترفين. 
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