"جبهة رابعة".. هل بمقدور "الاحتلال المنهك" محاربة الحوثيين؟

شروق البو

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عمان- شكل التهديد القادم من جنوب البحر الأحمر، مفاجأة للكيان الصهيوني الذي كان يعي أن حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على الشعب الفلسطيني، ستمر دون تدخل أطراف أخرى لتعزف على إيقاع معركة "طوفان الأقصى".ويتمثل هذا التهديد في جماعة الحوثي اليمنية، التي قررت منع مرور جميع السفن المتجهة إلى الكيان الغاصب من مضيق باب المندب، إلى جانب ضربها أول من أمس سفينة نرويجية رفضت الامتثال لأوامر تغيير مسارها وعدم ذهابها إلى الكيان الصهيوني.وربط الحوثيون استمرار المنع بعدم إدخال الغذاء والدواء لقطاع غزة، وكان هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الجماعة منذ إعلانها دخول معركة "طوفان الأقصى" بعد أيام قليلة على بدئها.وأطلقت الجماعة أولى هجماتها على "إسرائيل" في 19 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، مستهدفة "إيلات" بصواريخ كروز وطائرات مسيرة.كما سيطرت بعد ذلك على سفينة تجارية في البحر الأحمر واحتجزت 25 من أفرادها، كما هاجم الحوثيون 3 سفن تجارية، فيما أعلنت فرنسا والولايات المتحدة أنهما اعترضتا صواريخ ومسيرات حوثية كانت متوجهة إلى "إسرائيل".وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأميركي، جو بايدن، قبل أيام أن الكيان سيتحرك عسكريا ضد الحوثيين إذا لم تقم الولايات المتحدة بذلك.وأعطت هذه التصريحات مؤشرات ضبابية حول جدية التهديد الصهيوني، وقدرة الاحتلال على فتح "جبهة رابعة" بعد غزة ولبنان والضفة، وما قد ينتج عنها إن توسعت الحرب ودخلت إيران الداعمة للحوثيين فيها.وتعليقا على ذلك، رأى خبراء في الشأن العسكري والسياسي أن أميركا وحلفاءها ليسوا مستعدين لخوض حرب مع الحوثيين دفاعا عن "إسرائيل"، لا سيما وأن الحوثيين يستهدفون السفن المرتبطة بالأخيرة فقط.وأكد الخبراء أن جيش الاحتلال منهك لدرجة لا تجعله قادرا على خوض حرب مع الحوثيين، في ضوء تركيزه على قطاع غزة، واكتفائه بـ"ردود فعل" على هجمات حزب الله.وبينوا أن هدف الحوثيين واضح ولن يتغير وإعلانهم مستمر لحين إدخال حاجيات أهل غزة إلى القطاع، تضامنا معهم ومحاولة لتقديم المساعدات ضمن الإمكانيات المتاحة.وتابعوا: "أي عاقل لا يخوض حربا مع اليمن، فالشعب اليمني مقاتل، ولا يخشى الحروب أو الدمار، وإن طال ذلك لسنوات"، كما أن من السهل إمداده بالأسلحة المطورة من قبل إيران وغيرها من الدول المعادية للغرب.واستبعد الخبير العسكري والإستراتيجي جلال العبادي أن تتورط الدول الكبرى في استخدام القوى البحرية ضد الحوثيين في البحر الأحمر، وبخاصة على مضيق باب المندب، فالحوثيون يمتلكون جماعات كبيرة ومتفرقة يصعب ضبطها أحيانا حتى من قبل أنفسهم هم.وقال العبادي لـ"الغد"، إن "إسرائيل" هي التي طلبت تشكيل قوة أميركية بريطانية يابانية في البحر الأحمر تنضم إليها بقية الدول، لكن بريطانيا مهتمة بالمنطقة وأمن الملاحة.ووفقا لتقارير في الصحافة العبرية، فإن الاحتلال والولايات المتحدة تدرسان تشكيل قوة عمليات خاصة في البحر الأحمر، ردا على الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية على السفن الصهيونية.وحسب هذه التقارير، فإن "تل أبيب" توجهت لدول بينها بريطانيا واليابان لتشكيل قوة عمليات خاصة للعمل بالبحر الأحمر، مشيرة إلى أن الطلب الصهيوني جاء إثر هجوم الحوثيين ضد 3 سفن تجارية مرتبطة به وبمدمرة أميركية.إلا أن العبادي رأى أنه "لن تكون هناك مواجهة شاملة من عدة دول؛ لأن العالم تلقن درسا؛ بمن فيهم ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وفرنسا، فالجميع يحاول التملص من الورطة التي أوقعتهم فيها "إسرائيل" في غزة؛ لذا لن يتورطوا بمعضلة أخرى في البحر الأحمر".وفي السياق ذاته، قال رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية، الدكتور خالد شنيكات: "ربما تلجأ الولايات المتحدة لقنوات خلفية في التفاوض مع أطراف أخرى للدفع باستمرار الملاحة، لكن من غير المتوقع أن يوافق الحوثيون على مرور السفن الإسرائيلية ما لم تتوقف الحرب على قطاع غزة".وأضاف شنيكات لـ"الغد"، أن "إسرائيل" قد تفوض الولايات المتحدة بهذا الموضوع وتشكيل قوة مشتركة مع دول أخرى؛ مثل بريطانيا، فرنسا، واليابان لمحاولة ضمان مرور السفن، لكن أميركا ليست مستعدة لخوض حرب مع الحوثيين، وبخاصة أن الإجراء الحوثي لا يقصدها وإنما يستهدف "إسرائيل" فقط.