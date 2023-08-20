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الغد الأردني
الأحد 20 آب 2023
5:52 م
جثة فتاة أسفل جسر عبدون والأمن يحقق
الشرطة
عثر على جثة فتاة تبلغ من العمر ١٩ عاما أسفل جسر عبدون عصر اليوم الأحد حيث تم اسعافها الى مستشفى البشير.
وقال مصدر أمني إنه تم تحويل الجثة الى الطب الشرعي وبوشرت التحقيقات.
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