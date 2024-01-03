"جبر الضرر".. فرصة للغزيين لرفع دعوات أمام القضاء الدولي ضد الكيان

غادة الشيخ

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عمّان - لا اختلاف على أن العدوان الحالي على غزة بحسب أصوات حقوقيي العالم، لا تشبه أي حديث أو اتفاقية تتحدث عن حقوق الإنسان، ولا اختلاف على أن الخروقات التي تطال غزة وأهلها ومساكنها خرقت كل الحقوق، بدءاً بالحق في الحياة وانتهاء بالعدالة الاجتماعية والإنسانية.لكن، هذا لا يعني فقدان الأمل، بأن يأتي يوم ينظر فيه للغزيين كغيرهم من باقي البشر، بحيث تطبق الثوابث المنصوص عليها في اتفاقيات حقوق الإنسان، ولعل هذا الأمل، قد يتبلور في مبدأ "جبر الضرر" الذي تحدث عنه القانون الدولي الإنساني والمتعلق بتعويض ضحايا الحروب.وفكرة تعويض ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، حديثة نسبيا في القانون الدولي، وهي جزء من حق الوصول لسبل الانتصاف القضائية الذي اعترف به القانون الدولي لضحايا الانتهاكات الخطرة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، مثلما جاء في قواعد اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وتحديداً القاعدة 150 التي تنص على أن "تلتزم الدولة المسؤولة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني بالتعويض الكامل عن الخسائر أو الأذى الذي تسببت به الانتهاكات".كما وتعد فكرة تعويض ضحايا حقوق الإنسان- أي تلك التي تخالف القانون الدولي الإنساني- حديثة الولادة، تسعى للوصول إلى سبل الإنصاف، أكان عبر القضاء الدولي مثل محكمة لاهاي الدولية، أو عبر القضاء المحلي كما هو مدرج في القوانين المدنية للدول، ومنها الأردن.المادة (150) عرفت مفهوم جبر الضرر، بأنه "يسعى لتحقيق الاعتراف بالأذى الذي تعرّض له ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المنتظمة ومعالجتها"، ومن هنا، أطلق برنامج يسمى "العدالة التعويضية"، يتبع للمركز الدولي للعدالة الانتقالية الملتزمة بالقانون الدولي الإنساني.الخبير في القانون الدولي د. محمد الموسى في حديثه لـ"الغد"، أوضح أن هناك فرصتين يمكن اقتناصهما لتحقيق جبر الضرر وتعويض ضحايا القطاع: الأولى، إذ يحق لفلسطين أن تطالب دوليا بتعويض الضحايا، استنادا إلى نظرية الحماية الدبلوماسية التي تمكنها تحميل الكيان الصهيوني التعويض عن الخسائر التي أوقعها على غزة.أما الثانية، وفق الموسى، فيتيح القانون الدولي للغزيين الحق برفع قضايا على الكيان لجبر الضرر عن الخسائر التي وقعت بهم بعدة طرق، كرفع دعاوى في المحاكم الصهيونية، تطبيقا لقاعدة الحصانة القضائية للدول، لأن الدول لا يجوز أن تقاضى الا في محاكمها، مشيرا إلى أن هناك تطورات في القانون الدولي وهي أن بعض الدول تستقبل مثل هذا النوع من القضايا في محاكمها.ونوه الموسى في ختام حديثه، إلى أن هناك حاجة لوضع استراتيجية محكمة يبنى عليها منذ الآن، تتبناها فلسطين كدولة، وجهات حقوقية لرفع وعي الفلسطينيين في غزة، فضلاً عن مبادرات عربية لمحامين، لتضافر جهودهم في تحقيق مبدأ جبر الضرر للغزيين، لافتاً إلى أن الأمر ليس مستحيلاً.وأكد الرئيس التنفيذي لمنظمة محامون بلا حدود د. صدام العزام، أنه ومن ضمن الخيارات التي يجب العمل عليها إقليميا ودوليا، هو تطوير تصورات لإعادة الإعمار وتعويض ضحايا القطاع وأهالي الشهداء، وهذا يحتاج لسيناريوهات عمل، يفضل ان تتبناها الأمم المتحدة، فلا بد أن تشكل تحالفات دولية لوضع تصور كامل وجمع حجم الأضرار التي طالت القطاع، تحضيرا لمشروع قرار يقدم للأمم المتحدة، حتى ينتزع قرار تحت ولايتها.وأضاف العزام، إلى أن حجم الضرر في غزة يتفاقم يوميا، وهناك شلل في البنية التحتية، مؤكدا أن غياب تفعيل مفهوم جبر الضرر على غزة، انتهاك للقانون الدولي الإنساني، وعلى المنظمات الحقوقية الدولية الضغط بهذا الاتجاه، حتى يتحقق ولو جزء بسيط من الإنصاف والعدالة بحق أهالي غزة.