وتابع العبادي: "الحوثيون لا يمنعون الملاحة في كل البحر الأحمر وإنما فقط البضاعة التي ترد إلى "إسرائيل" أو تخرج منها، ولا مصلحة لهم بالسفن البريطانية ولا الأميركية ولا الفرنسية ولا اليابانية، وإنما فقط سفن الكيان الصهيوني الذي يقتل أبناءنا".وأشار إلى أن الحوثيين واضحون بأنهم لن يتوقفوا عن احتجاز السفن ما لم يتوقف الهجوم الإسرائيلي على أهلنا في غزة، وبالتالي أهدافهم واضحة ولن تتغير.كما أكد ذلك شنيكات بقوله إن إعلان الحوثيين مؤقت وهدفه الضغط على الإسرائيليين لدفعهم إلى قبول وقف إطلاق النار، فهذه الجماعة سمحت بمرور جميع السفن باستثناء المتوجهة إلى ميناء إيلات.وتابع: يأتي ذلك في ظل الجرائم البشعة التي يرتكبها الاحتلال ضد الفلسطينيين، فالحوثيون يشعرون بالتضامن الأممي العربي مع أهل غزة، وبالتالي يحاولون تقديم المساعدات ضمن حدود إمكانياتهم.ورأى شنيكات أن "إسرائيل" ليست لديها رغبة بخوض حرب مع الحوثيين؛ نظرا للوضع العسكري الذي تعيشه حاليا.وأضاف: من جهة أخرى، إذا ضربت "إسرائيل" الحوثيين، فمن المتوقع أن يمتد الصراع إلى لبنان ويشمل أجزاء أكبر، لكن من غير المتوقع أن تؤدي الضربة إلى إيقاف إجراء الحوثيين فيما يتعلق بمضيق باب المندب.وتابع رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية، أن "إسرائيل" تركز فقط على قطاع غزة، ورغم قصف حزب الله لمناطق متعددة فيها، خصوصا الثكنات العسكرية وغيرها، إلا أن "إسرائيل" تكتفي برد فعل في مواجهة حزب الله دون الدخول بحرب معه، "فكيف ستذهب (إسرائيل) إلى اليمن التي تبعد عنها مئات الكيلو مترات كي تخوض حربا معها؟".ووافقه الرأي العبادي بقوله إن جيش الاحتلال أصبح منهكا ومحاصرا، في ضوء إنزال المعونات عبر الإسقاط الجوي، ما يدل على الانهزام الإسرائيلي وقرب انتهاء المعركة، مرجحا ألا تستمر الحرب على غزة لأكثر من الأسبوع المقبل.واضطر الجيش الإسرائيلي إلى تنفيذ إنزال مظلي لإيصال الإمدادات العسكرية لجنوده في خان يونس، جنوبي قطاع غزة، وهي أول عملية إنزال جوي من هذا النوع منذ حرب لبنان عام 2006.وشدد الخبير العسكري والإستراتيجي جلال العبادي على أن "إسرائيل" غير قادرة على مواجهة الحوثيين، على الرغم من إمكانياتها لإحداث غارة جوية وإطلاق صواريخ باتجاه الحوثيين، لكن المشكلة بردة الفعل من الجانب الآخر، فإذا اشتبكت "إسرائيل" مع الحوثيين ستستمر الحرب بينهما لسنوات.ولفت إلى أن حروب الحوثيين واليمنيين تقاس بالسنوات وليس بالأشهر والأيام كما هي الحروب مع "إسرائيل"؛ لذا فإن أي عاقل لا يخوض حربا مع اليمن، كما أن كل دول العالم تتجنب الانزلاق إلى اليمن أو الاشتباك معها.وأوضح أن طبيعة الشعب اليمني مقاتل، ولا يخشى الحروب أو الدمار، إنما يدافع عن حريته ويقاتل من أجلها، ولكن "إذا تهورت إسرائيل" وضربت ولو ضربة واحدة باتجاه صنعاء أو مقر الحوثيين ستطول حربها لسنوات.وقال العبادي إن "إسرائيل" لم تعترف حتى الآن بأن الحوثيين أطلقوا صواريخ وصلت إلى إيلات وضربت بعض المواقع فيها، وهي تنكر ذلك لسبب واحد؛ هو أن "شعبها" سيطالب بالرد على ذلك، لكن الكيان الصهيوني لا يجرؤ على الرد.أما رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية، الدكتور خالد شنيكات، فأكد إدراك الاحتلال أن خوض حرب مع اليمن لن يكون سهلا؛ لأن جغرافية اليمن معقدة ولدى الحوثيين رغبة بالتضحية والدفع في المواجهة مع الصهاينة.وأشار إلى أن "إسرائيل" قد تفقد للأبد مسألة المرور حتى من "باب المندب"؛ لذا فإنها تحسب العواقب جراء هذا الأمر.وفيما يتعلق بردة فعل إيران في حال وجهت "إسرائيل" ضربة للحوثيين، رجح الخبير العبادي أن تعزز الزوارق البحرية الإيرانية القوة البحرية الحوثية وتزودها بأحدث الأسلحة والصواريخ، فجماعة الحوثي ليست بحاجة لرجال تقاتل معها وإنما إلى أسلحة وطائرات مسيرة وصواريخ.وأكد أن إيران ستدعم الحوثيين إلى حد كبير، علما أن من السهل جدا تهريب الأسلحة والصواريخ بين إيران والحوثيين، وبالتالي فإن الحوثيين سيحصلون على أسلحة وصواريخ متطورة.وأضاف العبادي أن الحوثيين لديهم قوة بحرية وسفن وزوارق مزودة بالأسلحة، ويمتلكون مدفعية وصواريخ بحرية، لكن إذا وقعت الحرب بينهم وبين "إسرائيل" فسيتزودون بالأسلحة من العراق وإيران وكوريا وكل المناطق التي تعادي الولايات المتحدة والغرب.